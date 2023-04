Πολιτική

Εκλογές 2023 - Μητσοτάκης: Η κάλπη είναι μία, στις 21 Μαΐου

Στο Κουκάκι βρέθηκε ο Πρωθυπουργός το πρωί του Σαββάτου, συνομιλώντας με τους πολίτες που συγκεντρώθηκαν εκεί.

Ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας επισκέφθηκε το Κουκάκι. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε στους συγκεντρωμένους πολίτες για όσα σχεδιάζει να κάνει αν επανεκλεγεί η κυβέρνση, αλλά και για τα μέχρι τώρα πεπραγμένα. Τα ελληνοτουρκικά και οι συγκρίσεις με την προηγούμενη κυβέρνηση δεν έλειψαν, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Πρωθυπουργός στο θέμα της αυτοδυναμίας και της εκλογής της κυβέρνησης από την πρώτη Κυριακή των εκλογών.

Ολόκληρος ο χαιρετισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Κουκάκι

«Φίλες και φίλοι, νεοδημοκράτισσες και νεοδημοκράτες, εδώ στο Κουκάκι στέλνετε το δικό σας μήνυμα για τη μεγάλη νίκη της 21ης Μαΐου. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ από καρδιάς για αυτή την τόσο θερμή, την τόσο ζεστή υποδοχή αυτή την ηλιόλουστη μέρα. 21 Μαΐου ξημερώνει η άνοιξη για την πατρίδα μας. Αυτή είναι η κάλπη που θα τα κρίνει όλα.

Εκεί θα στείλουμε, όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες, ένα ξεκάθαρο μήνυμα: ότι η χώρα δεν θα γυρίσει πίσω και ότι όλα όσα πετύχαμε και κατακτήσαμε μέσα από κόπους, μέσα από δυσκολίες αυτή την τετραετία, δεν θα τα θέσουμε σε κίνδυνο και η τροχιά προόδου της χώρας θα συνεχιστεί. Θα συνεχίσει η πατρίδα μας να πηγαίνει πιο ψηλά, να είναι πιο ισχυρή, πιο ασφαλής, με περισσότερη οικονομική ευημερία.

Ένα μέλλον καλύτερο για όλες και για όλους, πρωτίστως για τις νέες και τους νέους μας, γιατί δεν θα κουραστώ να λέω ότι γι’ αυτούς αγωνιζόμαστε πρώτα και πάνω από όλα, να εξασφαλίσουμε ότι θα ζουν σε μία χώρα όπου η ατομική προκοπή θα συναντά τη συλλογική υπευθυνότητα.

Για όλα αυτά, φίλες και φίλοι, αγωνιστήκαμε τέσσερα χρόνια τώρα. Και καθώς θυμάμαι το 2019, αυτή την πολύ ωραία διπλή μάχη την οποία δώσαμε όταν με τη δική σας στήριξη εκλεγήκαμε αυτοδύναμοι στις εκλογές του Ιουλίου, το ίδιο θα κάνουμε και τώρα.

Θα μάς εμπιστευτεί, φίλες και φίλοι, ο ελληνικός λαός και πάλι. Διότι ο λαός έχει κρίση, βλέπει, συγκρίνει και αξιολογεί. Θυμάται πού ήταν η Ελλάδα το 2015, πού ήταν το 2019 και πού είναι το 2023. Θυμάται ποιοι ήταν αυτοί που του έταζαν ότι θα «σκίσουν τα μνημόνια με ένα νόμο και με ένα άρθρο» και σας τσάκισαν στους φόρους και στις εισφορές.

Άκουγα τον κ. Τσίπρα να μιλάει στον Πύργο και να λέει: «Θα διορθώσω τις αδικίες του νόμου Κατρούγκαλου». Μόνο που δεν μάς είπε ότι τον νόμο Κατρούγκαλο που τσάκισε τους συνταξιούχους, αυτός τον ψήφισε. Αυτός τον ψήφισε και η δική μας κυβέρνηση είναι αυτή η οποία αύξησε για πρώτη φορά τις συντάξεις εδώ και 12 χρόνια. Η δική μας κυβέρνηση είναι αυτή η οποία αναλαμβάνει και διορθώνει σταδιακά, στο μέτρο των δημοσιονομικών μας δυνατοτήτων, και την τεράστια αδικία της προσωπικής διαφοράς.

Δώσαμε από 200 έως 300 ευρώ σε εκείνους τους συνταξιούχους που δεν είδαν αύξηση εξαιτίας της προσωπικής διαφοράς και δεσμεύομαι ότι θα εξακολουθούμε να στηρίζουμε αυτούς τους συνταξιούχους έως ότου η προσωπική διαφορά σβήσει τελείως, καθώς χρόνο με το χρόνο οι συντάξεις πια θα αυξάνονται, διότι η χώρα έχει μπει σε μη αναστρέψιμη πορεία ανάπτυξης.

Και σάς μιλάω σήμερα, εδώ στο Κουκάκι, στους πρόποδες της Ακρόπολης, σε μία γειτονιά πολύ δυναμική, πολύχρωμη. Βλέπω ήδη, συνάντησα περπατώντας αυτά τα 100 μέτρα αρκετούς επισκέπτες οι οποίοι ήδη έρχονται στη χώρα μας. Θα έχουμε ακόμα μία εξαιρετική χρονιά στον ελληνικό τουρισμό.

Και αυτό, όμως, είναι αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς. Όλα αυτά δεν έτυχαν, φίλες και φίλοι, πέτυχαν. Πέτυχαν και συνδέονται και με τη βελτίωση συνολικά της εικόνας της χώρας. Μία χώρα η οποία εκπέμπει αυτοπεποίθηση, με μία οικονομία η οποία αναπτύσσεται, με καλύτερους μισθούς, διότι κεντρικό μου μέλημα είναι πάντα το πλεόνασμα της ανάπτυξης να επιστρέφει στην κοινωνία, πρωτίστως στους πιο αδύναμους. Και θέλω να γνωρίζετε ότι αν η οικονομία δεν αναπτυσσόταν με 6%, όπως αναπτύχθηκε πέρσι, δεν θα είχαμε τη δυνατότητα να παρέχουμε όλη τη στήριξη την οποία παρείχαμε στα νοικοκυριά με τους λογαριασμούς του ρεύματος, στα νοικοκυριά με το «Market Pass», τα έκτακτα επιδόματα τα οποία δώσαμε τα Χριστούγεννα.

Μας κατηγορούν, λέει, κάποιοι ότι κάνουμε επιδοματική πολιτική. Τους απαντώ: αναπτυξιακή πολιτική υλοποιούμε, αλλά θα στηρίζουμε πάντα τους ασθενέστερους, γιατί είμαστε λαϊκή παράταξη. Είμαστε παράταξη όλων των Ελληνίδων και όλων των Ελλήνων.

Αξίζει πάντα, καθώς θα πηγαίνουμε προς τις εκλογές, να κάνουμε μία σύντομη ανασκόπηση του κυβερνητικού μας έργου, όχι μόνο για να αναδείξουμε όλα αυτά τα οποία πετύχαμε, αλλά για να καταδείξουμε ότι οι σχέσεις εμπιστοσύνης χτίζονται μόνο μέσα από τη συνέπεια λόγων και έργων.

Σας είχα πει τον Ιούλιο του 2019, θυμάμαι -θα το θυμάστε κάποιοι από εσάς, κάναμε μία πολύ ωραία τελική ομιλία στο Θησείο από την άλλη πλευρά του Βράχου της Ακρόπολης. Στο ίδιο σημείο και πάλι θα κάνουμε την τελική προεκλογική μας ομιλία, γιατί ήταν γουρλίδικο- τότε σας είχα πει τρία απλά πράγματα. Είχα θέσει τρεις στόχους.

Σας είχα πει: θα μειώσω τους φόρους για όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Τους μείωσα τους φόρους; Ναι, τους μειώσαμε τους φόρους για όλες τις Ελληνίδες και για όλους τους Έλληνες.

Σας είχα υποσχεθεί περισσότερη ανάπτυξη, περισσότερες δουλειές και, ναι, και καλύτερους μισθούς. Φέραμε δουλειές; Φέραμε 300.000 νέες δουλειές. Και τον κατώτατο μισθό εμείς τον αυξήσαμε, από τα 650 στα 780 ευρώ. Αρχίζει η εφαρμογή του και θα αρχίσουν να πληρώνονται οι χαμηλόμισθοι συμπολίτες μας 780 ευρώ -και όλα τα επιδόματα τα οποία συμπαρασύρει, βέβαια, ο κατώτατος μισθός, όπως τα επιδόματα μητρότητας, από 1η Απριλίου.





Σας είχα πει και κάτι άλλο. Θέλω μία χώρα ισχυρή με αυτοπεποίθηση. Μία χώρα η οποία, επιτέλους, θα υπερασπίζεται τα σύνορά της. Μία χώρα η οποία θα κοιτάει στα μάτια την Τουρκία και θα υπερασπίζεται με αυτοπεποίθηση αλλά και δυναμισμό την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Τα πετύχαμε όλα αυτά; Ναι, τα πετύχαμε. Τα πετύχαμε.

Και δεν τα πετύχαμε σε ουδέτερες συγκυρίες. Τα πετύχαμε εν μέσω τεράστιων κρίσεων: μεταναστευτική εισβολή, επιθετικός γείτονας, πανδημία, πόλεμος στην Ουκρανία, ενεργειακή κρίση, κρίση ακρίβειας, πολλές φυσικές καταστροφές. Όλες τις διαχειριστήκαμε με επάρκεια.

Και δεν τις διαχειριστήκαμε μόνο με επάρκεια. Χρησιμοποιήσαμε και τις κρίσεις ως μία ευκαιρία να κάνουμε πιο γρήγορα άλματα στο μέλλον.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός, το gov.gr, μία μεγάλη επιτυχία συνολικά της κυβέρνησης, ήρθε για να μείνει. Η εκστρατεία του εμβολιασμού. Τα έχουμε ξεχάσει τα του Covid, ε; Ευτυχώς, τα αφήσαμε πίσω μας. Όμως, θυμάστε τότε που παίρνατε ένα μήνυμα από το ελληνικό κράτος και σας έλεγε «θα πάτε να κάνετε το εμβόλιό σας στις 11:28» και δεν πίστευε κανείς ότι το ελληνικό κράτος μπορεί να λειτουργεί έτσι. Κι όμως λειτούργησε έτσι.

Και η μεγάλη πρόκληση για την επόμενη τετραετία είναι παντού το κράτος να λειτουργεί έτσι. Χρησιμοποιώντας την τεχνολογία, αλλά και με περισσότερη αξιοκρατία και αξιολόγηση για τους υπαλλήλους. Ένα κράτος υπεύθυνο, σοβαρό, χωρίς εστίες αναχρονισμού και «ωχαδερφισμού». Τις είδαμε δυστυχώς. Μας πόνεσαν, μας πλήγωσαν, μας στεναχώρησαν όλους αυτά τα τραγικά γεγονότα, η εθνική τραγωδία των Τεμπών. Μας δυνάμωσαν όμως κιόλας, μας δυνάμωσαν.

Και έχουμε μία υποχρέωση: αυτό το κράτος το οποίο μας πονά -δεν είναι όλο το κράτος αυτό, αλλά υπάρχουν ακόμα αρκετά μέρη του κράτους που λειτουργούν έτσι- να το αλλάξουμε. Και έχουμε αποδείξει, φίλες και φίλοι, ότι αυτό μπορούμε να το κάνουμε και θα το κάνουμε.

Τα διλήμματα, λοιπόν, των εκλογών θα είναι πάρα πολύ ξεκάθαρα. Υπάρχει από πλευράς Νέας Δημοκρατίας μία αξιόπιστη κυβερνητική πρόταση. Σας είπαμε τι θέλαμε να κάνουμε το ’19, παρουσιάσαμε το έργο μας, θα το παρουσιάζουμε με αυτοπεποίθηση αλλά και με σεμνότητα, θα αναγνωρίζουμε τα λάθη μας. Δεν είχα καμία δυσκολία όποτε έγιναν λάθη να βγω πρώτος εγώ μπροστά και να πω ότι αναλαμβάνω την ευθύνη που μου αναλογεί και θα διορθώσω τα κακώς κείμενα. Αυτό επιτάσσει η ευθύνη του αξιώματος.

Καθώς θα ξεδιπλώνεται η προεκλογική περίοδος, θα μιλάμε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια γι’ αυτά που θέλουμε να κάνουμε τα επόμενα τέσσερα χρόνια και για το πώς θα συνεχίσουμε σε αυτή την πορεία χωρίς πισωγυρίσματα.

Όμως θέλω να επισημάνω και πάλι ότι η κάλπη της 21ης Μαΐου είναι μια κάλπη εξαιρετικά κρίσιμη. Δεν θέλω να μιλάμε για διπλές εκλογές. Υπάρχει μία κάλπη μόνο. Είναι η κάλπη της 21ης Μαΐου. Αυτή θα στείλει το μήνυμα ποιος θα κυβερνήσει την Ελλάδα την επόμενη τετραετία και ποιο κόμμα πρέπει να κρατά το τιμόνι της χώρας.

Και βέβαια, θέλω να θυμίσω, γιατί είδα και κάποιους παλαιότερους αγωνιστές, το θυμήθηκα σήμερα το πρωί: 8 Απριλίου του 1990, μετά από τρεις εκλογικές αναμετρήσεις, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης κέρδιζε επιτέλους την αυτοδυναμία. Προσέξτε όμως, έχει σημασία αυτός ο ιστορικός παραλληλισμός -τα λέω και για τους νεότερους που μπορεί να μην τα θυμούνται τόσο καλά- τρεις εκλογές χρειάστηκαν τότε, σύστημα απλής αναλογικής, κερδίσαμε με μία έδρα διαφορά.

Η απλή αναλογική είναι συνταγή ακυβερνησίας για τη χώρα. Δεν την επιλέξαμε εμείς, πιστεύουμε ότι το σωστό σύστημα για τη χώρα είναι το σύστημα ενισχυμένης αναλογικής, με το οποίο ουσιαστικά κυβερνήθηκε εδώ και πολλά χρόνια. Με αυτό το σύστημα κέρδισε και κυβέρνησε και ο κ. Τσίπρας, να μην ξεχνιόμαστε. Άλλαξε τον εκλογικό νόμο αφού είχε φροντίσει να κερδίσει δύο εκλογές.

Στην παρούσα συγκυρία αυτό το οποίο προέχει, πρώτα και πάνω απ’ όλα, είναι η σταθερότητα και η αποτελεσματικότητα.

Η γειτονική Βουλγαρία είχε εκλογές την περασμένη Κυριακή. Για όσους δεν το γνωρίζετε, ήταν οι πέμπτες εκλογές μέσα σε δύο χρόνια. Και πάλι κυβέρνηση δεν μπορούν να σχηματίσουν, γιατί πολύ απλά τα κόμματα δεν μπορούν να συνεννοηθούν.

Δεν χρειαζόμαστε στην Ελλάδα τέτοιες περιπέτειες. Πρέπει να προχωρήσουμε σταθερά μπροστά.

Και βέβαια, για τους αντιπάλους μας δεν θέλω να πω πολλά. Νομίζω ότι μιλούν από μόνα τους και τα έργα τους και τα λόγια τους. Αλλά δεν μπορώ να μην επισημάνω -το είπα σήμερα το πρωί και στην τηλεόραση- ότι σήμερα, τώρα που μιλάμε, εδώ κανένα χιλιόμετρο πιο κάτω, είναι ο κ. Τσίπρας στη Νέα Σμύρνη σε ένα στέκι το οποίο έχει όνομα «Καφέ με Παραμύθι». Σαν στο σπίτι του θα αισθάνεται.

Λοιπόν, επειδή από παραμύθια χορτάσαμε και οι πολίτες ξέρουν να ξεχωρίζουν τους παραμυθάδες από αυτούς οι οποίοι μιλούν τη γλώσσα της αλήθειας, δεν έχω καμία αμφιβολία ότι την 21η Μαΐου θα επιλέξουν σωστά. Θα επιλέξουν τη Νέα Δημοκρατία ως την υπεύθυνη δύναμη σταθερότητας και προκοπής του τόπου.

Και θέλω να σας ζητήσω αυτόν τον αγώνα, ο οποίος έχει ήδη ξεκινήσει, να τον κάνουμε με ακόμα μεγαλύτερο ενθουσιασμό. Μου κάνει εντύπωση όπου πηγαίνω και μιλάω -και έχω ήδη γυρίσει την Ελλάδα και θα το ξανακάνω όσες φορές χρειάζεται- η συμμετοχή του κόσμου σε όλες τις δημόσιες εκδηλώσεις μας. Είναι πράγματι εντυπωσιακή. Σας ευχαριστώ από καρδιάς τον καθένα και την καθεμία ξεχωριστά.

Γιατί τις εκλογές τις κερδίζετε εσείς. Ο καθένας και η κάθε μία ξεχωριστά θα πείσετε αυτούς οι οποίοι μπορεί να μας εμπιστεύτηκαν το 2019 και τώρα αισθάνονται αποστασιοποιημένοι ότι μπορεί να έχουν λόγους να είναι στεναχωρημένοι, δεν έχουν όμως κανένα λόγο να αισθάνονται προδομένοι. Άλλοι τους πρόδωσαν. Εμείς ήμασταν συνεπείς σε αυτά που είπαμε. Παλέψαμε με πολύ μεγάλες δυσκολίες. Αναγνωρίσαμε τα λάθη μας και κοιτάμε πάντα μπροστά.

Αλλά θα μιλήσετε και σε αυτούς οι οποίοι δεν μας έχουν ξαναψηφίσει ποτέ. Και υπάρχουν πολλοί οι οποίοι σκέφτονται να μας ψηφίσουν για πρώτη φορά. Είναι αυτοί που ενδεχομένως σκέφτηκαν το ’19 να μας ψηφίσουν και την τελευταία στιγμή φοβήθηκαν. Τώρα μπορούν να δουν και να συγκρίνουν.

Είναι η πρώτη φορά από το 1993 που ουσιαστικά αναμετριέται ο εν ενεργεία Πρωθυπουργός με τον προηγούμενο Πρωθυπουργό. Άρα η σύγκριση είναι άμεση. Και αυτό έγινε φυσικά διότι ο κ. Τσίπρας, παρά τις τρεις ήττες που είχε στο κεφάλι του, δεν έσπευσε να παραιτηθεί από αρχηγός κόμματος, όπως θα έκανε ο οποιοσδήποτε όταν χάνει εκλογές. Και είναι 15 χρόνια, ε; Μην το ξεχνάτε, 15 χρόνια Πρόεδρος, 15 χρόνια Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Αλλά μάλλον ετοιμάζονται για την επόμενη ημέρα και το πώς θα διαχειριστούν αυτοί την δική τους ήττα. Αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Εμείς έχουμε δουλειά να κάνουμε. Έχουμε να μιλήσουμε γι’ αυτά που κάναμε και για τα πολλά περισσότερα που θα κάνουμε.

Να είστε καλά. Καλή δύναμη, καλό αγώνα. Καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση σε όλες και σε όλους και στο επανιδείν, εδώ στο Θησείο, στη μεγάλη μας προεκλογική συγκέντρωση».

