Ονδούρα: Αιματηρές συγκρούσεις σε φυλακές (εικόνες)

Ταυτόχρονες συγκρούσεις ανάμεσα σε κρατούμενους σε τέσσερις φυλακές στην Ονδούρα.



Ταυτόχρονες συγκρούσεις ανάμεσα σε κρατούμενους μέλη αντίπαλων συμμοριών, είχαν αποτέλεσμα ένας εξ αυτών να χάσει τη ζωή του και άλλοι επτά να τραυματιστούν προχθές Σάββατο σε τέσσερις φυλακές στην Ονδούρα, ανακοίνωσαν οι σωφρονιστικές αρχές.

Φύλακες, «σε συνεργασία με μονάδες της αστυνομίας, κατάφεραν να αποκαταστήσουν την τάξη στις τέσσερις φυλακές όπου ξέσπασαν ταραχές», δήλωσε στον Τύπο η εκπρόσωπος του εθνικού σωφρονιστικού ινστιτούτου, η Ντίγνα Αγκιλάρ.

Οι τέσσερις φυλακές βρίσκονται στις πόλεις Τάμαρα (ανατολικά), Ελ Πορβενίρ (βόρεια), Σάντα Μπάρμπαρα και Μοροσελί (βορειοδυτικά).

«Οι συγκρούσεις ανάμεσα σε μέλη δύο εγκληματικών οργανώσεων» είχαν αποτέλεσμα ένας κρατούμενος να χάσει τη ζωή του και άλλοι δύο να τραυματιστούν στη φυλακή της Σάντα Μπάρμπαρα, τρεις να τραυματιστούν στη Μοροσελί και δύο στην Τάμαρα, διευκρίνισε η κυρία Αγκιλάρ.

Heavy gunfire heard as fresh riots break out for second consecutive day at Honduras' El Pozo prison in country's Santa Barbara region pic.twitter.com/VZaYDYPH1m — Factal News (@factal) April 9, 2023

Οι τραυματίες διακομίστηκαν σε διαφορετικά νοσοκομεία, πρόσθεσε η εκπρόσωπος.

Πηγή προσκείμενη στο σωφρονιστικό σύστημα είπε στον Τύπο ότι μέλη συμμορίας «έλαβαν οδηγίες από το εξωτερικό να αποσταθεροποιήσουν την εθνική ασφάλεια» την εβδομάδα του Πάσχα των καθολικών.

Μέσα ενημέρωσης ανέφεραν πως ακούστηκαν πυροβολισμοί μέσα σε φυλακές, ωστόσο οι αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει πως φυλακισμένοι είχαν στην κατοχή τους όπλα.

Στις περίπου τριάντα φυλακές της Ονδούρας κρατούνται κάπου 22.000 άνθρωποι. Ορισμένες από τις φυλακές χαρακτηρίζονται από τις αρχές αληθινές σχολές του εγκλήματος.

