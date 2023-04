Οικονομία

Τουρκία: Τουρκικό φυσικό αέριο για τα νοικοκυριά από τον Μάιο

Τα κοιτάσματα ανταποκρίνονται σε 35 χρόνια οικιακής χρήσης, λέει ο υπουργός Ενέργειας

Το αέριο της Μαύρης Θάλασσας εντάσσει τώρα στην προεκλογική εκστρατεία του Ταγίπ Ερντογάν καθώς όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ενέργειας της Τουρκίας τον Μάιο, πριν τις εκλογές θα φτάσει στα σπίτια των Τούρκων πολιτών και παρουσιάζεται ως ένα από τα μεγάλα επιτεύγματα της διακυβέρνησης Ερντογάν.

Η ανακάλυψη για το αέριο στη Μάυρη Θάλασσα έφτασε τα 710 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα, δήλωσε ο Donmez.«Μιλάμε για μια ανακάλυψη που θα παρέχει φυσικό αέριο για όλες τις κατοικίες για 35 χρόνια».

Εξηγώντας ότι το αέριο της Μαύρης Θάλασσας θα χρησιμοποιηθεί στα σπίτια τον Μάιο, ο Donmez είπε: «Ο Πρόεδρός μας θα μοιραστεί καλά νέα που θα ευχαριστήσουν τους περισσότερους πολίτες μας στις 20 Απριλίου. Θα είναι καλά νέα που θα αλλάξουν την ατζέντα». Ο Donmez δήλωσε ότι η οικονομική αξία της ανακάλυψης είναι 500 δισεκατομμύρια δολάρια με βάση τα τρέχοντα τιμές .

Είπε ακόμη στον ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό CNN Turk το Σάββατο ότι ο τουρκικός κρατικός εισαγωγέας ενέργειας BOTAS θα διανείμει το φυσικό αέριο στα νοικοκυριά τον επόμενο μήνα μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Κωνσταντινούπολη, Άννα Ανδρέου.

«Ο υπουργός επεσήμανε επίσης πιθανές μειώσεις στους λογαριασμούς ρεύματος πριν από τις γενικές εκλογές της 14ης Μαΐου, στις οποίες ο Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θέλει να επανεκλεγεί», ανέφερε το Bloomberg.



«Ελπίζουμε ότι θα πραγματοποιήσουμε αυτή την τελετή την τελευταία ημέρα του Ραμαζανιού, δηλαδή την παραμονή του Ραμαζανιού, με την παρουσία του Προέδρου μας και άλλων πρωτοκόλλων , και θα μπούμε στη γιορτή μαζί με μεγάλα καλά νέα και χαρά».



Ο Fatih Donmez, Υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, δήλωσε: «Ήμασταν μια χώρα που αγόραζε το αέριο που παρήγαγε κάποιος άλλος, τώρα θα πιέσουμε το αέριο που παράγεται από τον εθνικό μας οργανισμό από τους εθνικούς μας πόρους στο σύστημα. Στο πρώτο στάδιο, ίσως δεν θα καλύψει όλες τις ανάγκες μας, αλλά θα καλύψει τις ανάγκες μας στο επίπεδο του 25-30%». είπε.



Ο Donmez, στην ομιλία του εδώ, είπε ότι η 20η Απριλίου θα είναι ένα σημείο καμπής και θα υπάρξει μια επανάσταση στην ιστορία της ενέργειας, με την προσπάθεια, την προσπάθεια και την προσπάθεια των εργαζομένων των εγκαταστάσεων.

Δηλώνοντας ότι η μεγαλύτερη ανακάλυψη φυσικού αερίου της Τουρκίας έγινε πριν από περίπου 2,5 χρόνια, ο Donmez είπε: «Έχετε κάνει τη μεγαλύτερη ανακάλυψη όχι μόνο στην Τουρκία αλλά και κάτω από τις θάλασσες του κόσμου εκείνη την εποχή. "Έχει περάσει καιρός. Μάλλον θα είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του κόσμου που ένα έργο υλοποιείται σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα παρά την τόσο μεγάλη δυσκολία. Πιστεύουμε ότι αυτό το ρεκόρ μπορεί να μην καταρριφθεί για πολύ καιρό ». αυτός είπε.



«Θα φέρουμε αυτό το αέριο μαζί με τους πολίτες μας. Όλη μας η επιθυμία και η προσπάθεια είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Έτσι, με την παραγωγή αυτού του οικιακού αερίου θα έχουμε ολοκληρώσει την αλυσίδα αξίας από την παραγωγή στην προμήθεια στον τελικό καταναλωτή. να είστε η χώρα που αγόρασε το αέριο που παρήγαγε κάποιος άλλος, τώρα θα αντλήσουμε το αέριο που παράγεται από τον εθνικό μας οργανισμό από τους εθνικούς μας πόρους στο σύστημα. Οι ανάγκες μας στο επίπεδο του 25-30 %. Συχνά λέμε ότι θα μπορέσουμε να καλύψουμε όλο το φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται σε σπίτια και κατοικίες στην Τουρκία από αυτό το απόθεμα στη Μαύρη Θάλασσα, από αυτήν την πηγή». ανέφερε χαρκατηριστικά.



Δηλώνοντας ότι ο ρυθμός κάλυψης των εγχώριων αναγκών θα αυξηθεί καθώς προκύπτουν νέες ανακαλύψεις, ο Donmez τόνισε ότι ένα από τα πιο συγκεκριμένα έργα, ένα από τα ισχυρά ιδανικά της Τουρκίας, θα υλοποιηθεί. Σημειώνοντας ότι ένα πολύ πολύτιμο δώρο θα αφεθεί στα παιδιά και στους νέους, ο Donmez είπε: «Επειδή όταν το ανοίξουμε στις 20 Απριλίου εκείνη την ημέρα, θα έχουμε κάνει την Ημέρα Εθνικής Κυριαρχίας του Παιδιού στις 23 Απριλίου, 2-3 ημέρες πριν. μια λέξη, θα εμπιστευτούμε το μέλλον μας». χρησιμοποίησε τις φράσεις.

Ο Πρόεδρος και Γενικός Διευθυντής της Turkish Petroleum Corporation (TPAO) Melih Han Bilgin, ο αναπληρωτής του AK Party Zonguldak Ahmet Colakoglu, στελέχη του εργοστασίου και υπάλληλοι παρευρέθηκαν στο ιφτάρ.

