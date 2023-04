Κοινωνία

“Κιβωτός του Κόσμου” - Πατήρ Αντώνιος: Η πρώτη αντίδραση της μητέρας του 19χρονου μετά την ποινική δίωξη

Η Δικαιοσύνη έπραξε όπως έπρεπε, τονίζει στην εκπομπή "Το Πρωινό" η μητέρα του 19χρονου που τον κατηγορεί για ασέλγεια. Τι απαντά σε όσους υποστηρίζουν τον πατέρα Αντώνιο.

Ποινική δίωξη για το κακούργημα της κατάχρησης ανηλίκων σε ασέλγεια κατά συρροή και κατ΄εξακολούθηση, ασκήθηκε στον πατέρα Αντώνιο, τον οποίο έχουν καταγγείλει για σεξουαλική κακοποίηση ένας 19χρονος πρώην τρόφιμος της «Κιβωτού του Κόσμου» και ένας 15χρονος που φιλοξενείται ακόμη σε δομή της οργάνωσης.

Σύμφωνα με την δίωξη, οι πράξεις του ιδρυτή της «Κιβωτού» έλαβαν χώρα από το Σεπτέμβριο του 2020 έως τον Ιανουάριο του 2022. Η εισαγγελία άσκησε επίσης δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος στον πατέρα Αντώνιο και 7 πρώην εργαζόμενους στην Οργάνωση, κατά περίπτωση, για τα αδικήματα της βαριάς σωματικής βλάβης ανηλίκων κατά συρροή, της επικίνδυνης σωματικής βλάβης ανηλίκων κατά συρροή , της απλής σωματικής βλάβης κατά συρροή, της απειλής σε βάρος ανηλίκων κατά συρροή, της έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο κατά συρροή , της ηθικής αυτουργίας σε όλες τις παραπάνω πράξεις (αφορά τον πατέρα Αντώνιο) και της συνέργειας σε απλή σωματική βλάβη κατά συρροή(αφορά έναν παιδαγωγό σε δομή της επαρχίας).

Η πρώτη αντίδραση της μητέρας του 19χρονου

Στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Το Πρωινό" μίλησε το πρωί της Δευτέρας η μητέρα του 19χρονου που τον κατηγορεί για ασέλγεια. "Η δικαιοσύνη έπραξε όπως έπρεπε" είπε αρχικά.

Και συνέχισε: "Σε όσους τον υποστηρίζουν δεν έχω να πω τίποπτα, γελάω. Έχουν παρωπίδες. Το ζητούμενο είναι ότι ο πατέρας Αντώνιος απομακρύνθηκε από τα παιδιά και ο γιος και εγώ αυτό θέλαμε".

