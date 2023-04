Αθλητικά

Περιστέρι - Παναθηναϊκός: νίκη... “γοήτρου” κόντρα στους “πράσινους”

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την κανονική περίοδο με ρεκόρ 16-6 και 38 βαθμούς, ενώ το Περιστέρι με 14-8 και 36 βαθμούς.

Ο Παναθηναϊκός ήταν σίγουρα δεύτερος πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης με το Περιστέρι και δεν είχε βαθμολογικό κίνητρο. Οι «κυανοκίτρινοι» επικράτησαν με 96-89 των «πρασίνων», αν και από τη δική τους πλευρά δεν διακυβευόταν κάτι, αφού ήταν οριστικά 3οι πριν την έναρξη του αγώνα. Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την κανονική περίοδο με ρεκόρ 16-6 και 38 βαθμούς, ενώ το Περιστέρι με 14-8 και 36 βαθμούς. Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον Κολοσσό Ρόδου στον πρώτο γύρο των πλέι οφ, ενώ το Περιστέρι θα βρει στον δρόμο του την ΑΕΚ.

Μετά την ήττα από το Περιστέρι ο Παναθηναϊκός ολοκληρώνει την σεζόν στην Basket League με 6 ήττες, κάτι που είχε να συμβεί σε κανονική διάρκεια από το μακρινό 1996-1997!

Ο Ντένμον πέτυχε 22 πόντους, 17 πρόσθεσε ο Χάμερ και 15 ο Φρανσίσκο για το Περιστέρι, ενώ οι «πράσινοι» είδαν τον Λι να σημειώνει 30 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 21-15, 42-39, 65-62, 96-89

Το Περιστέρι έδειξε από νωρίς πως θα τα δώσει ολα για τη νίκη. Την ίδια ώρα οι «πράσινοι» χρειάστηκαν τέσσερα λεπτά για να σκοράρουν. Με κορυφαίο τον Μάρκους Ντένμον το Περιστέρι προηγήθηκε με 21-15 στο 10ο λεπτό. Ο Δημήτρης Αγραβάνης και ο Αρτούρας Γκουντάιτις βρήκαν λύσεις απέναντι στην άμυνα του Περιστερίου και ο Παναθηναϊκός πήγε στο -3 (42-39) στο ημίχρονο. Ο Πάρις Λι έκανε ό,τι μπορούσε για τους «πράσινους» στ τρίτο δεκάλεπτο. Μέσα σε πέντε λεπτά είχε 12 πόντους με 4/5 σουτ και 2/2 βολές (4 πόντοι με 1/5 σουτ και 2/2 βολές στο ημίχρονο), αποτελώντας τον βασικότερο λόγο για την ανατροπή δεδομένων. Ο Παναθηναϊκός, όμως παρέμενε στο -3 στο 30ό λεπτό (65-62). Οι παίκτες του Σπανούλη προηγήθηκαν και με +10 (73-63 στο 33') και μέχρι το τέλος του αγώνα, ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε την ανατροπή.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Πουρσανίδης, Ζαχαρής, Μπακάλης

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Βασίλης Σπανούλης): Μπίλαν 9, Φρανσίσκο 15 (1), Ραντάνοφ 10, Ντένμον 22 (3), Κασελάκης 11 (1), Κόουλμαν 6, Μωραϊτης 6 (2), Περσίδης, Χάμερ 17 (2)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Χρήστος Σερέλης): Καλαϊτζάκης Π., Λι 30 (4), Παπαγιάννης 4, Ουίλιαμς 4 (1), Μπέικον 15 (1), Μποχωρίδης, Αγραβάνης 14 (4), Πονίτκα 2, Γκριγκόνις 9 (1), Γκουντάιτις 11

