Τροχαίο - Μεσογείων: Απεγκλωβισμός οδηγού χωρίς τις αισθήσεις του (εικόνες)

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής έσπευσαν στο σημείο για την ανάσυρση του οδηγού από τα συντρίμμια του οχήματος.

Τροχαίο με ένα νεκρό και δύο τραυματίες σημειώθηκε λίγο πριν τις 8 το πρωί στο ρεύμα ανόδου της λεωφόρου Μεσογείων.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ το όχημα που οδηγούσε ένας άντρας ηλικίας 30 ετών, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολώνα.

Λόγω της σφοδρότητας της σύγκρουσης χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του οδηγού του οχήματος.

Συγκεκριμένα στο σημείο επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 2 οχήματα.

Ο 30χρονος απεγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο, όπου και κατέληξε.

Στο αυτοκίνητο επέβαιναν αλλά δύο άτομα, εκ των οποίων το ένα τραυματίστηκε σοβαρά και το άλλο ελαφρά.

Χωρίς τις αισθήσεις του #απεγκλωβίστηκε άνδρας από ΕΙΧ όχημα, συνέπεια τροχαίου και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ επί της Λεωφόρου Μεσογείων στην Αθήνα. Επιχείρησαν 10 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 9, 2023

