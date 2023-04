Πολιτική

Νέα Σμύρνη - Τσίπρας: Το “παραμύθι Μητσοτάκη” τελειώνει στις 21 Μαΐου (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η απάντηση στα δηκτικά σχόλια για το όνομα της καφετέριας, όπου συναντήθηκε με πολίτες στην Νέα Σμύρνη, η επίθεση στην Κυβέρνηση και το αίτημα στους πολίτες για τις εκλογές της απλής αναλογικής.

«Νίκη του ΣΥΡΙΖΑ με διαφορά από την πρώτη κάλπη της απλής αναλογικής ώστε να ηττηθεί το σύστημα Μητσοτάκη και να σχηματιστεί κυβέρνηση των προοδευτικών δυνάμεων», ζήτησε από τη Νέα Σμύρνη, ο πρόεδρος του κόμματος Αλέξης Τσίπρας.

Ο κ. Τσίπρας επισκέφθηκε την κεντρική πλατεία της πόλης και εν μέσω των συγκεντρωμένων αφηγήθηκε «το παραμύθι Μητσοτάκη που τελειώνει την 21η Μαίου», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Ζήτησε καθαρή και με διαφορά νίκη του ΣΥΡΙΖΑ από την πρώτη Κυριακή ενώ προκάλεσε τον πρωθυπουργό σε ντιμπέιτ για τα πραγματικά προβλήματα του τόπου σε όποιο κανάλι και με όποιον δημοσιογράφο επιλέξει.

Τον κ. Τσίπρα υποδέχθηκαν οι συγκεντρωμένοι ψηφοφόροι του κόμματός του με συνθήματα «νάτος ο πρωθυπουργός», «Αλέξη γερά να φύγει η δεξιά», ενώ κατά την διάρκεια της ομιλίας του ακούστηκε και το σύνθημα «ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά».

Ο κ. Τσίπρας ξεκίνησε την ομιλία του αναφερόμενος «στα τρολ των αντιπάλων του» που εκμεταλλεύτηκαν το όνομα της καφετέριας έξω από την οποία μίλησε - το «Παραμύθι με καφέ» - για να του προσάψουν ότι θα πει παραμύθια. Αντιστρέφοντας την κατηγορία ο κ. Τσίπρας είπε ότι «θα σας πω λοιπόν ένα παραμύθι. Μια φορά και έναν καιρό ήταν μία μικρή χώρα που την έλεγαν Ελλάδα. Είχε ξεμπερδέψει με την βασιλεία αλλά όχι με τις συνήθειες της βασιλείας καθώς 2-3 οικογένειες κυβερνούσαν την χώρα. Τα τελευταία 4 χρόνια κυβερνά την χώρα ένας πρίγκιπας που νόμισε ότι έγινε βασιλιάς».

Συνεχίζοντας ανέφερε: «Σε αυτή την χώρα όλα πάνω τέλεια, υπάρχει ασφάλεια και ευημερία, οι νοικοκυρές ψωνίζουν τρεις φορές την ημέρα από το Σούπερ Μάρκετ, οι επιχειρηματίες και οι ελεύθεροι επαγγελματίες δανείζονται όσο φτηνά θέλουν, οι εργαζόμενοι αμείβονται ικανοποιητικά, κανείς δεν τους κλέβει και δεν τους καταπιέζει, οι νέοι δεν θέλουν να φύγουν απ' την χώρα, υπάρχει ελευθερία του Τύπου. Στον πρωθυπουργό ασκούν τόσο σκληρή κριτική που τον ρώτησαν ‘πόσο πολύ του αρέσουν τα ντολμαδάκια'. Δεν υπάρχει μαφία, ο κόσμος βγαίνει στις πλατείες και δεν φοβάται μήπως φάει καμία σφαίρα, υπάρχει ασφάλεια. Αν πάρεις το τραίνο θα φθάσεις στον προορισμό σου στην ώρα σου και με ασφάλεια». Συνεχίζοντας είπε ότι «αυτό είναι το παραμύθι της κυβέρνησης και αυτό το παραμύθι τελειώνει στις 21 Μαίου. Ο λαός γυρνάει την πλάτη στην αδικία, ένα "ως εδώ" ξεπηδά από την ψυχή των πολιτών».

Να σας πω ένα παραμύθι, για τον πρίγκιπα που νόμιζε ότι έγινε βασιλιάς; pic.twitter.com/kGfFKVVI6b — Αλέξης Τσίπρας - Alexis Tsipras (@atsipras) April 8, 2023

Ο κ. Τσίπρας έκανε άνοιγμα σε πολίτες όλων των πολιτικών αποχρώσεων λέγοντας ότι οι εκλογές δεν θα κρίνουν μόνο ποιος θα κυβερνήσει αλλά πώς θα ζούμε από εδώ και πέρα και απευθύνθηκε σε ψηφοφόρους όλων των κομμάτων ανεξάρτητα από το τι ψήφισαν στο παρελθόν. Είπε ο κ. Τσίπρας: «ακόμη και οι συντηρητικοί ψηφοφόροι ντρέπονται για την κατάντια της κυβέρνησης. Ντρέπονται που υπάρχουν πολίτες που δεν έχουν να βγάλουν τον μήνα ενώ 20 επιχειρήσεις έκαναν ρεκόρ κερδών. Ντρέπονται για την υποβάθμιση της δημοκρατίας για το έλλειμμα ασφάλειας».

Ακολούθως αποδόμησε την ρητορική του πρωθυπουργού λέγοντας: «Ο κ. Μητσοτάκης υποσχέθηκε καλύτερα εισοδήματα αλλά τώρα ο μισθός χάνεται στην τρίτη εβδομάδα του μήνα, στο 40% των πιο ευάλωτων πολιτών μειώθηκε η αγοραστική δύναμη. Υποσχέθηκε καλύτερες δουλειές αλλά με τον νόμο Χατζηδάκη κατάργησε το οκτάωρο, την αιτιολογημένη απόλυση και το Σώμα Ελεγκτών Εργασίας δημιουργώντας κατάσταση εργασιακής ζούγκλας. Υποσχέθηκε ασφάλεια αλλά η ΕΛ.ΑΣ αντί να καταπολεμά το έγκλημα συνεργάζεται με το έγκλημα και η ελληνική μαφία διοικεί την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Έταξαν επιτελικό κράτος και μετέτρεψαν το κράτος σε λάφυρο με οικογενειοκρατία και ρουσφέτια ενώ τριπλασίασαν και τους μετακλητούς. Το μεγάλο κόλπο όμως έγινε με τους κλειστούς διαγωνισμούς και τις απευθείας αναθέσεις. 10 δις μοίρασαν.

Έταξαν καλύτερες συντάξεις και έλεγαν ότι αυτό που δίναμε εμείς ήταν ψίχουλα και ότι θα τα αυξήσουν, αλλά έκοψαν και την 13η σύνταξη. 4,5 δις την τελευταία τετραετία δεν πήγαν στους συνταξιούχους αλλά στην ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλειας».

Συνεχίζοντας σχολίασε την συνέντευξη του πρωθυπουργού στον ΣΚΑΙ: «Δεν ξέρω αν αυτά τα ρώτησε ο κ. Αυτιάς τον κ. Μητσοτάκη» και πρόσθεσε ότι «αφού δεν τήρησε τις υποσχέσεις προς την μεσαία τάξη, τώρα βρίσκεται σε εξέλιξη το σχέδιο της μεγαλύτερης αναδιανομής πλούτου. Μας λένε ότι η πληθωριστική κρίση είναι διεθνής αλλά η αισχροκέρδεια είναι εγχώρια». Κατηγόρησε την κυβέρνηση για υψηλή έμμεση φορολογία λέγοντας ότι «διατήρησε τους έμμεσους φόρους, τον ΦΠΑ και τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, τους φόρους που πληρώνουν εξίσου οι πλούσιοι και οι φτωχοί» και πρόσθεσε: «πόσο αυξήθηκαν τα δημόσια έσοδα; 4 δις ευρώ που όμως πήγαν σε στοχευμένες επιδοτήσεις για πληρώσει ο κόσμος το ρεύμα, τα τρόφιμα, τα καύσιμα και έτσι να διατηρηθούν οι υψηλές τιμές». Ακολούθως υποστήριξε ότι η μεγαλύτερη αναδιανομή επιδιώκεται μέσω του ιδιωτικού χρέους που αυξήθηκε. «700.000 ακίνητα μεταβιβάστηκαν στα funds, αν κερδίσει τις εκλογές ο εκλεκτός τους θα έχουμε μία λαίλαπα πλειστηριασμών».

Ακολούθως αναφέρθηκε στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για την προστασία της πρώτης κατοικίας, της επαγγελματικής στέγης και την αγροτικής γης με «δίκαιη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους με κούρεμα των οφειλών». Υπογράμμισε ότι «είναι ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο και θα δώσει την δυνατότητα ρύθμισης του χρέους όχι μόνο στα ευάλωτα νοικοκυριά αλλά και στη μεσαία τάξη. Έχουμε σχέδιο για να σταματήσουμε την απίστευτη αναδιανομή πλούτου σε βάρος των πολλών».

Αναφέρθηκε στον αντίπαλό του λέγοντας ότι «και ο κ. Μητσοτάκης έχει σχέδιο αλλά δεν θέλει να το πει, όπως δεν είπε και το σχέδιό του για την ιδιωτικοποίηση του νερού. Λίγο μετά το δυστύχημα στα Τέμπη πήγε και ψήφισε Ρυθμιστική Αρχή, που ξέρουμε ότι μπαίνει όταν σχεδιάζεται η είσοδος ιδιωτών, ενώ είχε πει ότι ότι θα είναι το πρώτο στάδιο».

Ο Αλέξης Τσίπρας απευθύνθηκε στον πρωθυπουργό και τον προκάλεσε να κάνουν διάλογο για τα σημαντικά ζητήματα: «Να αφήσει τα παραμύθια ο κ. Μητσοτάκης και τις εύκολες προβοκάτσιες ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει νεκρούς και να έλθει να συζητήσουμε: τι θα γίνει με τους πλειστηριασμούς, τι θα γίνει με τις συντάξεις, τι θα γίνει με την εργασία, τι θα γίνει με την ασφάλεια. Τον προκαλώ να πάμε σε όποιο τηλεοπτικό σταθμό θέλει, να πάμε στον φίλο του τον κ. Αυτιά, αλλά να μιλήσουμε για τα προβλήματα».

Κλείνοντας ο κ. Τσίπρας εμφανίστηκε βέβαιος ότι «ο λαός θα γυρίσει την πλάτη» στον κ. Μητσοτάκη και πρόσθεσε: «Οι ευθύνες μας θα είναι μεγάλες, αν κερδίσουμε και θα κερδίσουμε γιατί θα κάνουμε πράξη τη μεγάλη αλλαγή στην διακυβέρνηση του τόπου. Θα κάνουμε πράξη την κυβέρνηση των προοδευτικών δυνάμεων». Σημείωσε ότι θα υπάρξει συζήτηση πάνω στις προτάσεις των κομμάτων και υπογράμμισε ότι αποτελεί προαπαιτούμενο το σχέδιο για την ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους.

Κλείνοντας υπογράμμισε ότι υπάρχει μία βασική προϋπόθεση: «Στις κάλπες της απλής αναλογικής να βγει πρώτος και με διαφορά ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να ηττηθεί το σύστημα Μητσοτάκη από το να ηττηθεί η ΝΔ και να κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Μόνο αυτό θα σημάνει το τέλος του παραμυθιού. Η δικαιοσύνη θα επιστρέψει».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ειδήσεις σήμερα:

Nefeli Meg για συνέντευξη Μητσοτάκη: Σκέφτηκα ότι θα φάω “κράξιμο”, αλλά ήθελα να το κάνω

Ρόδος: Μαθητής έγινε δεκτός σε πανεπιστήμια του εξωτερικού πριν τελειώσει το Λύκειο

Εκλογές - Οικονόμου: Ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκει άλλοθι για τους μπαχαλάκηδες