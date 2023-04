Οικονομία

Αλόννησος: Μεγάλη απάτη με θύματα ξενοδόχους

Έξι ξενοδόχοι έπεσαν θύματα απατεώνων και «είδαν» τους λογαριασμούς τους να αδειάζουν.

Απατεώνες εξαπάτησαν έξι ξενοδόχους από την Αλόννησο, από τους οποίους και κατάφεραν να «αδειάσουν» τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

Ένας άντρας τηλεφωνούσε στους ξενοδόχους και δήλωνε πως ήταν ένας γνωστός συνάδελφός τους από το νησί, αλλά επειδή δεν είχε δωμάτια παρέπεμπε τους πελάτες του, στα δικά τους ξενοδοχεία. Μάλιστα ο απατεώνας που χρησιμοποιούσε το όνομα του γνωστού επιχειρηματία, δήλωνε στους συναδέλφους του, πως η καταβολή της χρέωσης των δωματίων θα γινόταν άμεσα από τον δικό του λογαριασμό, καθώς εκείνος θα υπενοικίαζε επί της ουσίας τα δωμάτια για να εξυπηρετήσει τους πελάτες του.

Η «μηχανή στήθηκε» και ο απατεώνας ενώ έπρεπε, για παράδειγμα, να καταθέσει για μια χρέωση, 150 ευρώ, καλούσε τον ξενοδόχο και δήλωνε πως έκανε λάθος και κατέθεσε 1.500 ευρώ. Προωθούσε με μέιλ και ένα πλαστό αντίγραφο κατάθεσης από τράπεζα και λάμβανε πίσω τα επιπλέον των 150 ευρώ χρήματα.

Από τον πρώτο ξενοδόχο έκλεψε με αυτή την μέθοδο 1.260 ευρώ για υποτιθέμενη κράτηση 140 ευρώ, από τον δεύτερο 4.200 ευρώ για κράτηση 475 ευρώ, από τον τρίτο 4.500 ευρώ για κράτηση 500 ευρώ, από τον τέταρτο 2.700 ευρώ για κράτηση 300 ευρώ, από τον πέμπτο 4.275 ευρώ για κράτηση 475 ευρώ και από τον έκτο 4.300 ευρώ για κράτηση 450 ευρώ.

Όλα τα χρήματα οδηγήθηκαν στον κοινό λογαριασμό του 64χρονου απατεώνα και των δύο συνεργών του, ενός άντρα από την Πάτρα 40 ετών και μιας γυναίκας 38 ετών από την Κόρινθο ετών. Η απάτη έγινε το 2019. Ο 38χρονος που ήταν παρών στο δικαστήριο καταδικάστηκε σε τέσσερα χρόνια με αναστολή και αρνήθηκε πως γνώριζε για την απάτη. Ο 64χρονος εγκέφαλος καταδικάστηκε ερήμην σε έξι χρόνια χωρίς αναστολή και αναζητείται για να φυλακιστεί και η 38χρονη καταδικάστηκε σε τέσσερα χρόνια ερήμην.

