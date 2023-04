Αθλητικά

ΑΕΚ - Ολυμπιακός: Έκλεισε πρώτος και αήττητος

Ο Ολυμπιακός έκανε το 22-0 στην κανονική διάρκεια της Basket League, επικρατώντας της ΑΕΚ στο κλειστό των Άνω Λιοσίων.

Με το απόλυτο 22/22 ολοκλήρωσε την κανονική περίοδο της Basket League ο Ολυμπιακός, καθώς νίκησε στην έδρα της ΑΕΚ με 85-78 στην τελευταία αγωνιστική (22η). Μάλιστα, οι «ερυθρόλευκοι» για δεύτερη διαδοχική χρονιά τελειώνουν την κανονική περίοδο χωρίς ήττα μακριά από το γήπεδό τους μιας και μετά το περσινό 12-0 φέτος είχε 11-0 εκτός ΣΕΦ. Η ΑΕΚ, από την πλευρά της, υποχώρησε στο 12-10 (7-4 στην έδρα της) και θα πάει στα πλέι οφ με μειονέκτημα έδρας. Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει στον πρώτο γύρο των πλέι οφ τον 8ο Άρη, ενώ η έκτη ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει το τρίτο Περιστέρι.

Ο Σάσα Βεζένκοφ με 20 πόντους και 7 ριμπάουντ ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές, που είχαν ακόμη τους Μουσταφά Φαλ και Σακίλ ΜακΚίσικ με 12 πόντους, αλλά και τον Τόμας Ουόκαπ με 7 πόντους, 8 ασίστ και 5 ριμπάουντ. Για τους γηπεδούχους πρώτος σκόρερ ήταν ο Μπρίντον Λεμάρ με 17 πόντους και ακολούθησαν οι Ακίλ Μίτσελ με 14 πόντους και Αϊζάια Μάιλς με 11.



Τα δεκάλεπτα: 19-22, 35-38, 53-67, 78-85

Ο Ολυμπιακός βρήκε λύσεις από Ουόκαπ και Φαλ και προηγήθηκε με 0-7. Λεμάρ και Γιάνκοβιτς, αλλά και η ευστοχία στα σουτ τριών πόντων επέτρεψε στην Ενωση ν' ακολουθεί από το -3, 19-22, στο τέλος της 1ης περιόδου. Το ματς παρέμεινε κλειστό. Οι Πίτερς και ΜακΚίσικ έδωσαν προβάδισμα, 21-29, στον Ολυμπιακό, αλλά η ΑΕΚ είχε τους Μάντσεν και Μίτσελ στο καλάθι ν' απαντούν. Ο Ολυμπιακός πήγε στο +3 στα αποδυτήρια στο ημίχρονο (35-38).

Στην 3η περίοδο, ο Ολυμπιακός βρήκε λύσεις με τον Βεζένκοφ (44-53, 25'). Η ΑΕΚ προσπάθησε να μειώσει με Μάιλς και Ουίλιαμς (53-63, 29'), αλλά ο Ολυμπιακός κράτησε τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα με Παπανικολάου και Βεζένκοφ για το 53-67 της τρίτης περιόδου.

Στο 4ο δεκάλεπτο, η ΑΕΚ, με Μίτσελ και Λεμάρ μείωσε σε μονοψήφια επίπεδα (59-67, 32'). Η απάντηση του Ολυμπιακού ήρθε με ΜακΚίσικ και Σλούκα (59-72, 33'). Ο Λεμάρ ήταν ζεστός και η ΑΕΚ μείωσε (66-74, 34'). Ο Βεζένκοφ όμως απάντησε ξανά (68-78, 35'). Η ΑΕΚ έμεινε στο πλάνο της και κατάφερε να μειώσει με Λεμάρ και Γιάνκοβιτς (73-78, 37'). Ο Ολυμπιακός με τον Μπλακ όμως αντέδρασε ξανά (73-81, 38'). Μέχρι το φινάλε του αγώνα το σκηνικό δεν άλλαξε, με τον Ολυμπιακό να φτάνει στη νίκη και να κάνει το 22-0 στην κανονική διάρκεια.

Διαιτητές: Κάρδαρης, Θεονάς, Λουλουδιάδης

ΑΕΚ (Ηλίας Καντζούρης): Λεμάρ 17 (3), Φλιώνης 6 (2), Γιάνκοβιτς 8, Μάιλς 11, Μίτσελ 14 (1), Κόνιαρης 2, Ξανθόπουλος 7 (1), Οριόλα 2, Γόντικας, Μάντσεν 4, Παπαδάκης, Ουίλιαμς 7 (1)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 7 (1), Λαρεντζάκης 5 (1), Φαλ 12, Βεζένκοφ 20 (2), Παπανικολάου 7 (1), Λούντζης, Σλούκας 8, Μπόλομποϊ 1, Πίτερς 8, Μπλακ 5, ΜακΚίσικ 12 (1)

