Μεσολόγγι: η Σακελαροπούλου στην επέτειο της Ηρωικής Εξόδου (εικόνες)

Με λαμπρότητα τελέστηκαν οι εορτασμοί για την 197η επέτειο της Εξόδου των Ελεύθερων Πολιορκημένων.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου παρέστη στις εκδηλώσεις του Δήμου Μεσολογγίου για τον εορτασμό της 197ης επετείου της Εξόδου των Ελεύθερων Πολιορκημένων.

Η Κατερίνα Σακελλαροπούλου, μετά τη δοξολογία στον Ιερό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος, την παρέλαση και την κατάθεση στεφάνου στον Κήπο των Ηρώων, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Τιμάμε σήμερα τους υπερασπιστές της Ιερής Πόλης του Μεσολογγίου. Mε την ηρωική τους έξοδο, και την αυτοθυσία τους εμπρός στην άσπονδη πλημμύρα των αρμάτων των oθωμανών πολιορκητών, μας δίδαξαν πώς να ζούμε και να πεθαίνουμε ελεύθεροι.Το παράδειγμά τους σφράγισε την πορεία της Ελληνικής Επανάστασης, απέσπασε τον θαυμασμό όλου του κόσμου και δυνάμωσε το ρεύμα του φιλελληνισμού. Θα τους είμαστε για πάντα ευγνώμονες».

Νωρίτερα, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας απένειμε τα έπαθλα στους νικητές του 75ου αγώνα «Δρόμος Θυσίας».

