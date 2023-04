Κοινωνία

Missing Alert: νέα ανακοίνωση για την εξαφάνιση του 28χρονου

Συνεχίζει να αγνοείται ο 28χρονος. Οι νέες πληροφορίες και η ανακοίνωση από "Το Χαμόγελο του Παιδιού".

Συναγερμός έχει σημάνει εδώ και λίγα 24ωρα για την εξαφάνιση ενός 28χρονου από την περιοχή του Αμαρουσίου.

"Το Χαμόγελο του Παιδιού" προχώρησε σε αναδημοσίευση του δελτίου Τύπου για την εξαφάνιση του νεαρού, καθώς νέα στοιχεία προέκυψαν σχετικά με τα ρούχα που φορούσε, την ημέρα που εξαφανίστηκε, δηλαδή την 4η Απριλίου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση από "Το Χαμόγελο του Παιδιού":

"Στις 04/04/2023 και ώρα 12:00 το μεσημέρι, εξαφανίστηκε από την περιοχή του Αμαρουσίου, ο Πέτρος Τσάκωνας, 28 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του Πέτρου Τσάκωνα στις 04/04/2023 και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικα κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του καθώς συντρέχουν σοβαροί λόγοι, οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Επειδή προέκυψαν νέες πληροφορίες για το τι φορούσε ο ενήλικος κατά την ημέρα της εξαφάνισης, καθώς και πιο ευκρινής φωτογραφία, το «Χαμόγελο του Παιδιού» προχώρησε στην αναδημοσίευση της εξαφάνισης.

Αναλυτικότερα, ο Πέτρος Τσάκωνας κατά την ημέρα της εξαφάνισης πιθανόν φορούσε μαύρο μπουφάν, γκρι ζακέτα, μαύρη φόρμα και μπλε αθλητικά παπούτσια. Να υπενθυμίσουμε ότι ο Πέτρος Τσάκωνας έχει ύψος 1,78 μ., έχει βάρος 80 κιλά, έχει καστανόξανθα μαλλιά και καστανά μάτια.



Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ https://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ https://bit.ly/missing-alert-apple"

