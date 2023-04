Πολιτική

Εκλογές - Κουτσούμπας: Αν το ΚΚΕ είναι πιο δυνατό, θα είναι πιο δυνατό το ανάστημα του λαού

«Γι' αυτό και ζητάμε δύναμη, μεγάλη δύναμη για να γίνουν οι αγώνες πιο αποτελεσματικοί, γι' αυτό μπορούμε να συναντηθούμε και στην κάλπη με εργαζόμενους που έχουν ταξική συνείδηση, με αγωνιστές χωρίς να απαιτούμε να υιοθετούν όλες τις θέσεις μας» υπογράμμισε.



«Είμαστε περήφανοι γι' αυτό και το λέμε: Το ΚΚΕ είναι δύναμη αλήθειας, αγώνα, ανατροπής» τόνισε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στη σημερινή του ομιλία στη Συνδιάσκεψη της Κομματικής Οργάνωσης Κεντρικής Μακεδονίας.

«Το «πάμε κι όπου βγει» είναι η λογική της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ. Όμως αυτό δοκιμάστηκε και γι' αυτό τώρα χρειάζεται «να πάμε αλλιώς», με το ΚΚΕ. Η αποχή από τους αγώνες και την κάλπη σημαίνει σιωπή και συγκάλυψη ευθυνών, όπως και η ψήφος σε ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ - ΠΑΣΟΚ, είναι τελικά συνενοχή στα τόσα εγκλήματα που έγιναν, αλλά και στα επόμενα που προδιαγράφονται, ως αποτέλεσμα της πολιτικής που ακολουθούν» πρόσθεσε.

Όπως ανέφερε, «όλη η Ευρώπη έχει δοκιμάσει τα φιλελεύθερα και σοσιαλδημοκρατικά κόμματα, τη συνεργασία φιλελεύθερων και σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων, κυβερνήσεις συνεργασίας με μεταλλαγμένα αριστερά και κομμουνιστικά κόμματα.

Έχουμε γνωρίσει κεντροαριστερές κυβερνήσεις στη Γαλλία και την Ιταλία, να παίρνουν ενεργό ρόλο παλιότερα στη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας, συμμετέχοντας στον πόλεμο, όπως και σε συνέχεια, στους άλλους πολέμους στη Συρία, στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ, αλλού.

Όπως τους είδαμε τελευταία, να χειροκροτούν εδώ στην Ελλάδα και αλλού όλοι μαζί παρέα -δεξιοί κεντροαριστεροί ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ- τον Ζελένσκι με τους ναζί του Αζόφ μέσα στα κοινοβούλια».

«Η επόμενη βουλή, κατά πάσα πιθανότητα, θα έχει εκπλήξεις. Όπως είχε και στο παρελθόν» σημείωσε ο Δ. Κουτσούμπας και πρόσθεσε: «Δεν αφήσαμε όμως τις εκπλήξεις να μας αποπροσανατολίσουν. Είδαμε μεταγραφές βουλευτών από το ένα κόμμα στο άλλο, οι οποίες από ότι φαίνεται θα συνεχιστούν. Είδαμε να εμφανίζονται νέα κόμματα, τα οποία αποδείχτηκαν ότι ήταν μιας χρήσης. Παλιότερα, ΛΑ.Ο.Σ, Ποτάμι, Ένωση Κεντρώων, ΑΝΕΛ, άλλα μικρότερα, έπαιξαν για τα καλά το παιχνίδι της αναμόρφωσης του σάπιου πολιτικού συστήματος, συμμετείχαν σε κυβερνητικά σχήματα, έγιναν πλυντήριο των αμαρτιών του καπιταλιστικού συστήματος και εξαφανίστηκαν».

Σημείωσε, μεταξύ άλλων, ότι στόχος της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ, την οποία χαρακτήρισε «μπλόφα», για δήθεν προοδευτική κυβέρνηση, «είναι η υποκλοπή ψήφων για να είναι αδύνατο το ΚΚΕ, δηλαδή αδύνατος ο ελληνικός λαός. Επιδιώκουν, έτσι, να ανακοπεί το εργατικό - λαϊκό κίνημα, για να έχουν οι κυβερνήσεις, όποιου χρώματος και σύνθεσης λυμένα τα χέρια τους για να περνάνε τα αντιλαϊκά τους μέτρα, υπό τη σκέπη των Βρυξελλών, της Ουάσιγκτον, να κάνουν και τις όποιες συμφωνίες και κωλοτούμπες χρειάζονται, μέσα στην Ελλάδα πρωτίστως, για να κοροϊδέψουν τον λαό».

«Έχουμε πει εδώ και πολλά χρόνια, πάνω από μια δεκαετία, ότι αυτό το παιχνίδι του αστικού πολιτικού συστήματος, της συνεχούς διαχείρισης της βαρβαρότητας του καπιταλισμού, δεν πρόκειται να το παίξουμε, γιατί δεν θέλουμε να σκοτώσουμε τις ελπίδες του λαού» υπογράμμισε.

«Στο ΚΚΕ είμαστε ρεαλιστές αγωνιστές. Δε ζητάμε ή όλα ή τίποτε, όπως κάποιοι ισχυρίζονται. Ούτε ότι θέλουμε να μένουμε "άσπιλοι κι αμόλυντοι" κρατώντας την πολιτική «παρθενιά» μας, όπως έλεγε ένας συνδικαλιστής του ΣΥΡΙΖΑ, προερχόμενος εκ του βαθέως ΠΑΣΟΚ -βεβαίως, βεβαίως - στην Καβάλα» είπε ο Δ. Κουτσούμπας και πρόσθεσε:

«Και δεν ισχύει αυτό, πολύ απλά γιατί δεν πρόκειται να κάτσουμε με σταυρωμένα τα χέρια στις 22 του Μάη, όποια κυβέρνηση και αν σχηματισθεί. Δε θα είμαστε απλοί θεατές και παρατηρητές, περιμένοντας να απογοητευθεί ο λαός και να βγάλει διδάγματα για πολλοστή φορά από το πικρό μάθημα.

Εμείς θα είμαστε μέσα στη μοναδική πλειοψηφία που θα υπάρχει, στη λαϊκή πλειοψηφία. Και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας να μη χάσει και άλλα ο λαός, να μη τα χάσει όλα. Να διεκδικήσει έστω και κάτι να κερδίσει για να οργανώσει με εμπιστοσύνη την αντεπίθεσή του» τόνισε.

Είπε ότι το ΚΚΕ διαθέτει «επεξεργασμένα αιτήματα και άμεσους στόχους για σήμερα, εδώ και τώρα», για όλα τα μεγάλα ζητήματα που αφορούν στους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα, ότι «αποκαλύπτει τους αντιλαϊκούς νόμους που περνάνε» ενώ ταυτόχρονα πάρα πολλά ζητήματα το ΚΚΕ «τα έχει επεξεργασθεί και ως προτάσεις νόμου, τα θέτει βεβαίως και στη βουλή, αλλά πρώτα απ' όλα στους αγώνες, στο κίνημα».

«Γι' αυτό και ζητάμε δύναμη, μεγάλη δύναμη για να γίνουν οι αγώνες πιο αποτελεσματικοί, γι' αυτό μπορούμε να συναντηθούμε και στην κάλπη με εργαζόμενους που έχουν ταξική συνείδηση, με αγωνιστές χωρίς να απαιτούμε να υιοθετούν όλες τις θέσεις μας» υπογράμμισε.

Ο Δ. Κουτσούμπας είπε ότι βάσει του σημερινού συσχετισμού δυνάμεων «θα χρειαστεί σκληρή προσπάθεια για να ανακαλύψει ο λαός τη δύναμή του, για να περάσει στην αντεπίθεση ως τη ριζική ανατροπή που εμείς της δίνουμε όνομα και περιεχόμενο: εργατική λαϊκή εξουσία, κοινωνικοποίηση του πλούτου, αποδέσμευση από την ΕΕ και το ΝΑΤΟ, μονομερής διαγραφή του χρέους, εργατικός λαϊκός έλεγχος από τα κάτω προς τα επάνω» και πρόσθεσε ότι «το ΚΚΕ είναι έτοιμο να δώσει το παρόν σε μια τέτοια γνήσια λαϊκή διακυβέρνηση- εξουσία, με το λαό κυρίαρχο».

Υπογράμμισε την αναγκαιότητα ενίσχυσης της κοινωνικής συμμαχίας, επισημαίνοντας, «ακόμα μια φορά», ότι η πρόταση συμμαχιών του ΚΚΕ «δεν ξεκινάει ανάποδα, από τις κορυφές. Η από τα πάνω συμμαχία είναι ευάλωτη, εάν δεν δοθεί βάρος και προτεραιότητα στο πιο βασικό: Τη συμμαχία των κοινωνικών δυνάμεων που έχουν συμφέρον να αναμετρηθούν με τα μονοπώλια, τις επιλογές των ιμπεριαλιστών».

«Η συμμαχία αυτή ένα όνομα έχει: Συμμαχία της εργατικής τάξης με τους αυτοαπασχολούμενους της πόλης και της υπαίθρου. Η κοινωνική συμμαχία είναι που πρέπει να γίνει υπόθεση του ίδιου του λαού. Όμως, χωρίς πανίσχυρο ΚΚΕ, αυτή η συμμαχία δεν θα μπορέσει να αποκτήσει μαζικότητα, αποτελεσματικότητα, συνέχεια με προοπτική, να κατακτήσει αντιμονοπωλιακό αντικαπιταλιστικό προσανατολισμό. Είναι όρος αναγκαίος για να μπουν σοβαρά εμπόδια στη σαρωτική επέλαση του κεφαλαίου και των κομμάτων του, να πολεμηθεί αποτελεσματικά και νικηφόρα για το λαό η πολιτική τους» τόνισε.

«Την ανατροπή, την εργατική λαϊκή εξουσία, δεν θα την κατακτήσει το ΚΚΕ μόνο του, όπως ψεύτικα ισχυρίζονται ότι τάχα λέμε εμείς, τα άλλα κόμματα. Θα την κατακτήσει ο πρωταγωνιστής λαός και η πρωταγωνίστρια εργατική τάξη και οι σύμμαχοί της. Γιατί μόνον ο λαός σώζει το λαό. Και εμείς βεβαίως θα είμαστε εκεί, στην πρώτη γραμμή. Θα είμαστε αιμοδότες, αλλά ο πρωταγωνιστής θα είναι ο λαός» είπε.

Επισημαίνοντας την κρισιμότητα της επικείμενης εκλογικής μάχης, ανέφερε ότι «αν μείνει ανεκμετάλλευτη για το λαό, τότε την άλλη μέρα, από χειρότερες συνθήκες θα αντιμετωπίσει το νέο, πιο ισχυρό πόλεμο που έρχεται σε όλους τους τομείς. Αλλά με πανίσχυρο ΚΚΕ στην κάλπη και λαό χειραφετημένο από διλήμματα, εκβιασμούς και αυταπάτες, τότε είναι βέβαιο ότι από καλύτερη θέση θα αποκρούσουμε αυτό το νέο πόλεμο».

«Πανίσχυρο λοιπόν ΚΚΕ στην κάλπη. Αν είμαστε πιο δυνατοί, θα είναι πιο δυνατό το ανάστημα του λαού στην επίθεση, που θα εξαπολυθεί το επόμενο διάστημα. Γι' αυτό πρέπει να κάνουμε βήματα μπρος, να μη γυρίσουμε πίσω.

Για να μπορούμε να οραματιζόμαστε και να παλεύουμε για τη ριζική αλλαγή και ανατροπή που θα έρθει στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Γιατί μόνο ο λαός σώζει το λαό στο δρόμο της ανατροπής με ΚΚΕ δυνατό» υπογράμμισε καταλήγοντας στην ομιλία του ο Δ. Κουτσούμπας.

