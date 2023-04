Κόσμος

Τουρκία: Συνελήφθη γραφίστας που κολλούσε καρτελάκια κατά του Ερντογάν σε σουπερμάρκετ

Υπό κράτηση τέθηκε για μερικές ώρες ο σχεδιαστής Μαχίρ Ακκογιούν, επειδή ετοίμασε αυτοκόλλητα με φωτογραφίες του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και του προέδρου του Ντεβλέτ Μπαχτσελί, που τους θεωρούσε υπεύθυνους για τις υπέρογκες τιμές στα ράφια στην Τουρκία, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Κωνσταντινούπολη, Άννα Ανδρέου.

"Είναι ακριβό αυτό το προϊόν; Χάρη στον Ερντογάν", έγραφε στα αυτοκόλλητα του Ακκογιούν. Κατηγορήθηκε για εξύβριση του Προέδρου και μετά αφέθηκε ελεύθερος από το δικαστήριο.

Μετά την απελευθέρωσή του, ο Ακογιούν είπε: "Τους ενόχλησε πολύ αυτό που είπα. Θα συνεχίσω να τους ενοχλώ".

Αντιδρώντας η Μεράλ Ακσενέρ δήλωσε μέσω τουίτερ: "Δεν θα μπορέσετε να εκφοβίσετε τη νεολαία μας, η οποία δεν μπορεί να εκφοβιστεί από απειλές, χτυπώντας την ελευθερία της. Η δίωξη και η καταπίεσή σας θα σταματήσουν σύντομα. Θα γράψουμε ιστορία με τη νεολαία μας που λένε την αλήθεια!Μόνο 37 μέρες απομένουν".

Ενώ η Τζανάν Καφταντζίογλου, επαρχιακή πρόεδρος Ρεπουπλικανικού Λαϊκού Κόμματος είπε πως "Ο Mahir Akkoyun, ο οποίος σχεδίασε αυτοκόλλητα, συνελήφθη. Στον σημερινό κόσμο όπου η αλήθεια προσπαθεί να γίνει ψέμα και το ψέμα να γίνει αλήθεια, η σύλληψη κάποιου που λέει ότι ‘ακριβό’, είναι το φυσιολογικό του μη φυσιολογικού! Δεν θα μπορείτε να διαβάσετε τέτοιες ειδήσεις μετά τις 14 Μαΐου, λίγο έμεινε".

Αναπληρωτής του CHP Mersin Ali Mahir Basarir: "Είναι ακριβό αυτό το προϊόν για εσάς; Χάρη στον Ερντογάν». Ο Μαχίρ Ακκογιούν, που ετοίμασε τα αυτοκόλλητα, κρατήθηκε ξανά «χάρη στον Ερντογάν"! Ο Ερντογάν που λέει «Είμαι υπεύθυνος για την τουρκική οικονομία", είναι ήδη ο μόνος υπεύθυνος για αυτή την εικόνα! Πού είναι το έγκλημα εδώ";

