Κοινωνία

Αμπελόκηποι: Έκρηξη σε πολυκατοικία (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι δράστες φαίνεται να είχαν τοποθετήσει τα γκαζάκια σε καρότσι σούπερ μάρκετ.



Συναγερμός σήμανε στις αρχές τα ξημερώματα της Μεγάλης Δευτέρας έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε σε πολυκατοικία στους Αμπελόκηπους.

Σύμφωνα με πληροφορίες το περιστατικό συνέβη περίπου στις 02:40, όταν βρέθηκε αυτοσχέδιος εμπρηστικός μηχανισμός αποτελούμενος από 3 γκαζάκια, εκ των οποίων εξερράγησαν τα 2, σε γκαραζόπορτα πενταόροφης πολυκατοικίας, προκαλώντας φθορές.

Στο σημείο βρέθηκαν υπολείμματα από μπιτόνι ενώ σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, οι δράστες φαίνεται να είχαν τοποθετήσει τα γκαζάκια σε καρότσι σούπερ μάρκετ.