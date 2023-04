Αθλητικά

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Η αποστολή των “πράσινων”

Ποιος παίκτης απουσίαζε από την τελευταία προπόνηση του “τριφυλλιού” πριν από το “ντέρμπι των αιωνίων” στο γήπεδο της Λεωφόρου.

Ολοκληρώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (8/4) η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενόψει του αυριανού (9/4, 21:00), μεγάλου ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο «Απόστολος Νικολαΐδης», στο πλαίσιο της 4ης αγωνισικής των play off της Super League.

Στο πρόγραμμα των παικτών του «τριφυλλιού» μπήκε και ο Αλμπέτο Μπρινιόλι, ο οποίος δείχνει πως ξεπέρασε σε ένα βαθμό τον μυϊκό τραυματισμό στην πλάτη και θα είναι διαθέσιμος για το ντέρμπι «αιωνίων» με τον Ολυμπιακό, ενώ για δεύτερη συνεχή ημέρα προπονήθηκε σε φουλ ένταση και ο Γιάννης Κώτσιρας.

Οι «πράσινοι» ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις 5-2, ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας κι ολοκλήρωσαν με εξάσκηση στις στατικές φάσεις. Απών λόγω ίωσης ήταν ο Αργύρης Καμπετσής.

Μετά το τέλος της προπόνησης ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ανακοίνωσε τη λίστα με τα ονόματα που συμπεριλαμβάνονται στην αποστολή για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό.

Σε αυτή βρίσκονται οι Μπρινιόλι, Λοντίγκιν, Ξενόπουλος, Βαγιαννίδης, Χουάνκαρ, Ρουμπέν, Σένκεφελντ, Πούχατς, Ιωαννίδης, Κλεϊνχέισλερ, Σπόραρ, Μπερνάρ, Σάντσες, Τσέριν, Μαντσίνι, Τσόκαϊ, Κουρμπέλης, Μάγκνουσον, Κώτσιρας, Σάρλια, Παλάσιος, Πούγγουρας και Βέρμπιτς.

