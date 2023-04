Πολιτική

Μητσοτάκης για Αντώναρο: Μάλλον γέλιο προκάλεσαν ορισμένες επιλογές του ΣΥΡΙΖΑ

Ο πρωθυπουργός περιοδεύει στην Δυτική Θεσσαλονίκη. Τι είπε σε συνέντευξή του για τα έργα που είναι σε εξέλιξη στην πόλη, αλλά και για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ. H επίσκεψή του στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης.

«Μάλλον γέλιο προκάλεσαν κάποιες επιλογές του ΣΥΡΙΖΑ, παρά εξέπεμψαν σοβαρότητα σχετικά με τη δυνατότητα του να πετύχει οποιαδήποτε ουσιαστική διεύρυνση», τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας ερώτηση για τη συμμετοχή του Ευάγγελου Αντώναρου στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, σε συνέντευξή του στο δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM100.

«Τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ συμπεριλαμβάνουν τον κ. Παππά, ο οποίος είναι καταδικασμένος αμετάκλητα από το Ανώτατο Δικαστήριο, τον κ. Πολάκη, ο οποίος είχε τεθεί εκτός ψηφοδελτίων μέχρι που επέστρεψε, διότι, τελικά, προφανώς ο ΣΥΡΙΖΑ τον Πολακισμό εκφράζει και δεν θα μπορούσε να λείπει ο κύριος εκφραστής του, καθώς και μία σειρά από άλλους υποψηφίους, που περισσότερο σε λούμπεν ψηφοδέλτια παραπέμπουν παρά στο ψηφοδέλτιο του κόμματος το οποίο θέλει πραγματικά να διεκδικήσει το μεσαίο χώρο και να προβάλει το κόμμα αυτό ως μία αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης», είπε ο κ. Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός κατηγόρησε τον κ. Τσίπρα για υποκρισία στο θέμα του νερού, λέγοντας πως η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ μετέφερε στο Υπερταμείο τα περιουσιακά στοιχεία της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ και δρομολόγησε έτσι την ιδιωτικοποίηση. Ο ίδιος δεσμεύτηκε ότι τα περιουσιακά στοιχεία της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ θα επιστρέψουμε στο Ελληνικό Δημόσιο, αλλά εξήγησε και αυτό δεν μπορεί να γίνει με τροπολογία μία μέρα πριν κλείσει η Βουλή, όπως προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, διότι πρέπει να γίνει συνεννόηση με τους δανειστές.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως η υποψηφιότητα του στην Α' εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης δείχνει όχι μόνο το προσωπικό του ενδιαφέρον για την πόλη αλλά και το ενδιαφέρον που έχει σκοπό να επιδείξει, εφόσον οι πολίτες τον αναδείξουν και πάλι πρωθυπουργό, για να προχωρήσουν με ακόμη μεγαλύτερη ταχύτητα τα έργα στην περιοχή.

Για το Μετρό είπε ότι θα δοθεί στους πολίτες τους πρώτους μήνες του 2024 και δεσμεύτηκε ότι θα προχωρήσει η επέκταση του στα δυτικά.

Επισήμανε πώς με τη σημερινή επίσκεψη του θέλει να δώσει έμφαση στα θέματα της βορειοδυτικής Θεσσαλονίκης, όπου υπάρχουν έξι δήμοι που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη πληθυσμιακή ανάπτυξη και οι κάτοικοι τους δεν είναι "παιδιά ενός κατώτερου Θεού", για αυτό θα παρουσιάσει ένα συνολικό σχέδιο με παρεμβάσεις για την περιοχή.

Όπως είπε, στο σχέδιο αυτό περιλαμβάνονται:

Το νέο Ογκολογικό Νοσοκομείο, το οποίο θα ανεγερθεί στο στρατόπεδο "Καρατάσιου".

Η κατασκευή 10 νέων πρότυπων σχολικών μονάδων σε Δήμους της δυτικής Θεσσαλονίκης.

Η επέκταση του προαστιακού προς τη δυτική Θεσσαλονίκη για να αξιοποιηθούν γραμμές που ήδη υπάρχουν και να διευκολυνθούν μετακινήσεις και προς την βιομηχανική περιοχή της Σίνδου.

Χώροι πολιτισμού που λειτουργούν στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Το Μητροπολιτικό πάρκο Παύλου Μελά που ήδη γίνονται εργασίες.

Η αξιοποίηση του στρατοπέδου "Ζιάκα" για την εφαρμογή ενός πρότυπου προγράμματος κοινωνικής κατοικίας.

Ο πρωθυπουργός επισκέφτηκε το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), για το οποίο είπε ότι «αξιολογείται συχνά ως το καλύτερο ερευνητικό κέντρο της χώρας, όπου γίνεται πάρα πολύ σοβαρή ανταγωνιστική εφαρμοσμένη έρευνα, και είναι η Ελλάδα της καινοτομίας, της εξωστρέφειας, την οποία θέλουμε να αναδείξουμε και να υποστηρίξουμε αυτή που εκφράζεται μέσα από τις δράσεις του ΕΚΕΤΑ».

Ολόκληρη η συνέντευξη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στον ραδιοφωνικό σταθμό FM100:

«Δημοσιογράφος: Κύριε Πρωθυπουργέ, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Κύριε Κοντογουλίδη, κύριε Πλάκα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.

Δημοσιογράφος: Κύριε Πρωθυπουργέ, στη Θεσσαλονίκη λοιπόν, που, όπως δηλώσατε χθες στην εφημερίδα «Μακεδονία» θα είστε επικεφαλής του ψηφοδελτίου της Νέας Δημοκρατίας στην Α’ εκλογική περιφέρεια. Ποιοι είναι οι λόγοι, λοιπόν, που σας οδήγησαν σε αυτή την απόφαση;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Κύριε Κοντογουλίδη, αναφερθήκατε ότι η επίσκεψή μου η σημερινή έχει προεκλογικά χαρακτηριστικά. Θέλω να σας θυμίσω, όμως, ότι έχω έρθει δεκάδες φορές στη Θεσσαλονίκη -και όχι μόνο στα πλαίσια των υποχρεώσεών μου κατά την παρουσία μου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης- για να καταδείξω με αυτόν τον τρόπο το ιδιαίτερο ενδιαφέρον μου για την πόλη της Θεσσαλονίκης και συνολικά για τη Βόρεια Ελλάδα.

Έχουμε δρομολογήσει ένα πρόγραμμα σημαντικών παρεμβάσεων που αφορούν την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, πολλά από τα σημαντικά έργα προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς και η υποψηφιότητά μου στην πρώτη περιφέρεια της Θεσσαλονίκης θέλει ακριβώς να καταδείξει όχι μόνο το προσωπικό μου ενδιαφέρον για την πόλη την οποία τόσο πολύ αγαπώ, αλλά και το ενδιαφέρον το οποίο σκοπεύω να επιδείξω στη συνέχεια -εφόσον μας εμπιστευθεί ο ελληνικός λαός- ώστε να προχωρήσει με ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα το πρόγραμμα των έργων για να μη θυμίζει σε τίποτα τη σημερινή πόλη.

Δημοσιογράφος: Κύριε Πρόεδρε, αναφερθήκατε κι εσείς τώρα στην απάντησή σας στις υποδομές της Θεσσαλονίκης. Φεύγοντας από το ΕΚΕΤΑ, που είναι ο πρώτος σταθμός της περιοδείας σας και πηγαίνοντας προς τα δυτικά προφανώς θα περάσετε από τον περιφερειακό, εκεί όπου πριν από λίγες μέρες ξεκίνησαν και οι πρόδρομες εργασίες για το «Flyover». Ωστόσο, στο κεφάλαιο υποδομές Θεσσαλονίκης θα ήθελα να σας ρωτήσω για ένα θέμα που σχετίζεται με τα δυτικά, στα οποία δίνετε έτσι μια έμφαση όπως βλέπω από την πολιτική κίνηση της Νέας Δημοκρατίας. Θέλω να σας ρωτήσω αν έχετε κάτι να μας πείτε για ένα άλλο έργο, που αφορά τις επεκτάσεις του Μετρό στα δυτικά.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Κατ’ αρχάς, κ. Πλάκα, χαίρομαι που αναγνωρίζετε, ότι οι πρόδρομες εργασίες στο «Flyover» έχουν ήδη ξεκινήσει. Γνωρίζετε ότι είναι ένα έργο πολύ σημαντικό το οποίο ωρίμασε και δημοπρατήθηκε από την Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς ήμασταν και οι πρώτοι που το οραματιστήκαμε,. Θα έλεγα, ένα έργο το οποίο θα προσφέρει μία σημαντική κυκλοφοριακή ανακούφιση σ’ ένα δρόμο ο οποίος εδώ και πολλά χρόνια είναι απολύτως κορεσμένος.

Επίσης, μιας και μιλάμε για Μετρό, να επαναλάβω ότι η δέσμευσή μου για ένα υπερσύγχρονο Μετρό της Θεσσαλονίκης, το οποίο ταυτόχρονα θα διαφυλάξει και τον μοναδικό πολιτιστικό θησαυρό της πόλης, γίνεται πραγματικότητα. Τις προηγούμενες μέρες, για πρώτη φορά, είχαμε δοκιμαστική διαδρομή του Μετρό καθ’ όλο το μήκος της βασικής γραμμής. Εκτιμούμε ότι τα βασικά έργα θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του έτους και αμέσως μετά θα ξεκινήσουν και οι ουσιαστικές δοκιμαστικές λειτουργίες, ώστε εντός των πρώτων μηνών του 2024 το έργο, επιτέλους, να παραδοθεί στους Θεσσαλονικείς.

Θέλω να θυμίσω ότι αυτό δεν ήταν καθόλου δεδομένο όταν ήρθαμε στα πράγματα, το 2019, και ένας από τους λόγους που καθυστερήσαμε, έστω και λίγο στην υλοποίηση του έργου, είχε να κάνει με το γεγονός ότι βρεθήκαμε μπροστά σε μία σειρά από δικαστικές εκκρεμότητες που αφορούσαν το σταθμό της Βενιζέλου. Είμαι απολύτως σίγουρος ότι οι Θεσσαλονικείς, όταν δουν το σταθμό της Βενιζέλου σε πλήρη λειτουργία, θα διαπιστώσουν ότι είχαμε δίκιο όταν λέγαμε ότι μπορούμε να έχουμε και Μετρό και αρχαία. Το Μετρό της Θεσσαλονίκης θα είναι το πιο σύγχρονο Μετρό σε όλη την Ευρώπη και θα είναι, επίσης, ένα μοναδικό Μετρό, διότι ταυτόχρονα θα είναι ουσιαστικά και ένα ζωντανό μουσείο το οποίο θα το χαίρονται εκατοντάδες χιλιάδες κάτοικοι της πόλης αλλά και οι επισκέπτες που θα το χρησιμοποιούν.

Δυτική Θεσσαλονίκη, τώρα, για να έρθω στο ερώτημα το οποίο μού θέσατε. Θα έχουμε την ευκαιρία σήμερα να παρουσιάσουμε ένα συνολικό πλαίσιο σημαντικών παρεμβάσεων που αφορούν τη Δυτική, μάλλον θα έλεγα καλύτερα τη Βορειοδυτική Θεσσαλονίκη. Τους έξι Δήμους, οι οποίοι είναι από τους πιο γρήγορα αναπτυσσόμενους πληθυσμιακά σε ολόκληρη την επικράτεια. Μια περιοχή της πόλης η οποία ήταν εδώ και πολλές δεκαετίες παραμελημένη. Το όραμά μας για τη Δυτική Θεσσαλονίκη είναι να της αποδώσουμε επιτέλους το σεβασμό, την προσοχή και την αξιοπρέπεια που της αρμόζει.

Δεν είναι παιδιά ενός κατώτερου Θεού όσοι ζουν στα δυτικά της πόλης. Και φυσικά εντός του σχεδιασμού μας, είναι ένα έργο το οποίο το μελετούμε -δεν είναι απλό έργο και χρειάζεται πολύ δουλειά προετοιμασίας- είναι και η επέκταση του Μετρό προς τα βορειοδυτικά. Πιστεύουμε ότι θα χρειαστούμε περί τα δύο χρόνια για να μπορέσουμε να ωριμάσουμε όλες τις μελέτες. Αποτελεί όμως αδιαπραγμάτευτη δέσμευσή μου ότι το Μετρό θα φτάσει και στα δυτικά. Δεν θα γίνει από τη μια στιγμή στην άλλη, αυτό το καταλαβαίνουν όλοι. Αλλά όλα τα μεγάλα έργα υποδομής, κ. Πλάκα, από κάποιους ξεκινούν. Μερικές φορές τα φέρνει έτσι η ζωή που τα ολοκληρώνουν άλλοι, εμείς όμως θα είμαστε αυτοί που θα ξεκινήσουμε την επέκταση του Μετρό προς τα δυτικά.

Δημοσιογράφος: Θέλω, κ. Πρόεδρε, να μείνουμε στη Θεσσαλονίκη και από τα δυτικά να πάμε στο κέντρο της πόλης, εκεί όπου πριν από λίγες ημέρες έγινε μία μεγάλη συγκέντρωση κατά της ιδιωτικοποίησης του νερού. Υπάρχει, βεβαίως, και η δεδομένη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και βάσει αυτής αναφερθήκατε και εσείς στην έξοδο ΕΥΑΘ και ΕΥΔΑΠ από το Υπερταμείο. Θέλω να σας ρωτήσω, κ. Πρόεδρε, επειδή κατηγορείτε το ΣΥΡΙΖΑ για ψέματα επί του θέματος, αν πιστεύετε ότι προέκυψε το θέμα ξανά ως πολιτικά υποκινούμενο και γιατί δεν περνάτε αυτήν την τροπολογία να περάσει από το Υπερταμείο στο δημόσιο έλεγχο η ΕΥΑΘ και η ΕΥΔΑΠ από τη Βουλή πριν τις εκλογές και το αφήνετε για μετά τις εκλογές.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Πάμε να κάνουμε, κ. Πλάκα, μία σύντομη ανασκόπηση του θέματος αυτού για να ενημερωθούν πλήρως και οι ακροατές σας. Ο ΣΥΡΙΖΑ, το 2016, όταν δημιούργησε ουσιαστικά το Υπερταμείο μετέφερε τα περιουσιακά στοιχεία της ΕΥΑΘ και της ΕΥΔΑΠ στο Υπερταμείο. Δηλαδή ουσιαστικά δρομολόγησε την ιδιωτικοποίηση του νερού καθώς το Υπερταμείο έχει ως βασικό σκοπό την εκποίηση αυτών των περιουσιακών στοιχείων. Άρα αυτή ήταν μια απόφαση την οποία πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ τότε, όταν έφτιαξε το Υπερταμείο και εκχώρησε σημαντικά περιουσιακά στοιχεία του Ελληνικού Δημοσίου στους δανειστές μας για 99 χρόνια. Υπέγραψε φυσικά και τις σχετικές νομικές δεσμεύσεις οι οποίες, εξακολουθούν και ισχύουν μέχρι σήμερα. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, πόσο υποκριτικό είναι σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ουσιαστικά δρομολόγησε αυτή την διαδικασία, να κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία ότι προτίθεται να ιδιωτικοποιήσει το νερό.

Δεν το έχουμε κάνει τέσσερα χρόνια για τον απλούστατο λόγο ότι δεν έχουμε καμία πρόθεση να ιδιωτικοποιήσουμε το νερό. Και μάλιστα έχω δεσμευτεί και δημόσια ότι η ΕΥΔΑΠ και η ΕΥΑΘ θα επιστρέψουν στον άμεσο έλεγχο του κράτους, θα βγουν δηλαδή από το Υπερταμείο, και θα επιστρέψουν υπό άμεσο κρατικό έλεγχο. Γιατί αυτό το πράγμα πρέπει να γίνει μετά τις εκλογές και δεν μπορεί να γίνει με την τροπολογία; Διότι αν μπορούσε να γίνει φαντάζομαι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα το είχε κάνει τόσο καιρό. Για τον απλούστατο λόγο ότι έχουν αναληφθεί βαριές νομικές δεσμεύσεις από το ΣΥΡΙΖΑ που αφορούν τα περιουσιακά στοιχεία αυτά και αυτή η μεταφορά των περιουσιακών στοιχείων πρέπει να γίνει και σε συνεννόηση με τους δανειστές. Διότι αυτά δεσμεύτηκε ο ΣΥΡΙΖΑ να κάνει.

Εγώ λοιπόν προσωπικά, κ. Πλάκα, αναλαμβάνω την ευθύνη των όσων σας λέω, ότι θα μεταφέρω πίσω τα περιουσιακά στοιχεία αυτά, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει προφανώς από τη μία στιγμή στην άλλη με μία τροπολογία της τελευταίας στιγμής, την τελευταία μέρα που είναι ανοιχτή η Βουλή. Είναι απολύτως υποκριτική η συμπεριφορά του ΣΥΡΙΖΑ και θα σας έλεγα παραπλανά την κοινή γνώμη με fake news. Αυτοί που μετέφεραν τα περιουσιακά στοιχεία στο Υπερταμείο να κατηγορούν τη Νέα Δημοκρατία ότι προτίθεται να ιδιωτικοποιήσει το νερό όταν υπάρχει ρητή δική μου προσωπική δέσμευση ότι αυτό όχι μόνο δεν θα γίνει αλλά και ότι τα περιουσιακά στοιχεία αυτά θα επιστρέψουν στο Ελληνικό Δημόσιο. Και στο κάτω-κάτω της γραφής, κ. Πλάκα, για να σας το πω και πολύ απλά, οι πολίτες θα πρέπει να κρίνουν να πρέπει να πιστέψουν εμένα ή τον κ. Τσίπρα. Νομίζω ότι έχουμε δώσει και οι δύο δείγματα γραφής ως προς την αξιοπιστία λόγων και έργων κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργικής μας θητείας.

Δημοσιογράφος: Κύριε Πρόεδρε, και ένα ερώτημα από την κεντρική πολιτική επικαιρότητα. Ο ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε χθες τα ψηφοδέλτια σε ολόκληρη τη χώρα, τα ψηφοδέλτιά του. Σε αυτά, λοιπόν, περιλαμβάνονται διάφορα ονόματα μεταξύ των οποίων και το όνομα του πρώην Κυβερνητικού Εκπροσώπου στην Κυβέρνηση Καραμανλή, του κ. Ευάγγελου Αντώναρου. Πώς σχολιάζετε αυτή τη διεύρυνση, όπως εκτιμάται από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, προς τα πρώην στελέχη της κεντροδεξιάς.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Κοιτάξτε να δείτε, καταρχάς ο ΣΥΡΙΖΑ εξήγγειλε ψηφοδέλτια, αλλά καμιά πενηνταριά θέσεις είναι ακόμα κενές. Άρα δεν εξήγγειλε οριστικά ψηφοδέλτια. Εμείς ανακοινώσαμε οριστικά ψηφοδέλτια καλύπτοντας όλες τις θέσεις των υποψηφίων με πάρα πολλούς νέους ανθρώπους. Τους βλέπετε, εξάλλου, πολλές και πολλούς υποψήφιους και εδώ στις Περιφέρειες της Θεσσαλονίκης, την Α’ και τη Β’ Περιφέρεια της Θεσσαλονίκης, με πολλές γυναίκες, πολλές νέες γυναίκες, πολύ ενδιαφέροντα βιογραφικά, άνθρωποι οι οποίοι θα διεκδικήσουν για πρώτη φορά την ψήφο των πολιτών και είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από τη σύνθεση των ψηφοδελτίων μας. Τώρα, δεν είναι δική μου δουλειά να σχολιάζω τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ. Επιτρέψτε μου να πω μόνο ότι μάλλον γέλιο προκάλεσαν οι κάποιες επιλογές του ΣΥΡΙΖΑ, παρά εξέπεμψαν σοβαρότητα σχετικά με τη δυνατότητα του ΣΥΡΙΖΑ να πετύχει οποιαδήποτε ουσιαστική διεύρυνση.

Τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ θα συμπεριλαμβάνουν τον κ. Παππά, ο οποίος είναι καταδικασμένος αμετάκλητα από το Ανώτατο Δικαστήριο, συμπεριλαμβάνουν τον κ. Πολάκη, ο οποίος είχε τεθεί εκτός ψηφοδελτίων ΣΥΡΙΖΑ μέχρι που επέστρεψε, διότι τελικά προφανώς ο ΣΥΡΙΖΑ τον «Πολακισμό» εκφράζει, και δεν θα μπορούσε να λείπει ο κύριος εκφραστής του, καθώς και μία σειρά από άλλους υποψηφίους που τι να σας πω, περισσότερο σε «λούμπεν» ψηφοδέλτια με παραπέμπουν, παρά σε ψηφοδέλτιο κόμματος το οποίο θέλει πραγματικά να διεκδικήσει τον μεσαίο χώρο και να προβάλει το κόμμα αυτό ως μία αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης.

Δημοσιογράφος: Να σας αφήσουμε να πάτε στο ΕΚΕΤΑ. Προφανώς θα ξαναέρθετε στη Θεσσαλονίκη μιας και θα είναι και η εκλογική Περιφέρεια.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Φυσικά και θα ξανάρθω και θα ήθελα παρακαλώ μέσα από τη συχνότητά σας να δώσετε και λίγο έμφαση σε αυτά τα οποία θα παρουσιάσουμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Αν έχω ένα λεπτό από το χρόνο σας, θα μιλήσουμε για το νέο Ογκολογικό Νοσοκομείο το οποίο θα χτιστεί στο στρατόπεδο «Καρατάσιου», στη Δυτική Θεσσαλονίκη.

Ένα πολύ σημαντικό έργο, ώστε να αντικαταστήσουμε, επιτέλους, το παλιό «Θεαγένειο» μ’ ένα υπερσύγχρονο Ογκολογικό Νοσοκομείο. Θα μιλήσουμε για τις δέκα νέες πρότυπες σχολικές μονάδες, από το πρόγραμμα ΣΔΙΤ που δρομολογεί τις δέκα εκ των οποίων βρίσκονται σε Δήμους της Δυτικής Θεσσαλονίκης.

Θα μιλήσουμε για την επέκταση του Προαστιακού -μιας και με ρωτήσατε για τα μέσα σταθερής τροχιάς στη Δυτική Θεσσαλονίκη- για να αξιοποιήσουμε γραμμές οι οποίες ήδη υπάρχουν και να διευκολύνουμε μετακινήσεις και προς τη βιομηχανική περιοχή της Σίνδου. Θα μιλήσουμε για τους σημαντικούς χώρους πολιτισμού, οι οποίοι υπάρχουν στη Δυτική Θεσσαλονίκη, για το νέο πάρκο «Παύλου Μελά» όπου ήδη γίνονται σημαντικές εργασίες.

Θα μιλήσουμε για το στρατόπεδο «Ζιάκα», άλλη μία αναξιοποίητη έκταση, την οποία θέλουμε να κάνουμε ένα πρότυπο πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας. Γνωρίζετε ότι δίνουμε πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στα θέματα της στέγης. Άρα, θέλουμε στον χώρο αυτό να έχουμε ένα συγκρότημα προσιτής στέγης, που θα συνδυάζει χώρους πρασίνου, αθλητισμού, πολιτισμού και εμπορίου μαζί με σύγχρονες ενεργειακά αυτόνομες κατοικίες. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε, λοιπόν, ειδικά για τη Δυτική Θεσσαλονίκη κατά τη διάρκεια της σημερινής μου περιοδείας. Θέλω να τα αναδείξω όπως σας είπα και φυσικά θα ξαναβρεθώ παραπάνω από μία φορά στη Θεσσαλονίκη κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, καθώς από τη στιγμή που και επίσημα θα διαλυθεί η Βουλή, θα αυξήσουμε ακόμα περισσότερο τους ρυθμούς μας.

Και, βέβαια, τώρα, να το τονίσω και αυτό, ξεκινάω την επίσκεψή μου με το ΕΚΕΤΑ, ένα υποδειγματικό ερευνητικό κέντρο που βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη, αξιολογείται συχνά ως το καλύτερο ερευνητικό κέντρο της χώρας, όπου γίνεται πάρα πολύ σοβαρή, ανταγωνιστική εφαρμοσμένη έρευνα. Είναι η Ελλάδα της καινοτομίας, της εξωστρέφειας, την οποία θέλουμε να αναδείξουμε και να υποστηρίξουμε, αυτή που εκφράζεται μέσα από τις δράσεις του ΕΚΕΤΑ.

Δημοσιογράφος: Ευχαριστούμε πολύ κ. Πρόεδρε.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας και να ευχηθώ Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα.

Δημοσιογράφος: Καλή Ανάσταση. Θα τα πούμε και από κοντά σύντομα».

Στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης ο Πρωθυπουργός

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) ήταν η πρώτη στάση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Θεσσαλονίκη.



Ο Πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις και ενημερώθηκε για το ευρύ ερευνητικό έργο του ΕΚΕΤΑ, που ξεδιπλώνεται σε θεματικές όπως η καθαρή ενέργεια, καύσιμα ή τεχνολογίες χαμηλών και μηδενικών ρύπων, η τεχνητή νοημοσύνη, η ανάπτυξη προηγμένων ρομποτικών συστημάτων, η ιατρική ακριβείας, οι «έξυπνες» πόλεις και η κυκλική οικονομία.



«Θέλω να συγχαρώ όλους τους εργαζόμενους, τους ερευνητές, όλο το προσωπικό, γιατί γίνεται πραγματικά μία πολύ σημαντική δουλειά. Και να επαναλάβω αυτό το οποίο είπα και πριν: η έρευνα πρέπει να έχει και ένα πραγματικό αποτύπωμα στη βελτίωση της καθημερινότητας, στη βελτίωση της παραγωγικότητας, στα ζητήματα των βιώσιμων μεταφορών και των "έξυπνων" πόλεων, είναι στο επίκεντρο των ενδιαφερόντων μας, δεν είναι κάτι το οποίο θα γίνει στο μέλλον, είναι κάτι το οποίο ήδη γίνεται σήμερα. Και νομίζω, ότι έχετε τη δυνατότητα και εσείς να ανταποκρίνεστε σε αιτήματα της Πολιτείας αλλά και εσείς να έρχεστε με δικές σας ιδέες, με συνεργάτη την Πολιτεία αλλά και σε συνεργασία πάντα με τον ιδιωτικό τομέα, και να αναπτύσσετε τέτοιες εφαρμογές που από ό,τι βλέπω δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν από εφαρμογές που αναπτύσσονται στα κορυφαία ερευνητικά κέντρα του κόσμου. Και ειδικά μία πόλη η οποία έχει ταλαιπωρηθεί από τα ζητήματα των μεταφορών είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικό ότι πρωτοστατεί. Και αυτό το οποίο μου δείξατε με τα φανάρια και η βελτίωση της κίνησης στο δρόμο με μία τέτοια παρέμβαση είναι πραγματικά λειτουργική και φανταστείτε πόσο καλύτερα θα γίνουν τα πράγματα βέβαια όταν με το καλό τελειώσει το Μετρό και τελειώσει και το Flyover. Αλλά πάντα θα υπάρχουν προκλήσεις ως προς τη βιώσιμη κινητικότητα και την εξοικονόμηση ενέργειας, ο τρόπος με τον οποίον χειριζόμαστε τα αυτοκίνητα, ο τρόπος με τον οποίο μπαίνουν τα ποδήλατα, γιατί κατεξοχήν η Θεσσαλονίκη είναι μία πόλη η οποία έχει τέτοιες σημαντικές δυνατότητες. Όλα αυτά όμως πρέπει να δουλεύουν με κάποιον ενιαίο και οργανωμένο τρόπο», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.





«Καλύτερους μισθούς για να επιβραβεύσουμε τους ερευνητές και να προσελκύσουμε ανθρώπους»



Ο Πρωθυπουργός απάντησε και στο αίτημα των υπευθύνων του κέντρου για καλύτερους μισθούς και νέες θέσεις ερευνητών: «Εμείς έχουμε δώσει μία δέσμευση ότι 1/1/2024, θα υπάρχει νέο μισθολόγιο συνολικά για το Δημόσιο. Αυτό είναι ένα αρκετά σύνθετο έργο, το οποίο όμως θέλουμε να μπορεί να επιβραβεύσει κυρίως εκείνους τους τομείς δραστηριότητας όπου θέλουμε να προσελκύσουμε ανθρώπους που ξέρουμε ότι αν δεν τους πληρώσουμε ικανοποιητικά απλά δε θα είμαστε ανταγωνιστικοί. Δεν πρέπει να έχουμε αυταπάτες, οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται και δουλεύουν εδώ θα μπορούσαν να δουλέψουν στον ιδιωτικό τομέα με πολύ μεγαλύτερες απολαβές. Κάποιοι επιλέγουν να είναι εδώ γιατί αγαπούν την έρευνα, αλλά δεν μπορούμε να έχουμε μια τεράστια απόσταση απολαβών μεταξύ της έρευνας που γίνεται σε ένα δημόσιο κέντρο και το τι θα κέρδιζε κάποιος εάν έβγαινε στην ελεύθερη αγορά».



«Και βέβαια θέλω να πω και κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό, το γεγονός να μπορούμε το ΕΚΕΤΑ και όλα τα ερευνητικά μας κέντρα να εκμεταλλεύονται προς όφελός τους αλλά και προς όφελος των ερευνητών την πνευματική ιδιοκτησία την οποία αναπτύσσουν. Διότι κι αυτή είναι μια αντίληψη. Μία από τις μεγάλες επιτυχίες, νομίζω, της εξωστρέφειας της πολιτικής μας είναι ότι φτάσαμε το 2022 σε αριθμό-ρεκόρ για τις πατέντες συνολικά στη χώρα», πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.



Μεταξύ άλλων, κατά τη διάρκεια της ξενάγησης ο Πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να δει το «ρομπότ ξεναγό», το αγροτικό ρομπότ που έχει σχεδιαστεί για διάφορες γεωργικές εργασίες, τον ηλεκτρο-εγκεφαλογράφο που βοηθά στη μελέτη διαφόρων νοσημάτων, τον φωτοκαταλυτικό αντιδραστήρα που καθαρίζει το νερό από οποιεσδήποτε προσμίξεις και το αυτοκινούμενο όχημα που έχει σχεδιάσει το ΕΚΕΤΑ και το οποίο είναι ικανό να κινείται εντός των εγκαταστάσεων εξολοκλήρου από μόνο του. Επίσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρακολούθησε παρουσίαση του anti-drone συστήματος το οποίο εντοπίζει drones χωρίς σχέδιο πτήσης καθώς και παρουσίαση σχετικά με το σύστημα παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο της κατανάλωσης ενέργειας του ΕΚΕΤΑ. Ενημερώθηκε επίσης για τον προσομοιωτή οδήγησης που διαθέτει το Κέντρο, που χρησιμοποιείται για πλήθος εκπαιδεύσεων σχετικά με την οδική ασφάλεια.



Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης τονίστηκε ότι στόχος του ΕΚΕΤΑ είναι η ανάπτυξη και η ανάδειξη καινοτόμων επιστημονικών και τεχνολογικών εφαρμογών που έχουν ουσιαστικό αποτύπωμα στη ζωή των πολιτών και στην οικονομία, στρατηγική που έχει οδηγήσει στη συγκρότηση 18 τεχνοβλαστών με σημαντική δραστηριότητα. Η ανθρωποκεντρική δραστηριότητα του Κέντρου περιλαμβάνει την υλοποίηση του «Κόμβου Καινοτομίας Υδρογόνου - Πάρκο Τεχνολογιών», που συνδέεται με τη δίκαιη μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας.





Σημειώθηκε επίσης ότι η επένδυση στη γνώση και την τεχνολογία είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την οικονομία του 21ου αιώνα, η οποία προσφέρει καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας υψηλής ειδίκευσης και παραγωγικότητας.



Στο πλαίσιο αυτό, επισημάνθηκε το πετυχημένο μοντέλο λειτουργίας του ΕΚΕΤΑ. Το Κέντρο απασχολεί πλέον περισσότερους από 1.500 εργαζόμενους, κυρίως μηχανικούς και επιστήμονες, σε επτά Περιφέρειες και εννέα πόλεις της χώρας, αντλώντας μόλις το 10% των πόρων του από κρατική χρηματοδότηση, ενώ το 77% προέρχεται από ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα και το 13% από διμερή συμβόλαια με τη βιομηχανία.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη το προσωπικό του ΕΚΕΤΑ για το έργο του, χάρη στο οποίο συγκαταλέγεται στους κορυφαίους ερευνητικούς οργανισμούς στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, κάτι που αποτυπώνεται και στη συστηματική προσέλκυση χρηματοδότησης από ευρωπαϊκά προγράμματα, ενώ παράλληλα ευχαρίστησε τη διοίκηση και τους εργαζόμενους για την ενεργή συμμετοχή του Κέντρου στην ανάπτυξη του Διεθνούς Τεχνολογικού Πάρκου 4ης γενιάς ThessInTec.