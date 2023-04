Αθλητικά

Ιωάννινα - Οπαδική συμπλοκή: Προπηλάκισαν τους συλληφθέντες

Ένταση και προπηλακισμοί κατά την μεταγωγή στον Εισαγγελέα των συλληφθέντων. Μάχη για την ζωή του δίνει ένας τραυματίας.

Ένταση επικράτησε κατά την προσαγωγή των 6 από τους 8 συλληφθέντες στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ιωαννίνων, για την αιματηρή οπαδική συμπλοκή που έγινε προχθές το απόγευμα στα Σεισμόπληκτα Ιωαννίνων.

Συγκεντρωμένοι οπαδοί του ΠΑΣ Γιάννενα τους επιτέθηκαν πετώντας τους μπουκάλια με νερό και καφέδες, ενώ δεν έλειψαν και οι χειροδικίες σε βάρος τους καθώς η αστυνομική παρουσία δεν ήταν ισχυρή.

Οι οπαδοί φώναζαν συνθήματα, όπως, «δολοφόνοι δεν θα ξεχαστεί».

Δύο άτομα νοσηλεύονται φρουρούμενα.

Κρίσιμη είναι η κατάσταση της υγείας ενός 30χρονου ο οποίος νοσηλεύεται στην ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Και οι 8 συλληφθέντες κατηγορούνται για συμπλοκή και παράβαση του Νόμου για τον ερασιτεχνικό και επαγγελματικό αθλητισμό, ενώ οι 4 από αυτούς και για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παραβάσεις του Νόμου περί όπλων.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας, 3 αυτοκίνητα κλείνουν το δρόμο σε ένα άλλο όχημα. Οι επιβαίνοντες σε αυτά βγαίνουν έξω και επιτίθενται στα 4 άτομα που ήταν στο αυτοκίνητο που ακινητοποιήθηκε. Αφού τους ξυλοκόπησαν τράπηκαν σε φυγή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ