Κοινωνία

“Κιβωτός του Κόσμου” - Ανάσογλου: Η δίωξη στον πατέρα Αντώνιο είναι δικαίωση για τα παιδιά (βίντεο)

Η δικηγόρος Ανθούλα Ανάσογλου, η οποία εκπροσωπεί τρόφιμους της «Κιβωτού του Κόσμου», μίλησε στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα".



Για την ποινική δίωξη που ασκήθηκε στον πατέρα Αντώνιο μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 η δικηγόρος Ανθούλα Ανάσογλου, η οποία εκπροσωπεί τρόφιμους της «Κιβωτού του Κόσμου».



Όπως είπε η ποινική δίωξη στον πατέρα Αντώνιο είναι μια δικαίωση για τα παιδιά που τον έχουν καταγγείλει, καθώς όπως ανέφερε πίσω από τις πλάτες των παιδιών αυτών ακούγονταν γέλια επειδή μίλησαν.



«Για να φτάσει ένα παιδί να καταγγείλει καταλαβαίνει ότι θα δεχθεί ένα πόλεμο» τόνισε η κ. Ανάσογλου. Σημείωσε ότι τα παιδιά που εκπροσωπεί έχουν καταγγείλει bullying, όχι σεξουαλικές και έκανε λόγο για δήθεν πειθαρχία από μη ειδικούς.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και σε καταγγελίες για οικονομικά αδικήματα, κάνοντας λόγο για περιουσίες που δεν δωρίστηκαν, όπως είπε αλλά για υφαρπαγή περιουσιών

Ανέφερε ακόμα ότι τα παιδιά που έχουν καταγγείλει τον πατήρ Αντώνιο ήρθαν σε επαφή και με άλλα παιδιά, ενώ τόνισε το δεν υπήρχε καμία κατηγορία τόσο καιρό τους δημιουργούσε ανασφάλεια

«Πιστεύω ότι με την δίωξη να προχωράει θα ανοίξουν κι άλλα στόματα», σημείωσε η κ Ανάσογλου.

Στον πατέρα Αντώνιο ασκήθηκε ποινική δίωξη για το κακούργημα της κατάχρησης ανηλίκων σε ασέλγεια κατά συρροή και κατ΄εξακολούθηση. Σύμφωνα με την δίωξη, οι πράξεις του ιδρυτή της «Κιβωτού» έλαβαν χώρα από το Σεπτέμβριο του 2020 έως τον Ιανουάριο του 2022. Η εισαγγελία άσκησε επίσης δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος στον πατέρα Αντώνιο και 7 πρώην εργαζόμενους στην Οργάνωση, κατά περίπτωση, για τα αδικήματα της βαριάς σωματικής βλάβης ανηλίκων κατά συρροή, της επικίνδυνης σωματικής βλάβης ανηλίκων κατά συρροή , της απλής σωματικής βλάβης κατά συρροή, της απειλής σε βάρος ανηλίκων κατά συρροή, της έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο κατά συρροή , της ηθικής αυτουργίας σε όλες τις παραπάνω πράξεις (αφορά τον πατέρα Αντώνιο) και της συνέργειας σε απλή σωματική βλάβη κατά συρροή(αφορά έναν παιδαγωγό σε δομή της επαρχίας).