Εκλογές 2023 - Μητσοτάκης: Όσοι μιλούν για συνεργασία, εννοούν ακυβερνησία

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τις εκλογές, την αυτοδυναμία, όσα έγιναν και όσα πρέπει να γίνουν στη χώρα. Ο απολογισμός και οι στόχοι, οι συγκρούσεις και οι συγκρίσεις.

Εφ’όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε ο Πρωθυπουργός, στην εφημερίδα «Μακεδονία της Κυριακής» και τον δημοσιογράφο Νίκο Οικονόμου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για τα πεπραγμένα της κυβέρνησης και τους στόχους της επόμενης τετραετίας, σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο. Απάντησε σε ερωτήσεις για μετεκλογικές συνεργασίες και τα Τέμπη και αναφέρθηκε στα ιδιαίτερα σχέδια για την πόλη της Θεσσαλονίκης.

Ολόκληρη η συνέντευηξη του Κυριάκου Μητσοτάκη

-Νίκος Οικονόμου: Κύριε Πρωθυπουργέ, σήμερα με τον σχεδιασμό που υπήρχε πριν τα Τέμπη θα είχαμε την πρώτη κάλπη. Τελικά οι εθνικές εκλογές θα γίνουν στις 21 Μαΐου. Ποιο είναι κατά τη γνώμη σας το βασικό διακύβευμα; Γιατί οι πολίτες να εμπιστευθούν ξανά εσάς και τη ΝΔ;

Είχα πει ότι οι εθνικές εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Και πράγματι αυτό συμβαίνει, αν και λίγοι το πίστευαν, συνηθισμένοι στην πρακτική οι πρόωρες εκλογές να αποτελούν τον κανόνα. Όπως, επίσης, είχα δηλώσει ότι θα διεξαχθούν Απρίλιο ή Μάιο. Και, όπως γνωρίζετε, αυτές διεξάγονται, όντως, στις 21 Μαΐου. Συνεπώς, αποδεικνύεται και εδώ ο σεβασμός μας απέναντι στους θεσμούς. Αλλά και η συνέπεια μεταξύ λόγων και πράξεων αυτής της κυβέρνησης.



Το μεγάλο στοίχημα των εκλογών είναι σαφές: θα πάμε μπροστά ή θα γυρίσουμε πίσω; Θα κατοχυρώσουμε όσα πετύχαμε ή θα αφήσουμε να ανατραπούν; Θα συγκρουστούμε ακόμη πιο τολμηρά και γρήγορα με το κακό παρελθόν ή θα συμβιβαστούμε με αυτό; Και θα αποφασίσουμε να νικήσουμε λάθη και εμπόδια ή θα νικηθούμε, με λάθος επιλογές; Γιατί το διεθνές περιβάλλον παραμένει αβέβαιο. Και η χώρα μας έχει ανάγκη από σιγουριά και από δυναμική συνέχεια στην πρόοδο που έχει κατακτήσει.



Είναι, άλλωστε, η πρώτη φορά από το 1993 που θα αναμετρηθούν οι Πρωθυπουργοί δύο διαδοχικών αλλά και τόσο διαφορετικών θητειών. Έτσι, οι πολίτες θα μπορούν να συγκρίνουν τι υπέμειναν στην τετραετία με Πρωθυπουργό τον κ. Τσίπρα και τι γνώρισαν στα χρόνια με εμένα και τη Νέα Δημοκρατία στο τιμόνι. Δύο απόλυτα ανεστραμμένες εικόνες, καθώς η Ελλάδα του 2023 δεν έχει καμία σχέση με εκείνη μέχρι το 2019. Έχοντας, μάλιστα, στο μεταξύ, περάσει και ξεπεράσει αλλεπάλληλες κρίσεις: από τις μεταναστευτικές εισβολές στον Έβρο και την παγκόσμια πανδημία μέχρι την ενεργειακή έκρηξη από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Και βέβαια, αντιμετωπίζοντας διαρκώς και τις τουρκικές προκλήσεις.



Όσα καταφέραμε τα τελευταία τέσσερα χρόνια, πιστέψτε με, δεν ήταν προφανή, ούτε εύκολα. Γι’ αυτό και δεν έλειψαν τα λάθη για τα οποία ξέρετε πως πάντα εγώ πρώτος αναλάμβανα την ευθύνη. Όσο, όμως, οφείλουμε να μη πανηγυρίζουμε, άλλο τόσο δεν πρέπει και να μηδενίζουμε. Να ξεχνάμε, δηλαδή, τα μεγάλα βήματα που έκανε ο τόπος και η κοινωνία μας σε όλα τα πεδία: στην οικονομία και την κοινωνική πολιτική, στην άμυνα και στο Μεταναστευτικό, στη διπλωματία και τη διεθνή μας εκπροσώπηση.



-Είστε ικανοποιημένος από τον πρώτο κυβερνητικό απολογισμό; Γιατί οι πολίτες, όπως έχετε και εσείς παραδεχθεί, είχαν υψηλές προσδοκίες…



Πράγματι, θεωρώ πως φανήκαμε συνεπείς στις δεσμεύσεις μας. Δεν θα αρνηθώ ούτε τις αστοχίες, ούτε τα λάθη στη διάρκεια της κυβερνητικής μας θητείας. Όμως αυτά δεν αναιρούν τη συνολική εικόνα. Σε σχέση με το 2019, σήμερα οι πολίτες έχουν ελαφρυνθεί από 50 και πλέον φόρους. Είχαμε πει ότι θα μειώσουμε τον ΕΝΦΙΑ κατά 30%. Τον μειώσαμε κατά 35%. Είχαμε δεσμευτεί ότι θα καταργήσουμε την Εισφορά Αλληλεγγύης. Και την καταργήσαμε. Όπως καταργήσαμε ουσιαστικά και τον φόρο γονικής παροχής. Ώστε κάθε γονιός να μπορεί να μεταφέρει δωρεάν την περιουσία του στα παιδιά του. Κι ακόμη, εργαζόμενοι και εργοδότες πληρώνουν, τώρα, μικρότερες εισφορές.



Στο ίδιο διάστημα, ο βασικός μισθός από 650 ευρώ το 2019 έφτασε τα 780 ευρώ, αυξημένος κατά 20%. Ενώ οι συνταξιούχοι είδαν αυξημένες αποδοχές σχεδόν 8% ύστερα από 12 χρόνια. Και όσοι από αυτούς ακόμη αδικούνται από τη διαβόητη «προσωπική διαφορά Κατρούγκαλου», ήδη αποζημιώθηκαν με μία ενίσχυση 200 ή 300 ευρώ. Για να μην αναφερθώ σε όλα τα επιδόματα που αυξήθηκαν, στις ειδικές μέριμνες για τους πιο ευάλωτους. Και, ασφαλώς, στα 53 δισ. που η πολιτεία διέθεσε με σκοπό να στηρίξει τους εργαζόμενους και τις θέσεις εργασίας στη διάρκεια όλων των εξωγενών περιπετειών που κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε.





Αυτό που μιλάει, λοιπόν, για εμάς, δεν είναι οι αόριστες υποσχέσεις. Είναι το χειροπιαστό έργο μας, σε όλους τους τομείς. Στο ψηφιακό κράτος με το gov.gr και το «112». Στα μεγάλα έργα, όπως το Μετρό της Θεσσαλονίκης που ολοκληρώνεται. Στην Παιδεία των 25.000 διορισμών μόνιμων εκπαιδευτικών και των 138 Πειραματικών Σχολείων. Της ξένης γλώσσας από το Νηπιαγωγείο και των νέων προγραμμάτων. Μιας εκπαίδευσης που προτιμά τις βιβλιοθήκες από τις βαριοπούλες με στόχο οι σπουδές να οδηγούν σε καλοπληρωμένα επαγγέλματα.



Κι ακόμη, το έργο μας μιλά για την προσπάθεια που καταβάλλεται στην Υγεία. Με τον διπλασιασμό των ΜΕΘ, τους 18.000 νέους γιατρούς και νοσηλευτές και τις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Προσπάθεια, βέβαια, που γίνεται προτεραιότητα για την επόμενη θητεία μας με αιχμή την αναβάθμιση όλων των νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας της χώρας. Όπως προτεραιότητά μας θα είναι -ειδικά για τους νέους- και η προσιτή στέγη. Όπως ξέρετε, ήδη ξεκίνησε το πρόγραμμα «Σπίτι Μου». Σε πρώτη φάση, 10.000 νέοι θα αποκτήσουν το δικό τους σπίτι, αποπληρώνοντας ένα ευνοϊκό δάνειο με δόσεις χαμηλότερες από ένα ενοίκιο.



-Πρόσφατα, πάντως, δεχτήκατε κριτική και για την επέκταση του φράχτη στον Έβρο…



Προσέξτε. Είμαι ο πρώτος που υποστηρίζω ότι υπήρξαν λάθη και καθυστερήσεις. Ο πρώτος που λέω ότι έχουν να γίνουν ακόμη πολλά. Στην Οικονομία, στην Υγεία, στο Κράτος. Και εκεί θα ρίξουμε το βάρος μας. Αλλά την κριτική για το Μεταναστευτικό την επιστρέφω στην πηγή της. Γιατί εμείς δεν είπαμε ποτέ ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα και ότι οι μετανάστες μπορεί να μπαίνουν, να λιάζονται και μετά… να χάνονται. Το αντίθετο.



Η πολιτική μας σχεδόν μηδένισε τις ροές. Και την ίδια στιγμή σώζει ζωές στο Αιγαίο, έχοντας αντικαταστήσει τα αίσχη της Μόριας και της Ειδομένης με σύγχρονες κλειστές δομές. Εδώ οι αριθμοί λένε την αλήθεια: μέχρι τώρα αποτρέψαμε 250.000 παράνομες εισόδους. Άλλοτε το 75% των μεταναστευτικών ροών προς την Ευρώπη περνούσαν από την Ελλάδα. Και τώρα, μόλις το 9%. Ενώ το 2019 στα νησιά μας στοιβάζονταν 40.000 άνθρωποι. Και τώρα είναι εκεί λιγότεροι από 4.000.





Όλα αυτά δεν είναι ανεξάρτητα, βεβαίως, από την πατριωτική αντίληψη που έχουμε συνολικά για τη χώρα και την Εθνική Άμυνα. Που για εμάς, βλέπετε, αποτελεί αυτοσκοπό. Θα θυμίσω τα 24 νέα μαχητικά Rafale. Tα 84 F-16 Viper. Τις τρεις νέες φρεγάτες μας και την αναβάθμιση των παλαιοτέρων. Τις καινούργιες κορβέτες και ελικόπτερα. Και όλα τα μέσα με τα οποία οπλίστηκαν οι Ένοπλες Δυνάμεις. Σε αυτά θα προσθέσω τα ναυπηγεία και την αεροπορική βιομηχανία μας, που αναγεννήθηκαν. Αλλά και τη διπλωματία μας, που έχει πετύχει πανίσχυρες στρατηγικές συμμαχίες με χώρες όπως η Γαλλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες.



- Ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα που απασχολεί σήμερα τους πολίτες είναι η ακρίβεια. Παρά τα μέτρα που έχετε λάβει, φαίνεται ότι αυτά δεν επαρκούν. Πώς θα την αντιμετωπίσετε περαιτέρω;



Η αύξηση του πληθωρισμού είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα. Το βλέπετε σε όλες τις χώρες και σε επίπεδα που είχαμε να δούμε εδώ και δεκαετίες. Η Ελλάδα έχει τον 5ο χαμηλότερο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη, όμως καταλαβαίνω ότι αυτό δεν λέει πολλά στους πολίτες που δυσκολεύονται να βγάλουν τον μήνα.



Αλλά εξαρχής στην Ελλάδα η πολιτεία ύψωσε αναχώματα. Είδατε τι έγινε με τις τιμές στο ρεύμα που πλέον δεν μας απασχολούν. Με τα υπερέσοδα των εταιρειών χρηματοδοτήσαμε τις επιδοτήσεις στους λογαριασμούς. Από τα υπερκέρδη των διυλιστηρίων καλύψαμε με την «Κάρτα Αγορών» το 10% της αύξησης στις βασικές αγορές των νοικοκυριών. Όπως και με το «Καλάθι του Νοικοκυριού» μπορέσαμε και συγκρατήσαμε τις τιμές σε αρκετά προϊόντα. Μάλιστα, παρά την κριτική που δέχτηκε εδώ, το μέτρο αυτό μιμήθηκε η Γαλλία και τώρα οι Βέλγοι καταναλωτές ζητούν να εφαρμοστεί και στη χώρα τους.



Παράλληλα, όμως, υποδεχθήκαμε την εισαγόμενη ακρίβεια και με ένα μεγαλύτερο διαθέσιμο εισόδημα. Γιατί αυτό το ενίσχυσαν όλες οι ελαφρύνσεις από φόρους και εισφορές και όλες οι αυξήσεις που ανέφερα στην αρχή. Και θα πρέπει να επισημάνω ότι η ακρίβεια είναι πρόσκαιρη. Ενώ τα μέτρα αυτά μόνιμα. Θα αποδίδουν, δηλαδή, συνεχώς, τόσο στο πορτοφόλι των εργαζομένων όσο και στο ταμείο των επιχειρήσεων. Με άλλα λόγια, ενώ με στοχευμένα μέτρα στηρίζουμε την κοινωνία σε έκτακτα γεγονότα, την ίδια ώρα την ενισχύουμε σταθερά, επιστρέφοντας σε αυτήν μερίδιο της συλλογικής προκοπής και ανάπτυξης.



Η Νέα Δημοκρατία είναι μία μεγάλη λαϊκή παράταξη. Ζει μέσα στην κοινωνία, ψηφίζεται από όλα τα κοινωνικά στρώματα. Οι αγωνίες και τα προβλήματά τους είναι και δικά μας προβλήματα. Και σε αυτά προσπαθούμε να δώσουμε λύση, στο πλαίσιο των αντοχών της οικονομίας και όχι με εύκολες υποσχέσεις που αποδεικνύονται στην συνέχεια «ακάλυπτες επιταγές» και «λόγια του αέρα». Τελευταία απόδειξη η αύξηση κατά 8% όλων των επιδομάτων 180.000 συμπολιτών μας με αναπηρία. Ο προϋπολογισμός πήγε καλά κι έτσι μπορέσαμε να δώσουμε μέρισμά του στους πιο αδύναμους.



-Μετά τα Τέμπη ξαναμπήκε στην ατζέντα της επόμενης ημέρας η αντιμετώπιση των παθογενειών του «βαθέως κράτους». Γιατί δεν καταφέρατε να τις αντιμετωπίσετε σε τέσσερα χρόνια διακυβέρνησης; Και τι σημαίνει επί του πρακτέου ότι είστε αποφασισμένος να συγκρουστείτε με το «βαθύ κράτος»; Τι σχεδιάζετε να αλλάξετε;

Έχουν γίνει πολλά βήματα και οι πολίτες το διαπιστώνουν. Βλέπουν, για παράδειγμα, ότι πλέον καταργήθηκαν οι ουρές και η ταλαιπωρία και ότι εξυπηρετούνται γρήγορα μέσω των ψηφιακών συναλλαγών τους με το Δημόσιο. Διαπιστώνουν ότι ο ΕΦΚΑ βγάζει πιο γρήγορα τις συντάξεις. Ότι ειδοποιούνται αμέσως για τους φυσικούς κινδύνους από το «112». Και ότι η Πολιτική Προστασία είναι, πια, πολύ αποτελεσματική.

Όμως, πράγματι, υπάρχουν ακόμη τομείς του κράτους που έχουν μείνει πίσω. Ένα κράτος που από τη μία πλευρά μπορεί και οργανώνει μία πρωτοποριακή εκστρατεία εμβολιασμού και από την άλλη έχει, δυστυχώς, ακόμη υπαλλήλους χωρίς ευθύνη και επαγγελματισμό. Που γράφουν σε τεφτέρια πλαστές υπερωρίες. Ή παίρνουν τηλεφωνικά αναρρωτική άδεια. Ε, λοιπόν, αυτές τις νησίδες του αναχρονισμού είναι καιρός να τις ξεριζώσουμε πριν προλάβουν να μας πληγώσουν όπως έγινε στα Τέμπη.





Και επειδή πολλά ακούγονται σχετικά με το ποιος έχει τη δύναμη να συγκρουστεί με τις παθογένειες, με τον κρατισμό και τις συντεχνίες, ας θυμηθούμε ποιος έκανε έναν παράλυτο ΟΤΕ διεθνή κολοσσό. Ποιος έσωσε τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς και έκανε την Ολυμπιακή πρωτοπόρα επιχείρηση. Όπως και τι έγινε στη ΔΕΗ. Και να θυμηθούμε αυτήν των εργατοπατέρων που κάθε τόσο κατέβαζαν διακόπτες και την οδήγησαν στην κατάρρευση. Η δική μας κυβέρνηση την έσωσε και σήμερα πρωτοπορεί. Κι ακόμη, αντιμετώπισε εκκρεμότητες παντού: στην ΕΑΒ, στα ΕΑΣ, στη ΛΑΡΚΟ, στα ναυπηγεία. Εμείς, λοιπόν, και μόνο εμείς μπορούμε να τα βάλουμε με αυτό που αποκαλούμε «βαθύ κράτος».



Μένουν να γίνουν και θα γίνουν πολλά.



-Όπως;



Πώς επιλέγουμε τους αξιολογητές. Πώς επιλέγουμε τους γενικούς διευθυντές, ώστε αυτοί, στη συνέχεια, να αξιολογούν τους Διευθυντές και οι Διευθυντές τους Τμηματάρχες και ούτω καθεξής. Για πρώτη φορά, στις αρχές Μαρτίου, έγινε ο πρώτος οριζόντιος διαγωνισμός του ΑΣΕΠ: 75.000 συμπολίτες μας έδωσαν εξετάσεις, ώστε να έχουμε μία «δεξαμενή» 12.000 προσλήψεων που θα γίνουν γρήγορα. Και, μάλιστα, με μονιμοποίηση των υπαλλήλων ύστερα από δύο χρόνια έμμισθης υπηρεσίας ως δόκιμοι. Ξέρουμε, λοιπόν, πώς θα προχωρήσουμε και θα προχωρήσουμε τολμηρά.



- Πολλοί προεξοφλούν ότι η επερχόμενη εκλογική μάχη θα είναι η πιο σκληρή που έχουμε ζήσει στα χρόνια της μεταπολίτευσης. Πώς βλέπετε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, με το οποίο αντιδρούν και πολλοί σκεπτόμενοι πολίτες; Φταίει μόνο η τοξικότητα του ΣΥΡΙΖΑ ή και κάποιες φωνές από τη ΝΔ που είναι πολύ φανατισμένες;



Εγώ προσωπικά και η Νέα Δημοκρατία πορευόμαστε προς τις εκλογές με ένα κλίμα θετικού λόγου. Ένα κλίμα απολογισμού γι’ αυτά που έγιναν αλλά και θετικής προοπτικής για τα πολλά περισσότερα που πρέπει να γίνουν. Και αυτό θα εξακολουθήσουμε να κάνουμε.



Ειλικρινά, πιστεύω, πως στο ερώτημά σας θα πρέπει να απαντήσει ο κ. Τσίπρας, του οποίου η διαδρομή είναι συνυφασμένη με τον διχασμό και την τοξικότητα. Σήμερα αναλώνει τον χρόνο του για να μας λέει πόσο «αντιδημοκρατικοί» και «κακοί», τάχα, είμαστε. Παρουσιάζοντας μία μίζερη και κατεστραμμένη Ελλάδα που όμως δεν είναι αυτή που ζουν οι πολίτες. Χρησιμοποιώντας διαρκώς fake news όπως για τη δήθεν ιδιωτικοποίηση του νερού. Όταν εγώ προσωπικά αλλά και όλα τα στελέχη της κυβέρνησης έχουμε πει, σε όλους τους τόνους, ότι το νερό ήταν, είναι και θα είναι δημόσιο αγαθό.



Εμείς δεν θα τον ακολουθήσουμε. Θα μιλήσουμε για το μέλλον και θα αντιπαρατεθούμε στην τοξικότητα και στη χυδαιότητα με ευπρέπεια και επιχειρήματα. Οι πολίτες απαιτούν λύσεις και σε αυτή την απαίτηση θα ανταποκριθούμε. Οι αντίπαλοί μας επιλέγουν τον δρόμο της σύγκρουσης επειδή δεν έχουν ρεαλιστικές προτάσεις. Εμείς επιλέγουμε τη σύγκριση. Γιατί έχουμε και έργο στο χθες και πρόγραμμα για το αύριο.

-Έχετε επανειλημμένα επισημάνει τη σημασία της πρώτης κάλπης. Γιατί την θεωρείτε τόσο κρίσιμη; Ποιος είναι εκλογικός στόχος σας για την πρώτη Κυριακή;



Αυτή τη στιγμή υπάρχει μία κάλπη για μας. Είναι η κάλπη της 21ης Μαΐου. Ισχυρή Νέα Δημοκρατία σε αυτήν θα καθορίσει ποιος θα κυβερνήσει την επόμενη κρίσιμη μέρα. Ποιο κόμμα εμπιστεύονται οι πολίτες και ποιόν θέλουν για Πρωθυπουργό. Αυτό είναι και το κεντρικό δίλημμα. Ποιος θα αναλάβει την ευθύνη της διακυβέρνησης του τόπου. Ποιος θα μπορεί να διαχειριστεί κρίσεις. Ποιος θα φροντίσει για την εθνική ανάπτυξη, αλλά και για την κοινωνική ευημερία. Ποιος θα εκπροσωπεί την Ελλάδα στο εξωτερικό. Από το αμερικανικό Κογκρέσο μέχρι τις Βρυξέλλες και τις μεγάλες πρωτεύουσες του κόσμου. Αυτές είναι οι κρίσιμες επιλογές.



Ήταν και παραμένει ακράδαντη πεποίθησή μου ότι η χώρα χρειάζεται μια σταθερή και ισχυρή κυβέρνηση, ικανή να λαμβάνει γρήγορες αποφάσεις και να τις υλοποιεί αποτελεσματικά. Αυτό, βέβαια, είναι κάτι το οποίο μας δίδαξε η συμπυκνωμένη εμπειρία των τελευταίων ετών. Δεν χρειαζόμαστε πολιτική αστάθεια στην πατρίδα. Και αυτό νομίζω το ξέρει ο λαός μας, που άλλοτε έπαθε και έμαθε. Και τώρα ζυγίζει και αποφασίζει. Οι πολίτες, λοιπόν, θα συγκρίνουν, θα κρίνουν και θα επιλέξουν. Με γνώμονα το συμφέρον της πατρίδας, την ατομική τους προκοπή και τη συλλογική πρόοδο.



-Μερίδα ψηφοφόρων προβληματίζεται να ψηφίσει τη ΝΔ στην πρώτη κάλπη, θεωρώντας ότι η πρώτη Κυριακή είναι κάτι σαν τις ευρωεκλογές. Δηλαδή μια χαλαρή ψήφος, με την οποία μπορεί να στείλει κανείς μήνυμα διαμαρτυρίας ή αδιαφορίας και η οποία «διορθώνεται» τη δεύτερη Κυριακή. Τι θα τους λέγατε;



Το ξαναλέω: στην πρώτη και καθοριστική κάλπη, οι ψηφοφόροι θα αποφασίσουν ποιος θα κυβερνήσει τη χώρα. Ποιο κόμμα και ποιος Πρωθυπουργός. Δεν επιτρέπονται επιπόλαιες επιλογές και απερίσκεπτα μηνύματα δήθεν διαμαρτυρίας. Γιατί, προσέξτε, τίποτα από τα δύο δεν θα διορθώνεται μετά. Το κακό για τη χώρα και την κοινωνία θα έχει συντελεστεί. Όσα πετύχαμε αυτήν την τετραετία δεν είναι καθόλου δεδομένα. Μπορούν να ανατραπούν αν γίνουν λάθος επιλογές.





Πιστεύει αλήθεια κανείς ότι ο κ. Σπίρτζης θα φτιάξει τα τρένα; Ο κ. Κατρούγκαλος τις συντάξεις; Ο κ. Φίλης την Παιδεία; Ή ο κ. Πολάκης τη Δικαιοσύνη; Θα μιλήσει για διαφάνεια ένα κόμμα με δύο Υπουργούς του καταδικασμένους στο Ειδικό Δικαστήριο; Με στελέχη που δεν μπορούν να εξηγήσουν τι έκαναν τις βίλλες τους; Ή μήπως θα μας φυλάξουν από τις απειλές εκείνοι που αρνήθηκαν τους εθνικούς εξοπλισμούς; Αυτά θα σκεφτούν οι πολίτες στην κάλπη. Κι είμαι σίγουρος ότι δεν θα αφήσουν τις όποιες πικρίες να τους οδηγήσουν στο γκρέμισμα όσων χτίσαμε. Το 2015, άλλωστε, με τις κλειστές τράπεζες, τις 17 περικοπές μισθών, τους φόρους και τον διχασμό, δεν είναι, δα, και πολύ μακριά…



-Τι απαντάτε στην αντισυστημική ψήφο που μετά τα Τέμπη έχει πέραση ιδιαίτερα στους νέους ψηφοφόρους;



Στις περιοδείες μου ανά την Ελλάδα ένα ακούω να μου λένε όλοι: «Κάνε τη διαφορά, προχώρα πιο τολμηρά». Και αυτό θα κάνω. Γιατί, ποιο, αλήθεια, είναι το «σύστημα»; Δεν είναι τα συμφέροντα που θέλουν αδύναμες κυβερνήσεις και καχεκτικούς θεσμούς για να ισχυροποιείται ο δικός τους ρόλος; Δεν είναι η αναξιοκρατία και οι συντεχνίες; Οι δυνάμεις που δεν θέλουν οι νέοι να σπουδάζουν και να προοδεύουν, αλλά να ζουν στα πανεπιστήμια όμηροι μειοψηφιών της βίας; Ή ο «ωχαδερφισμός» στο Δημόσιο και η αυθαιρεσία του πιο δυνατού στην αγορά;



Ε, λοιπόν, αυτό το σύστημα είναι απέναντί μας. Γιατί εμείς θέλουμε μία ανοιχτή οικονομία, σε μία ελεύθερη κοινωνία και μία δημοκρατική πολιτεία. Με ευκαιρίες για όλους. Ισχυρούς θεσμούς. Κανόνες στον ανταγωνισμό. Και ενδιαφέρον για τους πιο αδύναμους. Γι’ αυτό και νομίζω ότι η θέση των νέων είναι δίπλα μας. Αφού πετύχαμε να Μείνουμε Ευρώπη, τώρα να Γίνουμε Ευρώπη, παντού και σε όλα.



-Σε όλες τις δημόσιες παρεμβάσεις σας εκτιμάτε ως δεδομένο ότι θα έχουμε και δεύτερη κάλπη. Αποκλείεται να προκύψει κυβέρνηση από την κάλπη της απλής αναλογικής με τη συμμετοχή της ΝΔ και με εσάς Πρωθυπουργό; Και γιατί είστε τόσο κάθετος κατά των μετεκλογικών συνεργασιών; Τι απαντάτε στην πρόταση για Χ Πρωθυπουργό του Νίκου Ανδρουλάκη;



Ήδη εξήγησα γιατί πιστεύω πως η Ελλάδα χρειάζεται ισχυρή κυβέρνηση και γιατί ζητώ από τους πολίτες να δώσουν αυτοδυναμία στη ΝΔ. Από την άλλη, όσοι μιλούν για συνεργασία μάλλον εννοούν ακυβερνησία ή και παραλυσία. Γιατί ο κ.Τσίπρας ζητά «προοδευτική διακυβέρνηση». Που θα την αποτελούν ποιοι; Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Ανδρουλάκης και ο κ. Βαρουφάκης, που θέλει ξανά να «ανατινάξουμε τις τράπεζες»;



Την ίδια στιγμή ο κ. Ανδρουλάκης επιμένει ότι δεν δέχεται τον κ. Βαρουφάκη στην κυβέρνηση, ούτε τον κ. Τσίπρα για Πρωθυπουργό. Κάτι, όμως, που αρνείται ο κ.Τσίπρας. Κι όχι μόνο αυτό. Αλλά ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ πότε μιλάει για έναν άγνωστο «Χ» Πρωθυπουργό και πότε για ένα πρόσωπο κοινής αποδοχής. Όχι, δηλαδή, γι’ αυτόν που θα έχουν προκρίνει με την ψήφο τους οι πολίτες. Μύλος!



Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Ψηφίζεις Νέα Δημοκρατία για να έχεις Μητσοτάκη Πρωθυπουργό. Έστω, ψηφίζεις ΣΥΡΙΖΑ για να έχεις Τσίπρα Πρωθυπουργό. Αν υπάρχει άλλη πρόταση ας κατατεθεί στο τραπέζι. Οι πολίτες θέλουν να ξέρουν ποιος θα κυβερνήσει. Δεν πάνε σε «ραντεβού στα τυφλά». Γιατί το μέλλον τους δεν μπορεί να βαδίσει στα τυφλά.



-Αν η ΝΔ κερδίσει τις εκλογές και σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση ποιοι θα είναι οι τρεις βασικοί στόχοι για την επόμενη 4ετία;



Είναι 3+1 προτεραιότητες. Πρώτον, καλύτεροι μισθοί για όλους. Με νέο Μισθολόγιο στο Δημόσιο από το 2024 και ετήσιες αυξήσεις στον ιδιωτικό τομέα με βάση την εθνική ανάπτυξη. Στόχος, σταδιακά έως το 2030 οι αμοιβές στην Ελλάδα να είναι στον μέσο όρο των ευρωπαϊκών. Δεύτερον, αξιοπρεπής δημόσια Υγεία. Σε σύγχρονα νοσοκομεία, με ακόμη περισσότερο προσωπικό και μέσα. Και πρωτοβάθμια φροντίδα με αιχμή τις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για τα βασικά νοσήματα σε όλους τους πολίτες. Τρίτον, ένα σύγχρονο, παραγωγικό και λειτουργικό Κράτος. Με καθολική ψηφιοποίηση, διαρκή αξιολόγηση του προσωπικού και επιβράβευση όταν επιτυγχάνει τους στόχους του.



Και, τέλος, μία οριζόντια πολιτική για τους νέους. Από την Παιδεία και την απασχόληση μέχρι τον Πολιτισμό και την καθημερινότητα. Με ειδική αιχμή, ωστόσο, τη Στέγη. Πέρα από τα πέντε νέα συγκροτήματα Φοιτητικών Εστιών και τα σπουδαστικά επιδόματα στέγασης, το πρόγραμμα «Σπίτι Μου» θα επεκταθεί. Και θα πλαισιωθεί από τον θεσμό της Κοινωνικής Αντιπαροχής. Σε δημόσιες εκτάσεις, δηλαδή, θα χτίζονται σύγχρονα διαμερίσματα με ιδιωτικά κεφάλαια. Κάποια από αυτά θα αποζημιώνουν τους κατασκευαστές. Ενώ το μεγαλύτερο μέρος τους θα ενοικιάζονται αποκλειστικά σε νέους με χαμηλό ενοίκιο.



-Πάμε λίγο στα της Θεσσαλονίκης. Έχετε επισκεφθεί την πόλη ως Πρωθυπουργός πάνω από 10 φορές. Είστε ευχαριστημένος από το έργο που υλοποιήθηκε αυτήν την τετραετία; Και με την ευκαιρία: ποιο είναι το αγαπημένο σας σημείο στη Θεσσαλονίκη;



Από το 2019 ως σήμερα στη Θεσσαλονίκη έγιναν πολλά: παραδίδουμε, στα τέλη του χρόνου, το πιο σύγχρονο Μετρό της Ευρώπης, που θα είναι, ταυτόχρονα, επισκέψιμος αρχαιολογικός χώρος, για να έχει η πόλη και Μετρό και αρχαία. Άρχισαν οι πρόδρομες εργασίες για το FlyOver. Χωροθετήσαμε το νέο Ογκολογικό Νοσοκομείο, στο στρατόπεδο Καρατάσιου. Λύσαμε το χωροταξικό του Μουσείου Ολοκαυτώματος. Παραδώσαμε στην κυκλοφορία, νωρίτερα από το προβλεπόμενο, τους δρόμους από Θεσσαλονίκη προς Νέα Μουδανιά και Γαλάτιστα. Φυσικά και θα μπορούσαν να γίνουν περισσότερα. Και θα γίνουν. Σε αυτό το πλαίσιο παρουσιάσαμε, ήδη από τον περασμένο Σεπτέμβριο, το αναπτυξιακό σχέδιο με 30 εμβληματικά έργα για τη Θεσσαλονίκη του 2030. Για πρώτη φορά η εικόνα και η προοπτική της πόλης διεκδικούν τη θέση που δικαιούνται στο αύριο με μια πολυεπίπεδη προσέγγιση.



Πρόκειται για έργα που αφορούν τις Υποδομές, τον τομέα της Υγείας και της Πρόνοιας, όπως το Παιδιατρικό νοσοκομείο, την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, όπως οι επενδύσεις της Cisco και της Pfizer, και τις αναπλάσεις ευρείας κλίμακας με έργα σε Αθλητισμό, Πολιτισμό, πράσινο, όπως το Μητροπολιτικό Πάρκο «Παύλου Μελά». Όλα τα έργα -είτε δημόσια είτε ιδιωτικά- έχουν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και μετρημένους προϋπολογισμούς. Συνολικά το κόστος τους είναι πάνω από 9 δισ. ευρώ. Πρόκειται για το πιο φιλόδοξο αναπτυξιακό σχέδιο που είχε ποτέ η Θεσσαλονίκη μας, με κύριο στόχο το 2030 να διαδραματίζει κυρίαρχο ρόλο στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης ως μια σύγχρονη περιφερειακή πόλη. Λειτουργική, εξωστρεφής, πραγματικός πόλος ανάπτυξης. Μια πόλη που αξίζει να ζεις, να εργάζεσαι, να επισκέπτεσαι.



Όσο για το αγαπημένο μου σημείο στην Θεσσαλονίκη, είναι η πλατεία Αριστοτέλους, που σχεδίασε ο Ερνέστ Εμπράρ. Η αρχιτεκτονική της αξία, η σημειολογία της για την πολιτική ζωή του τόπου αλλά και η ζωντάνια που της δίνουν οι νέοι άνθρωποι που την επισκέπτονται καθημερινά, την έχουν αναγάγει σε μοναδικό τοπόσημο.



-Πολλή κουβέντα, αλλά και συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας γίνονται εσχάτως στη Θεσσαλονίκη για το νερό. Έχετε δηλώσει ότι το νερό δε θα ιδιωτικοποιηθεί. Ισχύει στο απόλυτο η δέσμευση; Και τι απαντάτε στους πολίτες που συγκεντρώθηκαν την περασμένη Κυριακή στην πλατεία Αριστοτέλους;

Θα επαναλάβω για ακόμα μία φορά: το νερό δεν ιδιωτικοποιείται, τελεία και παύλα. Το νερό ήταν, είναι και θα παραμείνει δημόσιο αγαθό. Για να τελειώσουν όλα αυτά τα fake news και οι σαχλαμάρες που διακινεί η αντιπολίτευση. Και πραγματικά αναρωτιέμαι εάν θα πάμε στις εκλογές εν μέσω fake news. Ο ΣΥΡΙΖΑ, που έβαλε την ΕΥΑΘ και την ΕΥΔΑΠ στο Υπερταμείο το 2016 -και αυτό το θυμούνται οι Θεσσαλονικείς- επαναλαμβάνει συνέχεια ένα ψέμα έως ότου κάποιοι να το εκλάβουν ως αλήθεια. Είναι ο νόμος της προπαγάνδας. Αλλά δεν γίνεται να δηλητηριάζεται έτσι ο κόσμος. Το ίδιο έκαναν και στον Έβρο με την ανύπαρκτη μικρή Μαρία που δήθεν χάθηκε σε ελληνικό έδαφος. Το ψέμα τους αποκαλύφθηκε. Στο μεταξύ, όμως, η χώρα είχε διασυρθεί διεθνώς.



Το ίδιο κάνει με τις νέες υποσχέσεις του, που όποιος τις κοστολογήσει καταλαβαίνει αμέσως πού οδηγούν: στη χρεοκοπία, σε νέους φόρους ή και στα δύο μαζί.



Όσο για το νερό, μία είναι η αλήθεια: η διαχείριση των υδάτινων πόρων χρειάζεται μία Ρυθμιστική Αρχή προκειμένου να μην έχουμε απώλειες και διαρροές και, αντίθετα, να έχουμε φθηνότερα τιμολόγια. Τόσο απλά. Όσο για τις συναυλίες, καλώς να διασκεδάζουν όσοι πηγαίνουν. Να ξέρουν, όμως, τι σκοπιμότητες εξυπηρετούν όσοι τις «καπελώνουν». Γιατί στη Θεσσαλονίκη ο ΣΥΡΙΖΑ αποκαλύφθηκε ότι, απλώς, είναι ψεύτης… μετά μουσικής.



-Τι να περιμένει η Θεσσαλονίκη από μία νέα τετραετία της ΝΔ με εσάς Πρωθυπουργό;

Σας ανέλυσα προηγουμένως το αναπτυξιακό σχέδιο για τη Θεσσαλονίκη του 2030. Θέλω να σταθώ ιδιαίτερα στη Δυτική Θεσσαλονίκη, την οποία επισκέπτομαι αύριο. Πρέπει να αποδώσουμε επιτέλους τον σεβασμό, την προσοχή και την αξιοπρέπεια που αρμόζει στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Δεν είναι παιδιά ενός κατώτερου θεού όσοι ζουν στα δυτικά της πόλης. Και, δυστυχώς, η πολιτεία διαχρονικά δεν έχει δώσει το μέρισμα που αναλογεί στους κατοίκους αυτών των έξι Δήμων σε κρίσιμες υποδομές και διασυνδέσεις.



Ο κόσμος της δυτικής Θεσσαλονίκης είναι αυτός που έχει περισσότερη ανάγκη από οποιονδήποτε καλύτερα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, περισσότερη ασφάλεια, καλύτερα σχολεία, χώρους πολιτισμού και αθλητισμού, πρόσβαση σε σύγχρονες δομές υγείας, περισσότερο πράσινο.





Η Θεσσαλονίκη πρέπει να γίνει μια, από «τρεις», τη δυτική, την κεντρική και την ανατολική, που είναι σήμερα. Και το βάρος του σχεδίου μας για την ανάπτυξη της πόλης πέφτει από εδώ και πέρα στη δυτική Θεσσαλονίκη, με νέα πρόσθετα έργα όπως το νέο ογκολογικό νοσοκομείο στο στρατόπεδο Καρατάσιου, η δημιουργία σύγχρονης κοινωνικής κατοικίας στο στρατόπεδο Ζιάκα, η δημιουργία ενός νέου πνεύμονα πρασίνου στη δυτική έξοδο της πόλης, η διασύνδεση της Σίνδου και του Διεθνούς Πανεπιστημίου με τον προαστιακό σιδηρόδρομο και φυσικά η επέκταση του Μετρό στα δυτικά. Η δυτική Θεσσαλονίκη πρέπει να γίνει πιο συνεκτική, πιο ασφαλής, πιο προσβάσιμη και πιο πράσινη.



- Ο Κώστας Καραμανλής αποχώρησε από το ψηφοδέλτιο της ΝΔ στην Α’ Θεσσαλονίκης και αυτό είναι σίγουρα μία απώλεια για την παράταξη. Τα σενάρια λένε ότι θα είστε εσείς ο ίδιος υποψήφιος. Είναι έτσι; Μετά τον Έβρο και τον δυτικό τομέα της Αθήνας θα σας δούμε και στην Α’ Θεσσαλονίκης; Τι σηματοδοτεί για εσάς μια τέτοια υποψηφιότητα;



Ο Κώστας Καραμανλής έχει πάντα στην καρδιά του τη Νέα Δημοκρατία. Και εγώ προσωπικά τον ευχαριστώ. Άλλωστε υπό τη δική του ηγεσία εντάχθηκα στην πολιτική. Γι’ αυτό κι είμαι σίγουρος ότι, απ’ όπου και αν βρίσκεται, θα συνεχίσει να αφιερώνει όλες του τις δυνάμεις για το καλό της Ελλάδας και της μεγάλης μας παράταξης. Όσον αφορά στη δική μου υποψηφιότητα, έχω ασχοληθεί τόσο πολύ και συστηματικά με τα προβλήματα της Θεσσαλονίκης, ώστε ήδη αισθάνομαι βουλευτής της. Στις προσεχείς εκλογές, ναι, θα είμαι υποψήφιος στην Α΄ Θεσσαλονίκης. Δείχνοντας με ακόμη πιο εμφατικό τρόπο το ενδιαφέρον μου για την πόλη και τη βόρεια Ελλάδα.

