Ατρόμητος - ΠΑΣ Γιάννινα: Μοιράστηκαν βαθμούς και εντυπώσεις

Ισόπαλη 1-1 έληξε η αναμέτρηση του Ατρομήτου με τον ΠΑΣ Γιάννινα στο Περιστέρι, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής των Play Out της Super League.

Ισόπαλη 1-1 έληξε η αναμέτρηση του Ατρομήτου με τον ΠΑΣ Γιάννινα στο Περιστέρι, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής των Play Out της Super League. Έτσι ο ΠΑΣ πήρε σπουδαίο βαθμό για τη συνέχεια, στην προσπάθεια που κάνει για να παραμείνει στην κατηγορία. Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 7ο λεπτό με τον Αγκιμπού Καμαρά, για να ισοφαρίσει η ομάδα των Ιωαννίνων στο 27΄ με τον Παμλίδη.

Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν ιδανικά τον αγώνα, καθώς μόλις στο 7ο λεπτό ο Αγκιμπού Καμαρά έγινε αποδέκτης της μπάλας στην περιοχή και με γυριστό σουτ νίκησε τον τερματοφύλακα των Ιωαννίνων γράφοντας το 1-0 για την ομάδα του Περιστερίου. Ο Ατρόμητος συνέχισε να πιέζει και είχε την απόλυτη υπεροχή στο πρώτο εικοσάλεπτο. Στη συνέχεια οι φιλοξενούμενοι ανέβασαν την απόδοσή τους και έφτασαν στο γκολ της ισοφάρισης στο 27ο λεπτό, στην πρώτη τους ουσιαστική ευκαιρία στο ματς. Τότε, μετά από λάθος των παικτών του Ατρομήτου, ο Τζίμας έκλεψε την μπάλα και πάσαρε στον Παμλίδη, ο οποίος δεν δυσκολεύτηκε να τη στείλει στα δίχτυα του Γιαννιώτη για το 1-1.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι φιλοξενούμενοι έφτασαν κοντά σε ένα δεύτερο τέρμα, όταν ο Ροσέρο έφυγε στην κόντρα και έκανε το γύρισμα για τον Παμλίδη, αλλά ο Κεσχρίντα κατάφερε να κόψει την μπάλα την τελευταία στιγμή. Έξι λεπτά αργότερα (57΄) ο Σταματελόπουλος γύρισε την μπάλα απρόσεχτα και ο Τσιντώτας με εξαιρετική επέμβαση κατάφερε να κρατήσει το 1-1.

Ο Ατρόμητος συνέχισε να έχει περισσότερη ώρα τη μπάλα στα πόδια του στο δεύτερο ημίχρονο και είχε δύο δοκάρια. Το πρώτο ήταν στο 87΄, όταν η άμυνα του ΠΑΣ προσπάθησε να διώξει και έστειλε την μπάλα στο δοκάρι του Τσιντώτα και το δεύτερο ήταν στις καθυστερήσεις, όταν η σέντρα-σουτ του Ρομπάιγ σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι.

Διαιτητής: Ευστάθιος Γκορτσίλας

Κίτρινες : Μαυρομμάτης, Γκονζάλες Έντερ - Λιάσος, Τζίμας, Τζίνο, Μπάλαν

Οι συνθέσεις:

AΤΡΟΜΗΤΟΣ (Κρις Κόουλμαν): Γιαννιώτης, Κεσχρίντα, Μαυρομμάτης, Χατζηισαϊας, Ντε Μποκ, Γκονζάλες Έντερ, Κούεν (81΄ Φριντγιόνσον), Καμαρά, Κλωναρίδης (74΄ Τζοβάρας), Ρομπάιγ, Κωτσόπουλος (74΄ Κιάρτανσον)

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Θανάσης Στάικος): Τσιντώτας, Τσάβος (52΄ Μπακαδήμας), Εραμούσπε, Μπορταγκαράι, Πήλιος, Τζίνο, Λιάσος, Ροσέρο (64΄ Νίνης), Τζίμας, Παμλίδης (80΄ Μπάλαν), Σταματελόπουλος (80΄ Μορέιρα)