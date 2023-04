Οικονομία

Γεωργιάδης - Σκουρλέτης: το αρνί, το “Καλάθι”, ο Ραγκούσης και το νερό

Μετωπική σύγκρουση εφ΄ όλης της ύλης, του Υπ. Ανάπτυξης με τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΣΥΡΖΑ, στον «αέρα» του ΑΝΤ1.

Καλεσμένοι στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα» ήταν ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης και ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Πάνος Σκουρλέτης.

Στην αρχή της συζήτησης, υπήρξε παρέμβαση από τον κτηνοτρόφο Θοδωρή Γκολφινόπουλο, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε καθώς παράλληλα με τα αυξημένα κόστη για την παραγωγή, οι κτηνοτρόφοι υπέστησαν ζημία με την ένταξη του αρνιού και του κατσικιού στο «Καλάθι του Πάσχα», αφού όπως χαρακτηριστικά είπε «σφάζουμε αρνιά εδώ στην περιοχή με τιμή 7 ευρώ το κιλό, ενώ θα σφάζαμε με τιμή 8- 8,5 ευρώ, αν δεν ήταν στο “Καλάθι”».

Απαντώντας, ο Άδωνις Γεωργιάδης είπε «άμα δεν δουλεύει το «Καλάθι», όπως μας κατηγορούν πολλοί, πώς έριξε την τιμή κατά 1,5 ευρώ στο κιλό το αρνί; Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου, έχει βγει μελέτη από το Πανεπιστήμιο, στην Γαλλία και άλλες χώρες το αντιγράφουν και εμείς εδώ λέμε ότι δεν δουλεύει το «Καλάθι». Έπρεπε να έρθει το αρνί και το κατσίκι που πήγαινε για να έχει 14 και 15 ευρώ στα κρεοπωλεία και επειδή μπήκε στο «Καλάθι» μειώθηκε η τιμή του, άρα το «Καλάθι» δουλεύει».

Σχετικά με την αρχική διαβεβαίωση ότι αρνιά και κατσίκια δεν θα ενταχθούν στο «Καλάθι», η οποία τελικώς δεν τηρήθηκε, ο Υπουργός Ανάπτυξης ανέφερε ότι «είχα επαφή με όλους τους παράγοντες και τους κτηνοτρόφους και την Βαρβάκειο και ήλπιζα ότι θα υπάρχει αυτοσυγκράτηση στις τιμές και δεν θα άφηναν τους φτωχότερους συμπολίτες μας χωρίς κρέας το Πάσχα. Έκανα επαφές και με κρεοπώλες και με την Βαρβάκειο και δεν είδα τέτοια διάθεση και έτσι μπήκε στο «Καλάθι» το αρνί και το κατσίκι».

Παίρνοντας τον λόγο ο Πάνος Σκουρλέτης είπε ότι «Ο ανταγωνισμός στις μεγάλες αλυσίδες και στα κρεοπωλεία υπάρχει πολλά χρόνια. Ο κ. Γεωργιάδης ενήργησε ως ντίλερ των μεγάλων αλυσίδων. Στην τελική τιμή δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά. Το καλάθι είναι ένα απλό επικοινωνιακό τρικ. Στο σύνολο των τροφίμων ο πληθωρισμός είναι 14-15%. Μας ενδιαφέρουν οι Έλληνες παραγωγοί να μην εξαφανιστούν. Χρειάζονται πιο ουσιαστικές παρεμβάσεις για κτηνοτρόφους και αγρότες. Παρεμβαίνουν με άνισο τρόπο στην αγορά».

Απαντώντας ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε πως «1,5-2 ευρώ παραπάνω στο σφάγιο, σημαίνει ότι η τιμή του στο κρεοπωλείο θα είναι αυξημένη κατά 3-4 ευρώ. Η απόφαση μας να εντάξουμε στο «Καλάθι» το αρνί και το κατσίκι, επειδή το «Καλάθι» λειτουργεί, κατέβασε τις τιμές. Επειδή είχαμε φτιάξει αυτόν τον μηχανισμό, μπορούσαμε να παρέμβουμε. Η Κυβέρνηση έχει στηρίξει με 93 εκατομμύρια ευρώ την αύξηση στις ζωοτροφές από πέρσι μέχρι φέτος, ενώ επιστρέφεται και ο φόρος στο πετρέλαιο, άρα έχει στηρίξει και τους παραγωγούς».

Ανέφερε ακόμη πως ενόψει του Πάσχα των Καθολικών, που εορτάζεται σήμερα, «πριν μια εβδομάδα, κτηνοτρόφος πουλούσε αρνί με 7 ευρώ στην Ιταλία, λέγοντας ότι πουλούσε με ζημιά. Αυτό που ζω είναι μια τρέλα. Του είπα θες να πουλάς με ζημιά στην Ιταλία, αλλά όχι στην Ελλάδα; Κανένας δεν πουλάει με ζημιά, αν είχε ζημιά, δεν θα πουλούσε. Ήθελαν να βγάλουν όλα τα σπασμένα το Πάσχα, αλλά δεν τους βγήκε, γιατί ήρθε ο Γεωργιάδης και έβαλε το αρνί στο «Καλάθι». Ο ΣΥΡΙΖΑ ήθελε το αρνί να κάνει 14 ευρώ».

Ο Πάνος Σκουρλέτης, σχολίασε σκωπτικά πως «είναι μίζεροι και γκρινιάρηδες οι Έλληνες, αυτό είπε ο Υπουργός».

«Είπε κανένας ότι δεν υπάρχει ακρίβεια. Ζούμε τον μεγαλύτερο πληθωρισμό από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Ελλάδα έχει τον πέμπτο χαμηλότερο πληθωρισμό στην ΕΕ. Σύμφωνα με τον πίνακα της Eurostat, επί ΣΥΡΙΖΑ η Ελλάδα ήταν μια θέση χειρότερα σε ότι αφορά την αγοραστική δύναμη των πολιτών. Όλα τα μέτρα που πήραμε, όλα δούλεψαν από λίγο και ενώ τον Σεπτέμβριο είχαμε έναν από τους πέντε υψηλότερους, τώρα έχουμε έναν από τους χαμηλότερους πληθωρισμούς», αποκρίθηκε ο Υπ. Ανάπτυξης.

Ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ απάντησε «Θαύματα δεν γίνονται. Άφησαν τον ελληνικό λαό να υποστεί τρομακτική απώλεια της αγοραστικής του δύναμης. Αυτό έγινε και σε σχέση με το ρεύμα. Η Κυβέρνηση ξεπάτωσε τους Έλληνες πολίτες».

Αμέσως μετά τα πνεύματα οξύνθηκαν, με τους δύο πολιτικούς να ανταλλάσσουν αιχμές και ύβρεις, για τις καταγγελίες σε βάρος του Γιάννη Ραγκούση, αλλά και για την στάση της Κυβέρνησης σχετικά με την ΕΥΔΑΠ και την ΕΥΑΘ.





