Πολιτική

Άρειος Πάγος - Τζανερίκος: ευθεία παρέμβαση η τροπολογία για το κόμμα Κασιδιάρη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για ευθεία παρέμβαση στη λειτουργία του Αρείου Πάγου, κάνει λόγο ο Ανώτατος Δικαστικός. Τι αναφέρει σε ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ.

Ευθεία παρέμβαση στη λειτουργία του Αρείου Πάγου χαρακτηρίζει τη υπό ψήφιση τροπολογία για την ανακήρυξη των κομμάτων από την πλήρη σύνθεση του Α1 τμήματος του Αρείου Πάγου, ο Πρόεδρος του τμήματος, Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου Χρήστος Τζανερίκος.

Αναλυτικά η δήλωση του Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου, Χρήστου Τζανερίκου:

«Με βάση την τροπολογία – προσθήκη του ΥΠΕΣ, με την οποία τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 32 του π. δ. 26/2012, εισάγεται η πρωτοφανής για τα δικαστικά χρονικά ρύθμιση, που θεσμοθετεί την ολομέλεια πολιτικού τμήματος του Αρείου Πάγου. Πρωτοφανής, καθόσον αποτελεί ευθεία παρέμβαση στη λειτουργία του Αρείου Πάγου, αφού τόσο κατά το άρθρο 23 του προϊσχύσαντος Ν. 1756/1988, όσο και κατά το άρθρο 27 του ήδη ισχύοντος Ν. 4938/2022: «…Κάθε τμήμα συγκροτείται από τον Πρόεδρο και τέσσερις (4) αρεοπαγίτες…» και όχι από το σύνολο των αρεοπαγιτών, που υπηρετούν σ’ αυτό, ο αριθμός των οποίων, σημειωτέον, δεν είναι ο ίδιος σε όλα τα τμήματα, αλλά μπορεί να μεταβάλλεται, με σχετικές αποφάσεις της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου ή σε έκτακτες περιπτώσεις με πράξεις του Προέδρου του ΑΠ, που εγκρίνονται από την ολομέλεια αυτού. Ουδέποτε έχει προβλεφθεί ολομέλεια τμήματος συγκροτούμενη απ’ όλους του Δικαστές αυτού. Να σημειωθεί, ακόμη, ότι σε περίπτωση ισοψηφίας σε «ολομέλεια» τμήματος με άρτιο αριθμό Δικαστών, αφού οι πολυμελείς συνθέσεις (άρθρο 4 Ν. 1756/1988 και ήδη ισχύοντος 4938/2022) πρέπει να έχουν περιττό αριθμό, θα έπρεπε να εισαχθεί (δίκην σωματείου) ρύθμιση ότι υπερισχύει η γνώμη του Προέδρου του.

Η ρύθμιση, που εισάγεται με την επίμαχη τροπολογία, παρά την κατ’ επίφαση αιτιολογία της, δηλαδή της «θωράκισης της όποιας απόφασης του Αρείου Πάγου» για την ανακήρυξη ή μη κομμάτων, που αναφέρονται στο άρθρο 32 του π. δ. 26/2012, ώστε να μη μπορεί αυτή να αμφισβητηθεί, αποτυπώνει, φωτογραφικά, τη δυσπιστία και την έλλειψη εμπιστοσύνης στο πρόσωπό μου, εκ μέρους της Κυβέρνησης, που είχε τη σχετική νομοθετική πρωτοβουλία, αναφορικά με την άσκηση της διακριτικής μου ευχέρειας να ορίζω την (πενταμελή) σύνθεση του τμήματος του οποίου είμαι Πρόεδρος. Άραγε οι εκατοντάδες χιλιάδες αποφάσεις των τμημάτων του Αρείου Πάγου, που έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν με τις πενταμελείς τους συνθέσεις και όχι από τις ολομέλειές τους δεν είναι θωρακισμένες και μπορεί να αμφισβητούνται; Η δεύτερη προσθήκη, κατά την οποία το Α1 τμήμα του ΑΠ, μπορεί να ζητεί στοιχεία για την τεκμηρίωση της σχετικής του κρίσης, από τις κατά περίπτωση αρμόδιες ή άλλες αρχές ήταν εντελώς περιττή, αφού με την ήδη ισχύουσα από τον περασμένο Φεβρουάριο ρύθμιση το τμήμα ελέγχει και αυτεπαγγέλτως τη συνδρομή των προϋποθέσεων ανακήρυξης, Στο πλαίσιο, επομένως, της αυτεπάγγελτης έρευνάς του, από που θα αντλούσε τα στοιχεία, για την τεκμηρίωση της κρίσης του; από τον μπακάλη της γειτονιάς;

Τέλος, δεν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής μας ότι ο ΥΠΕΣ, προαναγγέλλοντας την τροπολογία σε εκπομπή της ΕΡΤ την Πέμπτη 06-04-2023, παρενέβη, ανεπίτρεπτα, ευθέως στην κρίση του Α1 τμήματος του ΑΠ, αφού δήλωσε, μεταξύ άλλων: «Δεν μπορεί να υπάρχει μια βαθιά αντίφαση, από τη μια μεριά το ποινικό τμήμα της δικαιοσύνης (σημ: ξέχασε να πει κατωτέρου του ΑΠ Δικαστηρίου) να τον καταδικάζει (τον Κασιδιάρη) ως αρχηγό εγκληματικής οργάνωσης και να έρχεται ένα άλλο τμήμα της δικαιοσύνης επίσης, το Α1 του Αρείου Πάγου, που λέει ότι είναι πολιτικός αρχηγός». Δηλαδή, ο ΥΠΕΣ, εμμέσως, πλην σαφώς υπέδειξε στους Δικαστές του Α1 τμήματος ποια θα πρέπει να είναι η κρίση τους, για το συγκεκριμένο θέμα».





Σε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία σημειώνεται ότι «Ο κ. Μητσοτάκης με τους τραγικά ερασιτεχνικούς χειρισμούς του μετατρέπεται στον μεγαλύτερο χορηγό της Ακροδεξιάς. Αφού μαζί με το ΠΑΣΟΚ ψήφισε μία τροπολογία, που δυστυχώς αποδείχτηκε φιάσκο, σήμερα έρχεται να διορθώσει το λάθος με ένα μεγαλύτερο λάθος. Όπως καταγγέλει (sic) και ο Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, η νέα τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή συνιστά πρωτοφανή στα χρονικά παρέμβαση στη Δικαιοσύνη και στην λειτουργία του Αρείου Πάγου. Το μόνο που καταφέρνει ο κ. Μητσοτάκης όμως με αυτές τις συνταγματικές ακροβασίες είναι να προσδίδει αντισυστημικά χαρακτηριστικά και να φουσκώνει τα ποσοστά της ακροδεξιάς. Δεν μας άκουσε όταν προειδοποιούσαμε και απέρριψε την τροπολογία που είχαμε καταθέσει και αποτελούσε την μόνη λύση για τον αποκλεισμό των νεοναζί. Τώρα, σε αυτήν την παρωδία ας αναλάβει μόνος του την ευθύνη».

Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, σε ανακοίνωση του αναφέρει ότι «από την πρώτη στιγμή τόνισε την ανάγκη άμυνας της Δημοκρατίας απέναντι στο φαινόμενο μιας εγκληματικής οργάνωσης, που κρύβεται υπό τον μανδύα πολιτικού κόμματος, την ώρα μάλιστα που η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας παρακολουθούσε αδρανής επί δυο χρόνια τα καταδικασμένα μέλη της Χρυσής Αυγής να κάνουν προεκλογική εκστρατεία μέσα από τη φυλακή. Για το σκοπό αυτό, καταθέσαμε τις προτάσεις μας οδηγώντας σε ουσιαστικές και νομοτεχνικές βελτιώσεις της διάταξης για τον αποκλεισμό του νεοναζιστικού μορφώματος. Αν είχε εισακουστεί η πρότασή μας για εισαγωγή του ζητήματος στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, δεν θα είχαμε φτάσει στις σημερινές δυσάρεστες εξελίξεις. Η νέα, μονομερής και πρόχειρη νομοθετική ρύθμιση της Κυβέρνησης δεν θα χρειαζόταν. Παρά ταύτα, ως κόμμα του δημοκρατικού τόξου που σθεναρά και παγίως έχει σταθεί απέναντι στον νεοναζισμό, θα συνεισφέρουμε δημιουργικά με γνώμονα την υπεράσπιση της Δημοκρατίας και όπως δήλωσε πρόσφατα ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης θα αγωνιστούμε για να μη βρει χώρο στη Βουλή το νεοναζιστικό μόρφωμα».

Ειδήσεις σήμερα:

Βαλκανικό Αττάλειας: Η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη πρωταθλήτρια

Καταγγελία - Θεσσαλονίκη: “Νταής” αστυνομικός εκτός υπηρεσίας χτύπησε τον ανήλικο γιό μου

Τροχαίο - Μεσογείων: Απεγκλωβισμός οδηγού χωρίς τις αισθήσεις του (εικόνες)