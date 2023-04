Αθλητικά

Παναιτωλικός - Ιωνικός: “άλμα” παραμονής για τους φιλοξενούμενους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεύτερη συνεχόμενη νίκη για τους Νικαιώτες, κόντρα στονμ Παναιτωλικό.

Μεγάλο βήμα για να ανανεώσει την παρουσία του στη Super League έκανε ο Ιωνικός, καθώς με πέναλτι του Σεμπά στο 37΄ επικράτησε 1-0 του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο, για την 3η αγωνιστική των Play Out. Με τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη τους, οι Νικαιώτες ξεπέρασαν τη Λαμία και ανέβηκαν πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού, φτάνοντας τους 24β., όσους έχει και ο ΠΑΣ Γιάννινα.

Οι φιλοξενούμενοι ήταν καλύτεροι από τα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού, με πρωταγωνιστή τον Φαντιγκά, ο οποίος όμως τραυματίστηκε και έγινε αλλαγή. Η υπεροχή του Ιωνικού δεν μετουσιώθηκε σε «καθαρές» ευκαιρίες, αλλά στο 37΄ ο διαιτητής Βεργέτης -μετά από εξέταση του βίντεο- υπέδειξε πέναλτι για χέρι του Μλάντεν και ο Σεμπά άνοιξε το σκορ από την άσπρη βούλα.

Ο Παναιτωλικός έκανε την πρώτη τελική του προσπάθεια στο 53΄ (!), με ένα άστοχο σουτ του Στάιτς που μπήκε ως αλλαγή στο ημίχρονο (όπως και ο Χουάνπι, ενώ νωρίτερα ο Αποστολάκης αντικατέστησε τον τραυματία Λιάβα), ενώ ο Ιωνικός «άγγιξε» το 2-0 στο 60΄, με το ωραίο σουτ του Ελευθεριάδη που σταμάτησε στο δοκάρι του Ανέστη. Οσο περνούσε η ώρα οι γηπεδούχοι ανέβαζαν την αποδοσή τους και πίεζαν, αλλά στο 73΄ ο Καρέλης έκανε κακό τελείωμα προ του Χουτεσιώτη και στο 90΄ ο Κολοβός «σημάδεψε» με κοντινή κεφαλιά το δοκάρι του Χουτεσιώτη και στην εξέλιξη της φάσης ο Καρέλης έστειλε τη μπάλα στο δοκάρι, στη μεγαλύτερη ευκαιρία του Παναιτωλικού να ισοφαρίσει.

Διαιτητής: Βεργέτης (Αρκαδίας)

Κίτρινες: Μλάντεν, Χουάνπι, Μάρτενσον, Αποστολάκης - Φαντιγκά, Χουτεσιώτης, Γούλερι

Οι συνθέσεις:

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Ανέστης, Λιάβας (42΄ Αποστολάκης), Λάρσον, Μλάντεν, Χατζηθεοδωρίδης (46΄ Στάιτς), Μάρτενσον, Κολοβός, Ντίας (76΄ Ξενιτίδης), Σενγκέλια (46΄ Χουάνπι), Μόρσεϊ (64΄ Ζοάο Πέδρο), Καρέλης

ΙΩΝΙΚΟΣ (Μιχάλης Γρηγορίου): Χουτεσιώτης, Μασάς (68΄ Ούγκο Σόουζα), Βαλεριάνος, Τσιγκρίνσκι, Μύγας, Ρομαό, Σάκιτς, Φαντιγκά (33΄ Ελευθεριάδης), Κάνιας, Σεμπά (90΄ Γούλερι), Μάντζης

Ειδήσεις σήμερα:

Λέσβος: γυναίκα απανθρακώθηκε καίγοντας κλαδιά

Παναθηναϊκός - Παππάς: έκανε ντεμπούτο στο μπάσκετ με αμαξίδιο (εικόνες)

Λαύριο: ο τουρκικός Τύπος “χειροκροτά” το κλείσιμο της δομής (βίντεο)