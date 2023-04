Κοινωνία

Παπάς “πιάστηκε στα χέρια” με το νέο σύντροφο της παπαδιάς!

Παπάς στην Άρτα φέρεται να "ήρθε στα χέρια" με τον νυν σύντροφο της πρώην συζύγου του. Οι αστυνομικοί κατάφεραν έπειτα από αρκετή ώρα να χωρίσουν τους δύο άνδρες και τους μετέφεραν στην Αστυνομική Διεύθυνση.

Εκεί, ακολούθησε νέος γύρος συμπλοκής ανάμεσά τους, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να μεταφερθούν και οι δύο στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών. "Πέτρα του σκανδάλου" είναι η παπαδιά, μητέρα τεσσάρων παιδιών.

Πρόσφατα, φέρεται να έμαθε για έναν νέο άνδρα, που είχε μπει στη ζωή της παπαδιάς. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες που κατέθεσαν ο Παπάς και ο σύντροφος της Παπαδιάς στους αστυνομικούς, πριν από περίπου μία εβδομάδα είχαν τσακωθεί ξανά στη μέση του δρόμου. Αιτία, η σχέση του ζευγαριού.

Τότε, τα… αίματα άναψαν, αλλά χάρη στην επέμβαση ψυχραιμότερων, τα χειρότερα αποφεύχθηκαν. Δεν συνέβη το ίδιο όμως και το μεσημέρι της Πέμπτης. Ο ιερωμένος έφυγε από το χωριό του, και ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με τον σύντροφο της παπαδιάς. Ήρθαν στα χέρια και χρειάστηκε να επέμβουν οι αστυνομικοί, για να τους χωρίσουν. Στο επεισόδιο, μάλιστα, ενεπλάκη και ένας φίλος του νέου συντρόφου, ο οποίος προσήχθη στην Αστυνομία.

Οι δύο άνδρες, αφού τσακώθηκαν εκ νέου στο Τμήμα, μεταφέρθηκαν για τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο, όπου παρέμεναν φρουρούμενοι έως αργά χθες το απόγευμα. Η… πέτρα του σκανδάλου, η παπαδιά, βρέθηκε και η ίδια με τα τέσσερα παιδιά της στο τμήμα, προσπαθώντας, μάταια όμως, να ηρεμήσει τον σύζυγό της. Ο ιερωμένος βρισκόταν εκτός εαυτού, μη μπορώντας να δεχθεί τη νέα της σχέση.

Οι αστυνομικοί της Αστυνομικής Διεύθυνσης Άρτας όπου συνέβησαν όλα αυτά, προσπάθησαν να συνετίσουν τους δύο άνδρες, ειδικά τον ιερωμένο, ώστε να δοθεί ένα τέλος στο περιστατικό. Όμως, ο ιερωμένος εμφανιζόταν μέχρι την τελευταία στιγμή ανένδοτος.

Πηγή: Απογευματινή

