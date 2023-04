Αθλητικά

ΑΕΚ - Άρης: νίκη και “κορυφή” για την Ένωση

Η Ένωση νίκησε τον Αρη στην «ΟΠΑΠ Αρένα» και παραμένει στην κορυφή της βαθμολογίας μετά την 4η αγωνιστική των play off της Super League.

Για ακόμα μία φορά, ο Στίβεν Τσούμπερ ήταν ο άνθρωπος της τελευταίας στιγμής για την ΑΕΚ! Με γκολ του Ελβετού στο 82΄ και το 90+5΄, η Ένωση νίκησε 3-1 τον Αρη στην «ΟΠΑΠ Αρένα» και παραμένει στην κορυφή της βαθμολογίας μετά την 4η αγωνιστική των play off της Super League. Νωρίτερα, η ΑΕΚ είχε προηγηθεί με πέναλτι του Γκαρσία στο 36΄, ενώ ο Αρης είχε ισοφαρίσει με τον Ιτούρμπε στο 45+1΄.

Με μία από τις γνωστές... εκρηκτικές της εκκινήσεις, η ΑΕΚ λίγο έλειψε να ανοίξει το σκορ πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο δίλεπτο της αναμέτρησης. Όμως ο Αραούχο, εντελώς μόνος από το ύψος της μικρής περιοχής, «σημάδεψε» με κεφαλιά τον Κουέστα. Αυτή ήταν κι η μεγαλύτερη ευκαιρία της Ένωσης, μέχρι τη φάση του πέναλτι. Στο 36΄ ο Ετέμπο έπαιξε πολύ απρόσεκτα και ανέτρεψε τον Ελίασον μέσα στην περιοχή. Αναμφισβήτητη παράβαση, η οποία καταλογίστηκε από τον διαιτητή και μετατράπηκε σε γκολ από τον Λιβάι Γκαρσία, ο οποίος έφτασε τα 12 εφέτος, στην πιο παραγωγική σεζόν της καριέρας του.

Ο Αρης ήταν σε γενικές γραμμές πιο απειλητικός στο πρώτο ημίχρονο, είχε καλές στιγμές και τελικά πήγε στα αποδυτήρια με το γκολ που άξιζε, στις καθυστερήσεις. Στο 45+1΄ ο Πάλμα με φοβερό σουτ «τράνταξε» το δοκάρι του Αθανασιάδη και στην επιστροφή της μπάλας, ο Ιτούρμπε, παρότι δεν είχε καλή ισορροπία, κατάφερε να τη στείλει στα δίχτυα.

Στο 55΄ ο Κουέστα πραγματοποίησε σπουδαία επέμβαση στη μεγάλη ευκαιρία του Αραούχο, από ασίστ του Λιβάι. Ο Αρης στεκόταν καλύτερα όμως κι αυτό το διαπίστωσε ο Αλμέιδα, που προχώρησε σε τριπλή αλλαγή κι αυτό είχε ευεργετικά αποτελέσματα για τους γηπεδούχους. Οι Τσούμπερ, Πινέδα, Φερνάντες που μπήκαν μετά το 60΄, έκαναν πολύ πιο κινητική την ΑΕΚ στην επίθεση και στο 79΄, από πάσα του Πινέδα, ο Τσούμπερ βρέθηκε μόνος, αλλά ο Κουέστα πραγματοποίησε ακόμα μία μεγάλη απόκρουση.

Όμως δεν μπορούσε να κάνει τίποτα στο 82΄, όταν ο Στίβεν Τσούμπερ εξαπέλυσε μια «οβίδα» έξω από την περιοχή και «κάρφωσε» τη μπάλα στα δίχτυα για να χαρίσει στην ΑΕΚ τρεις υπερπολύτιμους βαθμούς. Δέκα λεπτά αργότερα, στο 90+2΄, ο Πινέδα έχασε μοναδική ευκαιρία «σημαδεύοντας» το δοκάρι, ενώ στο 90+5΄ ο Τσούμπερ διαμόρφωσε από κοντά το τελικό 3-1.

Διαιτητής: Διαμαντόπουλος

Κίτρινες: Γκατσίνοβιτς, Ρότα, Φερνάντες, Μάνταλος - Ετέμπο, Καμάτσο, Νταμπό, Χριστοδουλόπουλος

ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Αθανασιάδης, Ρότα, Βίντα, Τζαβέλλας, Χατζισαφί (90+6' Μοχαμαντί), Σιμάνσκι, Ελίασον (60΄ Φερνάντες), Γιόνσον (76΄ Μάνταλος), Γκατσίνοβιτς (60΄ Πινέδα), Αραούχο (60΄ Τσούμπερ), Γκαρσία

ΑΡΗΣ (Απόστολος Τερζής): Κουέστα, Εμπακατά (82΄ Χριστοδουλόπουλος) Φαμπιάνο, Μπράμπετς Πίρσμαν, Ετέμπο (46΄ Ντουκουρέ), Νταμπό, Ιτούρμπε (61΄ Οντουμπάγιο), Νταρίντα, Πάλμα, Καμάτσο (82΄ Μαζικού)

* Ένταση δημιουργήθηκε στο 84ο λεπτό ανάμεσα σε παίκτες, με τον διαιτητή Διαμαντόπουλο να «μοιράζει» συνολικά τέσσερις κίτρινες, από δύο σε κάθε ομάδα.

