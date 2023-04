Πολιτική

Τζανερίκος: Παραιτήθηκε ο αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου

Την παραίτησή του ανακοίνωσε ο Χρήστος Τζανερίκος μετά τις αντιδράσεις με αφορμή την παρέμβασή του για την τροπολογία για το κόμμα Κασιδιάρη.



Παραιτήθηκε από το δικαστικό σώμα ο αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου και πρόεδρος του Α1 Τμήματος του ανωτάτου δικαστηρίου Χρήστος Τζανερίκος, μετά τις αντιδράσεις με αφορμή την δημόσια παρέμβασή του για την νέα τροπολογία του υπουργείου Εσωτερικών για το «μπλόκο» στο κόμμα Κασιδιάρη.

Χθες, ο αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου και πρόεδρος του Α1 τμήματος προκάλεσε την έντονη αντίδραση του υπουργού Εσωτερικών Μάκη Βορίδη αλλά και συνταγματολόγων, που τον κάλεσαν να απέχει από τις αρμοδιότητες του.

Ειδικότερα, ο Χρήστος Τζανερίκος χαρακτήρισε με δήλωση του την ρύθμιση της κυβέρνησης που ανέθετε στο σύνολο των δικαστών του Α1 Τμήματος του Αρείου Πάγου την κρίση για το κόμμα Κασιδιάρη – και τα άλλα κόμματα ως πρωτοφανή παρέμβαση στο έργο του ανωτάτου δικαστηρίου, ενώ ανέφερε ότι η εν λόγω ρύθμιση ήταν δηλωτική δυσπιστίας και έλλειψης εμπιστοσύνης στο πρόσωπο του.

Η πρόεδρος του Αρείου Πάγου Μαρία Γεωργίου, η οποία παρέλαβε την παραίτηση του κ. Τζανερίκου, θα την κρατήσει καθώς υπάρχει από τον νόμο προθεσμία ενός μηνός αν ο παραιτηθείς ανώτατος δικαστικός θελήσει να ανακαλέσει.

Υπενθυμίζεται, ότι στο τέλος του ερχόμενου Ιουνίου ο κ. Τζανερίκος θα έβγαινε στη σύνταξη.

Βορίδης: Θωρακίζουμε και ενισχύουμε την κρίση των Αρεοπαγιτών - Δεν παρεμβαίνουμε

«Η κυβέρνηση σέβεται την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης και δεν αντιπαρατίθεται με αυτήν», είπε ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης σε δηλώσεις του στον ΣΚΑΪ τονίζοντας πως για πρώτη φορά ο Άρειος Πάγος καλείται να αξιολογήσει πρόσθετα στοιχεία και για το λόγο αυτό η κυβέρνηση κατέθεσε την σχετική τροπολογία.

Όπως είπε ο υπουργός Εσωτερικών οι δικαστές του Άρειου Πάγου καλούνται για πρώτη φορά στην ιστορία να ελέγξουν κάποιες προϋποθέσεις που αφορούν στο αν υπάρχουν υποψήφιοι και αρχηγοί κομμάτων που έχουν καταδικαστεί για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

«Είναι πρόσθετο, είναι θετικό να ενισχύσουμε του δικαστές λόγω του βάρους της υπόθεσης», σημείωσε ότι κ. Βορίδης διευκρινίζοντας ότι μέχρι τώρα ο Άρειος Πάγος έκρινε τα τυπικά στοιχεία των υποψηφίων.