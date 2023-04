Κοινωνία

Φωτιά σε λεωφορείο με μαθητές: Μητέρα περιγράφει στον ΑΝΤ1 την περιπέτεια των παιδιών (βίντεο)

Για την περιπέτεια που έζησαν τα παιδιά που ήταν μέσα στο πούλμαν που έπιασε φωτιά στην Εγνατία Οδό μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 η Μίκα Γεωργιάδου, μητέρα μαθήτριας.

Όπως είπε χτύπησε το τηλέφωνο και μας είπαν τα παιδιά ότι το λεωφορείο έπιασε φωτιά. Όπως της περιέγραψαν η φωτιά ξεκίνησε από το πίσω μέρος και άρχισε να μυρίζει καμένο.



Τότε μια μαθήτρια το είπε στους καθηγητές και στον οδηγό, ενώ η κ. Γεωργιάδου ανέφερε ότι «τα παιδιά μετά τα Τέμπη είναι πιο παρατηρητικά»

Τα παιδιά αφού είπαν στους καθηγητές και στον οδηγό ότι μυρίζει καμένο είδαν να βγαίνει καπνός.



Σύμφωνα με την κ. Γεωργιάδου ο καθηγητής χωρίς να τρομάξει τα παιδιά τους είπε να κατέβουν από το λεωφορείο.



Όπως είπε το λεωφορείο έμεινε περίπου ένα χιλιόμετρο πριν την έξοδο από το Μέτσοβο και το άλλο λεωφορείο που ήταν μαζί γύρισε και πήρε τα παιδιά για να πάνε στο Μέτσοβο, όπου έτσι κι αλλιώς θα έκαναν στάση.