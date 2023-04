Υγεία - Περιβάλλον

Δωρεάν αναπηρικά αμαξίδια σε ανασφάλιστους πολίτες - Τα κριτήρια

Τη δυνατότητα να αποκτήσουν ένα ηλεκτρικό αμαξίδιο υψηλών προδιαγραφών δίνει ο Δήμος Αθηναίων μέσω της ΕΑΤΑ σε ανασφάλιστους συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία.

Ο Δήμος Αθηναίων, μέσω της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής (ΕΑΤΑ), δίνει τη δυνατότητα σε ανασφάλιστους συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να αποκτήσουν ένα ηλεκτρικό αμαξίδιο υψηλών προδιαγραφών που θα βελτιώσει την κοινωνική ζωή και την καθημερινότητά τους.

Έως την Πέμπτη 20 Απριλίου οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τα κριτήρια μπορούν να υποβάλουν τη σχετική αίτηση, ώστε να αποκτήσουν το κατάλληλο αμαξίδιο. Ανάλογα με τις ανάγκες, προσφέρονται παιδικά αναπηρικά, καθώς και ηλεκτροκίνητα αναπηρικά απλά ή τύπου scooter, ελαφρά ή ενισχυμένα.

Σε δήλωσή του, ο δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης, τόνισε: «Θέλουμε μια πόλη στην οποία όλοι θα έχουν ισότιμη πρόσβαση και θα μπορούν να μετακινούνται αυτόνομα στον δημόσιο χώρο. Τα αμαξίδια αυτά αποτελούν ελάχιστη συνεισφορά στη βελτίωση της καθημερινότητας των ανθρώπων με αναπηρία που δεν έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν το δικό τους, ώστε να κινούνται στους δρόμους της Αθήνας».

Η δράση για τη χορήγηση ηλεκτροκίνητων και παιδικών αναπηρικών αμαξιδίων σε ανασφάλιστα Άτομα με Αναπηρία δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής σε κατοίκους του Δήμου Αθηναίων με ποσοστό πιστοποιημένης (εν ισχύ) κινητικής αναπηρίας άνω του 67%. Προτεραιότητα θα δοθεί σε άτομα που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.

Μετά την υποβολή των αιτήσεων, η EΑΤΑ θα αποφασίσει για τους ωφελούμενους με βάση τα εξής κριτήρια:

Ιδιότητα ΑμεΑ δυνητικά ωφελούμενου με ποσοστό κινητικής αναπηρίας άνω του 67%.

Εντοπιότητα δυνητικά ωφελούμενου (κάτοικος του Δήμου Αθηναίων).

Ιδιότητα ανασφάλιστου.

Ιατρική γνωμάτευση για το είδος του αμαξιδίου που ανταποκρίνεται στις εξατομικευμένες ανάγκες μετακίνησης του ωφελούμενου.

Ετήσιο κατά κεφαλήν οικογενειακό εισόδημα έως 9.360 ευρώ.

Ετήσιο κατά κεφαλήν οικογενειακό εισόδημα (από το χαμηλότερο στο υψηλότερο).

Οι αιτούντες θα πρέπει να υποβάλουν συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση συμμετοχής και τα συνημμένα δικαιολογητικά, αξιοποιώντας το Πληροφοριακό Σύστημα της πράξης Open Social Net μέσω του ιστότοπου athens.opensocialnet.gr. Σε περίπτωση δυσκολίας καταχώρησης της αίτησης θα παρέχονται υπηρεσίες help desk, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες έως τις 20/04/2023, από τις 10:00 έως τις 17:00.

Εναλλακτικά, υποβάλλοντας κλειστό φάκελο στο πρωτόκολλο EATA ΑΕ, στη διεύθυνση Εχελιδών 19 και Πειραιώς 144, ΤΚ 118 54, Α' Όροφος (Γραφείο Πρωτοκόλλου - Σεράφειο Δήμου Αθηναίων). Στον φάκελο θα πρέπει να αναγράφεται απαραιτήτως η ένδειξη «Χορήγηση ηλεκτροκίνητων και παιδικών αναπηρικών αμαξιδίων σε ανασφάλιστα Άτομα με Αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%, κατοίκους Δήμου Αθηναίων». Σημειώνεται ότι οποιοσδήποτε άλλος τρόπος υποβολής της αίτησης ή/και των επισυναπτόμενων δικαιολογητικών συμμετοχής και επιλογής καθιστά αυτόματα την υποψηφιότητα άκυρη.

Διευκρινίσεις για τους όρους της πρόσκλησης παρέχονται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης της πράξης info@athens.opensocialnet.gr όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν σχετικά ερωτήματα έως και τρεις εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της καταληκτικής υποβολής.

Τα αμαξίδια διατίθενται μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού του έργου.

Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας της Αθήνας - Open Social Net», η οποία συγχρηματοδοτείται από το ΕΠ «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (κωδικός ΟΠΣ 5074888).