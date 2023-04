Αθλητικά

ΠΑΟΚ - Βόλος: “Πύρρειος” νίκη για τον “δικέφαλο του Βορρά”

Επιβλητική η νίκη του ΠΑΟΚ στον Βόλο, όμως η χαρά μετριάστηκε μετά τους τραυματισμούς των Ελ Καντουρί και Αουγκούστο.

Αποδίδοντας εξαιρετικό ποδόσφαιρο κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου, ο ΠΑΟΚ επιβλήθηκε με 4-2 του Βόλου στην Τούμπα, σε αναμέτρηση για την 4η αγωνιστική των Play Off του πρωταθλήματος της Super League. Ίνγκι Ινγκασον (6’), Κάλεντ Νάρεϊ (16’, 27’) και Τιάγκο Ντάντας (45+4’) πέτυχαν τα γκολ των «ασπρόμαυρων», ωστόσο η χαρά του Ραζβάν Λουτσέσκου μετριάστηκε από τους τραυματισμούς των Ομάρ Ελ Καντουρί και Ντάγκλας Αουγκούστο –του πρώτου μάλιστα είναι μυϊκός, με τον Μαροκινό να αποχωρεί με κλάμματα. Τάσος Τσοκάνης (58’) και Ογκνιέν Οζέγκοβιτς (88') μείωσαν στο δεύτερο μέρος για τους Θεσσαλούς, που παραμένουν στο -1 από τον πέμπτο Άρη.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν φουριόζοι στο ματς. Μόλις στο 6’, από κόρνερ του Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ο Ισλανδός στόπερ του ΠΑΟΚ Ινγκι Ινγκασον άνοιξε το σκορ. Το δεύτερο τέρμα ήταν... προσωπική υπόθεση του Νάρεϊ, με τον πρώην εξτρέμ της Φορτούνα Ντίσελντορφ να υποδέχεται όμορφα την μπάλα, να προσποιείται, να πλασάρει και να νικάει τον Μπόρις Κλέιμαν για το 2-0 στο 16’.

Ο Ελ Καντουρί αποχώρησε, αλλά ο αντικαταστάτης του, Τάισον, ήταν αυτός που ετοίμασε το 3-0 για τον Νάρεϊ στο 27ο λεπτό, ολοκληρώνοντας ιδανική αντεπίθεση. Ο Βραζιλιάνος, πρώην εξτρέμ της Σαχτάρ Ντόνετσκ, ετοίμασε και το 4-0 για τον Τιάγκο Ντάντας στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους κι ενώ λίγα λεπτά νωρίτερα είχε γίνει αναγκαστική αλλαγή και ο Αουγκούστο.

Όπως ήταν λογικό, οι «ασπρόμαυροι» έριξαν το ρυθμό τους στο δεύτερο ημίχρονο. Αυτό έδωσε την ευκαιρία στον Βόλο να μειώσει, με τον αρχηγό Τσοκάνη να νικάει με κεφαλιά τον Ντόμινικ Κοτάρσκι στο 58’, μετά τη σέντρα του Νικολάι Αλχο. Δύο λεπτά πριν το τέλος της κανονικής διάρκειας του αγώνα, ο Μίλος Ντέλετιτς έδωσε την ασίστ για τον Οζέγκοβιτς για το τελικό 4-2.

Κάπου εκεί ολοκληρώθηκε ουσιαστικά το παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ πήρε τους τρεις βαθμούς μετά από δύο σερί ήττες κι ανέβηκε στους 60, με τον Λουτσέσκου να βλέπει στο γήπεδο για πρώτη φορά από τις 10 Ιανουαρίου τον Λευτέρη Λύρατζη. Η δε ομάδα του Κώστα Μπράτσου δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί την ήττα του Άρη από την ΑΕΚ νωρίτερα (3-1), μένοντας ένα βαθμό πίσω στη διεκδίκηση της τελευταίας θέσης που οδηγεί στα προκριματικά του Conference League.

Διαιτητής: Βασίλειος Φωτιάς (Πέλλας)

Κίτρινες: Γκάγκι

Οι συνθέσεις:

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Κοτάρσκι, Βιεϊρίνια (78' Λύρατζης), Ινγκασον, Κάργας, Ράφα Σοάρες, Ντάντας, Αουγκούστο (35’ Σβαμπ), Ελ Καντουρί (18’ Τάισον), Νάρεϊ (79' Μπίσεσβαρ), Α. Ζίβκοβιτς, Ολιβέιρα (78' Τόμας).

ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ (Κώστας Μπράτσος): Κλέιμαν, Αλχο, Εσκοβάλ, Σιέλης, Λούνα, Κάτσε (46’ Μεταξάς), Τσοκάνης (64’ Οζέγκοβιτς), Μπαριέντος (82' Καρτάλης), Ντέλετις, Γκάγκι (73' Σι), Πιρές (73' Τσιρίνος).

*Ενός λεπτού σιγή κρατήθηκε πριν την έναρξη της αναμέτρησης στη μνήμη του πρώην προέδρου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Πέτρου Καλαφάτη.

