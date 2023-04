Πολιτική

Εκλογές - Μητσοτάκης: Στη Θεσσαλονίκη τη Μ. Δευτέρα ο πρωθυπουργός

Το πρόγραμμα που αναμένεται να ακολουθήσει ο πρωθυπουργός.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί αύριο Δευτέρα (10 Απριλίου) τη Θεσσαλονίκη.

Το πρωί, ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογίας Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).

Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί περιοχές της δυτικής Θεσσαλονίκης, τον χώρο ανάπλασης του Περιαστικού Δάσους Αναψυχής στον Δήμο Παύλου Μελά, τον χώρο ανέγερσης του νέου ογκολογικού νοσοκομείου Θεσσαλονίκης στο πρώην στρατόπεδο «Καρατάσιου» και το πρώην στρατόπεδο «Ζιάκας».

Το μεσημέρι ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το Συμβουλευτικό Κέντρο Θεσσαλονίκης για τη βία κατά των γυναικών και τη Στοά Μοδιάνο.

