Κοινωνία

Μαρούσι: Βρέθηκε ο 28χρονος που είχε εξαφανιστεί

Αίσιο τέλος στην περιπέτεια του 28χρονου και της οικογένειάς του. Που εντοπίστηκε ο νεαρός. Η ανακοίνωση από "Το Χαμόγελο του Παιδιού".



Αίσιο τέλος είχε η αναζήτηση του 28χρονου, ο οποίος είχε εξαφανιστεί από το σπίτι του στο Μαρούσι.

Μάλιστα είχε ενεργοποιηθεί Missing Alert από "Το Χαμόγελο του Παιδιού", καθώς ο 28χρονος από το Μαρούσι είχε χαθεί από τις 4 Απριλίου.

Σε ανακοίνωσή του "Το Χαμόγελο του Παιδιού" αναφέρει:

"Η περιπέτεια του Πέτρου Τσάκωνα, 28 ετών, έληξε σήμερα, 10/04/2023, δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών του ανθρώπων που τον αναζητούσαν. Ο Πέτρος Τσάκωνας επέστρεψε δίπλα στους οικείους του και είναι καλά στην υγεία του. Ο Σύλλογος μας με χαρά πληροφορήθηκε την εύρεση του καθώς συνέτρεχαν σοβαροί λόγοι που έθεταν τη ζωή του σε κίνδυνο. «To Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στον Πέτρο Τσάκωνα και την οικογένειά του για οτιδήποτε χρειαστεί."

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός φέρεται να βρέθηκε στο Άλσος Συγγρού.