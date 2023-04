Ζώδια

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: Οι προβλέψεις της Μεγάλης Δευτέρας και οι τυχερές ημερομηνίες (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την Λίτσα Πατέρα, αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1.

Σήμερα και από το βράδυ και μετά ίσως είναι η καλύτερη μέρα για την επίτευξη των στόχων μας.είπε η Λίτσα Πατέρα, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις, στην εκπομπή «Το Πρωινό», την Πέμπτη.

Η Αφροδίτη μπαίνει στους Διδύμους και κάνει μία πάρα πολύ ωραία με τον Πλούτωνα, που είναι ο πιο δυνατός πλανήτης που σημαίνει έρωτας και χρήμα κυριαρχούν στην σημερινή ημέρα, τόνισε η αστρολόγος της εκπομπής του ΑΝΤ1.

Οι ημερομηνίες 10 Απριλίου, 11 Ιουνίου, 13 Αυγούστου, 15 Οκτωβρίου και 12 Δεκεμβρίου αποκλείεται να μην γίνει κάτι πολύ καλό, εκτίμησε η Λίτσα Πατέρα.

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Μαρία Κορινθίου, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»: