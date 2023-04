Κοινωνία

Συνελήφθη 25χρονος που οπλοφορούσε σε νυχτερινό κέντρο (εικόνες)

Ο νεαρός προσπάθησε να βγάλει το όπλο του από την ζώνη όταν είδε τους αστυνομικούς.



Στη σύλληψη ενός 25χρονου αλλοδαπού προχώρησε το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών, καθώς τον εντόπισαν να έχει πιστόλι μέσα σε νυχτερινό κέντρο στο κέντρο της Αθήνας.

Συγκεκριμένα, η ΕΛΑΣ σε ανακοίνωσή της αναφέρει:

"Κατά τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (9-4-2023) κλιμάκιο αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, πραγματοποίησε ελέγχους σε θαμώνες και λοιπούς παρευρισκόμενους καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Στο πλαίσιο της επιχειρησιακής δράσης ελέγχθηκαν συνολικά 14 καταστήματα, 20 άτομα, εκ των οποίων προσήχθησαν 4.

Στο πλαίσιο της δράσης, συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών, 25χρονος αλλοδαπός για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και βία κατά υπαλλήλων.

Ειδικότερα, κατά την είσοδο ανωτέρω αστυνομικών σε κατάστημα στην Αθήνα με σκοπό τη διενέργεια ελέγχων σε θαμώνες που κρίνουν ύποπτους, ο 25χρονος αλλοδαπός προσπάθησε να διαφύγει, επιχειρώντας παράλληλα να εξάγει πιστόλι που είχε τοποθετημένο στη ζώνη του στην περιοχή της μέσης.

Άμεσα οι αστυνομικοί απέτρεψαν την επικείμενη κίνηση του και τον ακινητοποίησαν παρά την αντίσταση που προέβαλε.

Από τη σωματική έρευνα, βρέθηκε και κατασχέθηκε πιστόλι με γεμιστήρα 7 φυσιγγίων και ζευγάρι γάντια με κοκάλινη επένδυση.

Από περαιτέρω έρευνα στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

κυνηγετικό όπλο,

αεροβόλο πιστόλι,

ρόπαλο,

29 φυσίγγια και

4 αμπούλες προωθητικού αερίου

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών."