Απόλλων Πάτρας - ΠΑΟΚ: εύκολη νίκη για τους Θεσσαλονικείς

Ο "Δικέφαλος του Βορρά" μετά τη νίκη του απέναντι στον Απόλλωνα Πάτρας, εξασφάλισε την 4η θέση στη Basket League.

Σημαντικό «διπλό» που του εξασφάλισε και την 4η θέση στην Basket League σημείωσε ο ΠΑΟΚ, που επικράτησε με 88-65 του Απόλλωνα στην Πάτρα σε αναμέτρηση για την 22η αγωνιστική. Πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν ο Ρένφρο με 18 πόντους (είχε επίσης και 14ριμπ., 3ασ., 5κλ. και 3 κοψίματα), ενώ για τους γηπεδούχους ο Μακ είχε 16 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 13-25, 34-45, 56-72, 65-88

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε δυνατά την αναμέτρηση και κατάφερε να προηγηθεί πολύ γρήγορα με 10-2 (3΄). Οι φιλοξενούμενοι απέκτησαν από νωρίς τον έλεγχο του ματς και έκλεισαν την πρώτη περίοδο στο +12 (25-13).

Οι Θεσσαλονικείς συνέχισαν στους ίδιους ρυθμούς στο δεύτερο δεκάλεπτο και προηγήθηκαν ακόμη και με 16 πόντους (29-13). Στη συνέχεια, ο Απόλλων με τον Μακ να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες κατάφερε με επιμέρους σκορ 16-5 να μειώσει σε 34-29, αλλά οι φιλοξενούμενοι πήγαν στο ημίχρονο με διαφορά έντεκα πόντων (45-34).

Στο τρίτο δεκάλεπτο, η αγωνιστική διαφορά ήταν εμφανής και ο ΠΑΟΚ κατάφερε να πάρει προβάδισμα 21 πόντων (70-49). Στη συνέχεια ο δικέφαλος δεν άφησε τους γηπεδούχους να πλησιάσουν και έφτασε στη νίκη με το τελικό 88-65.

Διαιτητές: Παπαπέτρου-Μαλαμάς-Ζακεστίδης (Θεοδωρόπουλος)

Οι συνθέσεις:

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ (Νίκος Βετούλας): Γκρίφιν 12 (4), Βερτζ 11 (2), Ντέιβις 5, Μπόγρης, Μακ 16 (2), Βησσαρίου, Σιλά 10, Φιλιππάκος, Καράμπελας 6 (1), Καλχούν 3 (1), Κογιόνης, Μαστρογιαννόπουλος 2

ΠΑΟΚ (Φώτης Τακιανός): Φράνκε 17 (3), Ράιλι 12 (3), Μαργαρίτης 7, Σάιμπερτ 11 (3), Ρένφρο 18, Τσιακμάς 7 (1), Χαντς 12 (1), Σλαφτσάκης 2, Κωνσταντινίδης, Κακλαμανάκης 2, Καμπερίδης

