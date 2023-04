Κοινωνία

Άλκης Καμπανός: Σήμερα θα γινόταν 20 χρονών - Η σπαρακτική ανάρτηση της μητέρας του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σήμερα ο Άλκης Καμπανός θα γιόρταζε τα 20ά γενέθλιά του και η χαροκαμένη μητέρα του, με μία σπαρακτική ανάρτησή της στα social media, εύχεται «καλή αντάμωση».

Το νήμα της ζωής του κόπηκε το βράδυ της πρώτης Φεβρουαρίου του 2022, σε μία άνανδρη επίθεση με οπαδικά κίνητρα, στη Θεσσαλονίκη με τη δίκη των 12 κατηγορουμένων για τη δολοφονία του να είναι σε εξέλιξη.

Σήμερα ο Άλκης Καμπανός θα γιόρταζε τα 20ά γενέθλιά του και η χαροκαμένη μητέρα του, με μία σπαρακτική ανάρτησή της στα social media, εύχεται «καλή αντάμωση».

Η Μελίνα Κακουλίδου, ανέβασε τη φωτογραφία του γιου της και της Ζωής Δαλακλίδου, της κοπέλας που βίασε και έκαψε ζωντανή κάτω από το σπίτι της, ο Χρήστος Παπάζογλου, γράφοντας:

«Γιορτή αγγέλων εις τους ουρανούς για τα γενέθλιά σας.

Η Ζωή και ο Άλκης…

Ο Άλκης και η Ζωή…

Δύο αθώα παιδιά που βρήκαν μαρτυρικό θάνατο στην επίγεια ζωή τους.

Εμείς εδώ κάτω περιμένουμε τη μεγάλη ΑΝΤΑΜΩΣΗ. Σας αγαπάμε πολύ.

Ζωή Δαλακλίδου 45 ετών

Άλκης Καμπανός 20 ετών».

Ειδήσεις σήμερα:

Γυμνάσια - Λύκεια: Οι ημερομηνίες για τις εξετάσεις

Ιωάννινα: Βίντεο από την άγρια συμπλοκή

Λέσβος: γυναίκα απανθρακώθηκε καίγοντας κλαδιά