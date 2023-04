Κόσμος

Ελπιδοφόρος: Το Σύνταγμα της Αρχιεπισκοπής είναι πολύ σημαντικό για τη σχέση μας με τη Μητέρα Εκκλησία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Η συνάντηση που είχαμε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο ήταν ιδιαίτερα παραγωγική και επιτυχημένη», δήλωσε ο αρχιεπίσκοπος Αμερικής

Την ευγνωμοσύνη του προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο για το όραμα, για τη δύναμη και για την καθοδήγησή του στις συζητήσεις που έλαβαν χώρα στην Κωνσταντινούπολη αναφορικά με το θέμα του Συντάγματος της Αρχιεπισκοπής Αμερικής, εξέφρασε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος.

Όπως σημείωσε, «το Σύνταγμα της Αρχιεπισκοπής είναι πολύ σημαντικό για τη σχέση της μεγαλύτερης επαρχίας του Οικουμενικού Θρόνου με τη Μητέρα Εκκλησία, το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο. Οι αδελφικές συζητήσεις που είχαμε σε πνεύμα ενότητας με τους Μητροπολίτες της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Αρχιεπισκοπής μας, που ανταποκρίθηκαν με αγάπη στην πρόσκληση του Οικουμενικού Πατριάρχη, με κάνουν και αισθάνομαι πολύ πιο αισιόδοξος επιστρέφοντας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής».

Επιπλέον, υπογράμμισε ότι «η συνάντηση που είχαμε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο ήταν ιδιαίτερα παραγωγική και επιτυχημένη».

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης μετά το πέρας της ευχαρίστησε τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής για τις προτάσεις που κατέθεσε σχετικά με αλλαγές στο Σύνταγμα της Αρχιεπισκοπής Αμερικής, αλλά και τους Μητροπολίτες για την αποδοχή της πρόσκλησής του να βρεθούν στην Κωνσταντινούπολη και να μοιραστούν τις σκέψεις τους για την επικείμενη τροποποίηση η οποία ξεκίνησε με πρωτοβουλία του Οικουμενικού Πατριαρχείου το 2022, το οποίο τότε είχε προχωρήσει και στη σύσταση Μεικτής Επιτροπής. Κατόπιν σχετικής προτροπής του Οικουμενικού Πατριάρχη, θα συγκληθεί η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Αρχιεπισκοπής Αμερικής προκειμένου σε ειδικές συνεδρίες να επανεκτιμήσει το ισχύον κανονικό θεμέλιο του διοικητικού σχήματος της Αρχιεπισκοπής Αμερικής και την εν καιρώ γεννησομένη διαρρύθμιση των εσωτερικών ορίων αυτής, όπως άλλωστε τονίζεται και στο επίσημο ανακοινωθέν του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Επιπρόσθετα, συμφωνήθηκε ότι ο Αρχιεπίσκοπος θα εξακολουθήσει να ταξιδεύει σε όλη την Αμερική και να συζητά με το πλήρωμα της Αρχιεπισκοπής το μελλοντικό Σύνταγμα, όπως ακριβώς το οραματίζεται, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη όλων, κληρικών και λαϊκών.

Ειδήσεις σήμερα:

Ιωάννινα - Οπαδική συμπλοκή: Προπηλάκισαν τους συλληφθέντες

Οι ρυθμίσεις 72 και 120 δόσεων με παραδείγματα

Σταϊκούρας σε δήμαρχο Λαμίας: Πήρατε απόδειξη κύριε;