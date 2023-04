Κόσμος

Τουρκία: Αντιδράσεις για το αμερικανικό υποβρύχιο στην Κύπρο

Η Τουρκία κατηγορεί την Ουάσινγκτον για αποσταθεροποίηση των ισορροπιών στο νησί.



Την αντίδρασή του επιθετικού υποβρυχίου "USS San Juan" των ΗΠΑ σε λιμάνι της Κύπρου εκφράζει το τουρκικό ΥΠΕΞ και κατηγορεί την Ουάσινγκτον για αποσταθεροποίηση των ισορροπιών στο νησί.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, στην ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ αναφέρεται: «Υποστηρίζουμε σθεναρά τη δήλωση του “υπουργείου εξωτερικών” της “τδβκ” σχετικά με την αγκυροβόληση επιθετικού υποβρυχίου των ΗΠΑ σε ένα από τα λιμάνια της “Ε/κ διοίκησης της νοτίου Κύπρου” και τις εξοπλιστικές δραστηριότητες της “Ε/κ διοίκησης νοτίου Κύπρου”».

Σύμφωνα με το τουρκικό ΥΠΕΞ, «τα βήματα που κάνουν οι ΗΠΑ εις βάρος της αποσταθεροποίησης των ισορροπιών στο νησί της Κύπρου και της ενθάρρυνσης της “Ε/κ διοίκησης νοτίου Κύπρου” να εξοπλιστεί, δεν συμβάλλουν σε καμία περίπτωση στη σταθερότητα της περιοχής, ούτε στη δίκαιη, βιώσιμη και διαρκή επίλυση του Κυπριακού».

«Καλούμε για άλλη μια φορά τις ΗΠΑ να επανεξετάσουν αυτές τις πολιτικές και θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε ότι η χώρα μας θα συνεχίσει να υπερασπίζεται αποφασιστικά τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της “τδβκ” κάτω από όλες τις συνθήκες και προϋποθέσεις, στο πλαίσιο της ευθύνης που της δίνει το καθεστώς του εγγυητή», αναφέρει το τουρκικό ΥΠΕΞ.