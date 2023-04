Αθλητικά

Ιωάννινα - Οπαδική συμπλοκή: “Ήθελαν να σκοτώσουν άνθρωπο”

Ανθρωποκυνηγητό της ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό και άλλων δραστών. Σε κρίσιμη κατάσταση ένας 30χρονος.



Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η ΕΛ.ΑΣ. προκειμένου να εντοπίσει τους άλλους τρεις δράστες που συμμετείχαν στη επίθεση με οπαδικά κίνητρα που σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή στα Ιωάννινα.

Σε βάρος των τριών ανδρών που παραμένουν άφαντοι έχουν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης καθώς είναι αντιμέτωποι μεταξύ άλλων για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος τεσσάρων οπαδών του ΠΑΣ Γιάννινα.

Χθες δύο από τους συλληφθέντες που η ΕΛ.ΑΣ. πέρασε χειροπέδες για τη φονική επίθεση οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα και ζήτησαν προθεσμία για να απολογηθούν σήμερα.

Σε βάρος τους έχουν ασκηθεί διώξεις, για οπαδική βία και απόπειρα επικίνδυνων σωματικών βλαβών κατά συρροή. Άλλοι τέσσερις συλληφθέντες, αναμένεται να απολογηθούν αύριο, με τις κατηγορίες σε βάρος τους να είναι βαριές. Συγκεκριμένα κατηγορούνται, για οπαδική βία, απόπειρα ανθρωποκτονίας, επικίνδυνες σωματικές βλάβες και παραβάσεις του νόμου περί όπλων.

Το ένα από τα θύματα, ένας 30χρονος οπαδός του ΠΑΣ Γιάννινα εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων.

«Ηθελαν να σκοτώσουν άνθρωπο, του έσπασαν το κρανίο»

«Κατά τα όσα μου λένε οι εντολείς μου, υπήρχε επιθυμία. Δηλαδή χτυπούσαν με τέτοιο μίσος. Επεδίωκαν να σκοτώσουν άνθρωπο. Του έσπασαν το κρανίο», ανέφερε μεταξύ άλλων σε δηλώσεις του ο δικηγόρος ενός εκ των τριών τραυματιών που συμμετείχαν στην αιματηρή συμπλοκή, Δημήτρης Μπούκας.

«Τους έκλεισαν το δρόμο τους επιτέθηκαν και τους χτύπησαν πάρα πολύ άσχημα. Τους παρακολουθούσαν, τους ήλεγχαν», πρόσθεσε ο δικηγόρος τους.