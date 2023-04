Παράξενα

Χανιά: βρήκαν μεθυσμένο τουρίστα στο... μπαλκόνι τους!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τον άγνωστο άνδρα να βρίσκεται στο μπαλκόνι του, αντίκρισε ένα ζευγάρι γυρνώντας από νυστερινή έξοδο.

Ένα περίεργο περιστατικό στα Χανιά αναστώτωσε ενοίκους ξενοδοχείου, τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Πιο συγκεκριμένα, τρόμο προκάλεσε σε ενοίκους ξενοδοχείου στην οδό Ποτιέ, η παρουσία ενός αγνώστου στο μπαλκόνι του δωματίου τους, τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Ειδικότερα, ένα ζευγάρι επιστρέφοντας στο δωμάτιο μετά από νυχτερινή έξοδο, διαπίστωσε πως ένας άγνωστος άνδρας βρισκόταν στο μπαλκόνι τους. Άμεσα ειδοποιήθηκε η αστυνομία που έσπευσε στο σημείο για να διαπιστώσει ότι επρόκειτο για έναν 38χρονο Γερμανό πολίτη, τουρίστα στα Χανιά ο οποίος βρισκόταν σε κατάσταση μέθης.

Ο 38χρονος μεταφέρθηκε στο τμήμα για προστατευτική φύλαξη και αργότερα αφέθηκε ελεύθερος.

Πηγή: zarpanews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Άλκης Καμπανός: Σήμερα θα γινόταν 20 χρονών - Η σπαρακτική ανάρτηση της μητέρας του

Nefeli Meg για συνέντευξη Μητσοτάκη: Σκέφτηκα ότι θα φάω “κράξιμο”, αλλά ήθελα να το κάνω

Γυμνάσια - Λύκεια: Οι ημερομηνίες για τις εξετάσεις