Basket League: Ο Άρης “ισοπέδωσε” τον Προμηθέα

Οι Θεσσαλονικείς, από την αρχή του αγώνα, δεν άφησαν κανένα περιθώριο στον Προμηθέα.

Σε παράσταση με μοναδικό πρωταγωνιστή τον Αρη, εξελίχθηκε η σημερινή αναμέτρηση στο Αλεξάνδρειο, για την 22η αγωνιστική της Basket League - τελευταία για την κανονική διάρκεια της σεζόν-ανάμεσα στους Θεσσαλονικείς και τον Προμηθέα. Οι γηπεδούχοι, από την έναρξη του ματς, επέβαλλαν το ρυθμό τους και επικράτησαν με 95-79.

Αποτέλεσμα με το οποίο τερμάτισαν στην 8η θέση στη βαθμολογία της regular season (σ.σ. ήθελαν ήττα του Κολοσσού από το Λαύριο για να τερματίσουν στην 7η θέση, οι Ροδίτες, όμως, κέρδισαν). Στην 5η θέση, συνδυασμό με τη νίκη του ΠΑΟΚ επί του Απόλλωνα Πατρών και την ήττα της ΑΕΚ από τον Ολυμπιακό, τερμάτισε ο Προμηθέας.

Κορυφαίοι στην επιτυχία του Αρη ήταν οι Τζέι Ντι Νότε (19π., 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Νόα Χόρκλερ (19π., με 3/4 τρίποντα, 7 ριμπάουντ), Σεβέζ Γκούντγουϊν (17π., 8 ριμπάουντ), Βασίλης Τολιόπουλος (16π., 7 ασίστ, 1 κλέψιμο).

Πρώτος σκόρερ για τον Προμηθέα ήταν ο Τζόε Τόμασον (16π.).

Στο ημίχρονο της αναμέτρησης, με κεντρικό πρόσωπο τον Νίκο Γκάλη, ανέβηκε στην οροφή του Αλεξανδρείου το λάβαρο για τον 22ο τίτλο του Αρη, το οποίο αφορά στην κατάκτηση του Σούπερ Κυπέλλου το 1986, επιτυχία που αναγνώρισε η ΕΟΚ μετά από 37 χρόνια.

Τα δεκάλεπτα: 28-17, 51-40, 76-57, 95-79

Με το… καλησπέρα και τον Νότε βασικό εκφραστή, ο Αρης βρέθηκε με +7 (6’ 12-6). Διαφορά που στο 9’ «ανέβηκε» στο +15 (26-11) και διατηρήθηκε γύρω από το ίδιο επίπεδο, μέχρι το 18’ όταν ο Προμηθέας, με σερί 6-0, πλησίασε στους 5 πόντους (το 45-34 στο 16’ , έγινε 45-40).

Οι «κιτρινόμαυροι»… απάντησαν με σερί 11-2 και απέκτησαν «αέρα» 14 πόντων στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου (56-42). Απόσταση η οποία στο 28’ πήγε στο +19 (74-55), με τους Χόρκλερ, Γκούντγουϊν να… υπογράφουν επιθετικά για τον Αρη και έβαλε, ουσιαστικά, το… νερό στο αυλάκι για τη νίκη του.

Διαιτητές: Πιτσίλκας, Τζιοπάνος, Κατραχούρας

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΑΡΗΣ (Γιάννης Καστρίτης): Χόρκλερ 19 (3), Γκούντγκουϊν 17, Τολιόπουλος 16 (4), Νότε 19 (2), Νετζήπογλου 3 (1), Μήτρου-Λονγκ 11 (1), Σανόγκο 8, Καββαδάς, Φίλλιος, Σιδέρης, Χέιγκινς.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Γιάννης Χριστόπουλος): Κάουαν 9 (1), Ντάνγκουμπιτς 4, Μουράτος 7 (2), Χογκ 1, Κουλμπόκα 12 (2), Κόντιτ 7, Πλώτας, Τσαϊρέλης, Γκίκας 7, Τόμασον 16 (2), Τανούλης 6 .

