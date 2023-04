Υγεία - Περιβάλλον

Ελβετία: “ρεκόρ” στις εξαγωγές φαρμάκων στη Ρωσία

Παρότι οι εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των δύο χωρών έχουν σταματήσει σε ορισμένους βασικούς τομείς, οι εξαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων στη Ρωσία έχουν φτάσει σε επίπεδο ρεκόρ.

Οι ελβετικές εξαγωγές στη Ρωσία σημείωσαν μόλις μια ελαφρά πτώση μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία παρά τις κυρώσεις που επέβαλε η Βέρνη, ενώ οι εξαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων έχουν εκτιναχθεί σε επίπεδα ρεκόρ, σύμφωνα με στοιχεία που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

Παρότι οι εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των δύο χωρών έχουν σταματήσει σε ορισμένους βασικούς τομείς, όπως τα μηχανήματα και τα ρολόγια, οι εξαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων στη Ρωσία έχουν φτάσει σε επίπεδο ρεκόρ, υπογράμμισε η εφημερίδα Neue Zurcher Zeitung am Sonntag αφότου ανέλυσε τα δεδομένα της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Τελωνείων και Ασφάλειας των Συνόρων (OFDF).

Τα φάρμακα θεωρούνται ανθρωπιστικά προϊόντα, επομένως εξαιρούνται από τις κυρώσεις.

Οι ελβετικές εξαγωγές προς τη Ρωσία ανήλθαν σε 2,9 δισεκ. ελβετικά φράγκα (3,2 δισεκ. δολάρια) μεταξύ Μαρτίου 2022 και Φεβρουαρίου 2023.

Το ποσό αυτό είναι μικρότερο από τα 3,5 δισεκ. ελβετικά φράγκα που καταγράφηκαν κατά τους δώδεκα προηγούμενους μήνες, αλλά οι ελβετικές εξαγωγές στη Ρωσία δεν υπερέβησαν το ποσό των 2,9 δισεκ. παρά μόνο τρεις φορές τα τελευταία χρόνια, σημειώνει η NZZ am Sonntag.

"Δεδομένης της μακράς λίστας των προϊόντων που δεν μπορούν πλέον να παραδοθούν στην εμπόλεμη χώρα, η επίπτωση είναι περιορισμένη", σημειώνει η εβδομαδιαία εφημερίδα.

Οι εξαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων αυξήθηκαν κατά 40%, και από 1,4 δισεκ. ελβετικά φράγκα που ήταν, ανήλθαν σε περίπου δύο δισεκατομμύρια μετά την εισβολή στην Ουκρανία αντιπροσωπεύοντας σήμερα σχεδόν το ένα τρίτο των ελβετικών εξαγωγών στη Ρωσία.

Στην Ελβετία έχουν την έδρα τους πολλοί φαρμακευτικοί όμιλοι, όπως η Novartis και η Roche.

Σύμφωνα με την εταιρία Novartis την οποία επικαλείται η NZZ am Sonntag, "οι πωλήσεις στη Ρωσία ευνοήθηκαν από πολλούς παράγοντες, όπως η εισροή ασθενών που είχαν αναβάλει τη φροντίδα της υγείας τους λόγω της πανδημίας" Covid-19.

"Ένας από τους παράγοντες ήταν η αποθήκευση αποθέματος από τους ασθενείς και τα νοσοκομεία λόγω της πρόβλεψης πιθανών εμποδίων" εξαιτίας του πολέμου, σύμφωνα με τη Novartis.

Η Ελβετία έχει ευθυγραμμιστεί με τις κυρώσεις που υιοθέτησαν οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας, όμως όσον αφορά τις παραδόσεις στρατιωτικού υλικού τηρεί αυστηρή ουδετερότητα.

Παρά τις εκκλήσεις του Κιέβου και των συμμάχων του, η Ελβετία αρνείται μέχρι τώρα να επιτρέψει στις χώρες που διαθέτουν όπλα ελβετικής κατασκευής να τα επανεξάγουν στην Ουκρανία.

