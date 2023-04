Πολιτική

Οικονόμου: Ο Τσίπρας καταγγέλλει άλλους για όσα ο ίδιος πράττει

Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα για όσα είπε στην ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ εξαπολύει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου.

«Έχουμε μπει ήδη στη Μεγάλη Εβδομάδα, στην Εβδομάδα των Παθών προσδοκώντας την Ανάσταση του Κυρίου. Για εκατομμύρια ορθοδόξους η εβδομάδα που βαδίζουμε είναι ίσως η πιο σημαντική του έτους και φέρει τεράστιο συμβολικό φορτίο», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Αναφέρθηκε αρχικά στο θέμα των διαφόρων ρυθμίσεων επισημαίνοντας ότι σήμερα, και κάποιες μάλιστα από το περασμένο Σάββατο, «είναι ανοιχτές όλες οι πλατφόρμες για τις ρυθμίσεις που ψηφίστηκαν πρόσφατα και δίνουν νέες δυνατότητες στους οφειλέτες που έχασαν τις φορολογικές και ασφαλιστικές ρυθμίσεις στις οποίες είχαν ενταχθεί στο παρελθόν ή σε εκείνους που ενώ ήταν συνεπείς δημιούργησαν καινούργιες υποχρεώσεις».

Εξήγησε τι συμβαίνει με όσους έχουν χάσει τις φορολογικές και ασφαλιστικές ρυθμίσεις των 120 ή των 72 δόσεων ή αυτές κατέστησαν μη εξυπηρετούμενες ως την 1η Φεβρουαρίου 2023.

Επίσης για όσους φορολογούμενους είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους ή και είχαν ρυθμισμένες φορολογικές και ασφαλιστικές εισφορές την 1η Νοεμβρίου του 2021, συνέχισαν να εξυπηρετούν τις δόσεις και τις ρυθμίσεις αυτές έως σήμερα αλλά δημιούργησαν νέες οφειλές, δημιουργείται ένα καινούργιο σχήμα.

Υπογράμμισε ότι με τον τρόπο αυτό η κυβέρνηση αποδεικνύει για μια ακόμη φορά ότι έχει πλήρη εικόνα των δυσχερειών που αντιμετωπίζουν και οι επιχειρήσεις αλλά και τα νοικοκυριά, από τις συνέπειες της εισαγόμενης ακρίβειας, της εισαγόμενης οικονομικής κρίσης. «Γι αυτό και παρεμβαίνουμε γρήγορα, παρεμβαίνουμε άμεσα παρέχοντας λύση στα προβλήματα της καθημερινότητας. Βασική μας αρχή είναι ο πραγματισμός και η πολιτική για μας όπως πολλές φορές έχουμε πει είναι επίλυση προβλημάτων. Όχι μεγάλα λόγια, όχι εντάσεις, όχι τοξικότητες. Το δικό μας πολιτικό οικοσύστημα, μέχρι την τελευταία μέρα που θα είμαστε στη διακυβέρνηση του τόπου θα παράγει λύση για τους πολίτες κι αυτή είναι μια μεγάλη διαφορά με το πολιτικό οικοσύστημα όλων των υπολοίπων», τόνισε.

Στη συνέχεια μίλησε για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. «Μείζονος σημασίας είναι το γεγονός ότι με τη συνεργασία της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ανοίγει ο δρόμος για την πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό για δεκάδες χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες αν και θα μπορούσαν να δανειοδοτηθούν, δεν έχουν καταφέρει μέχρι σήμερα να πάρουν δάνειο από κάποια τράπεζα», είπε.

Και πρόσθεσε «σήμερα ο κύκλος των επιχειρήσεων που μπορούν να δανειοδοτηθούν είναι περίπου 40.000 και με το νέο εργαλείο Know your Customer, τους επόμενους μήνες θα έχουν πρόσβαση στο δανεισμό, γύρω στις 100.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Η κυβέρνησή μας είναι υπέρ της επιχειρηματικότητας σε όλα τα επίπεδα κι αυτό το έχουμε αποδείξει με πράξεις και θα συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε συνεχώς νέα εργαλεία, νέες πολιτικές για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας πρωτίστως της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας».

Στο σημείο αυτό πρόσθεσε δύο ακόμη αναφορές, πρώτον στην τροπολογία που κατατίθεται σήμερα και με την οποία προβλέπεται άμεση αύξηση κατά 8% για τα αναπηρικά επιδόματα ενισχύοντας σχεδόν 200.000 συμπολίτες μας, με το μέρισμα που επιτρέπει η καλή πορεία της Οικονομίας να δοθεί και σε αυτούς.

Δεύτερον πρόσθεσε ότι όπως εξήγγειλε ο πρωθυπουργός μια νέα κυβέρνηση της ΝΔ, την άλλη τετραετία, θα προχωρήσει αμέσως στην πλήρη απαλλαγή των πρώην δικαιούχων του ΕΚΑΣ απ' την οποιαδήποτε συμμετοχή τους στην προμήθεια των φαρμάκων.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι όλα αυτά και μια σειρά από άλλα αποδεικνύουν ότι στα τέσσερα χρόνια διακυβέρνησης έδειξαν ότι είναι συνεπείς στις δεσμεύσεις τους. «Ό,τι υποσχεθήκαμε προεκλογικά το κάναμε μετεκλογικά και σε πολλές περιπτώσεις αρκετά παραπάνω», επεσήμανε και αναφέρθηκε σε επιτεύγματα της διακυβέρνησης κατά την τετραετία που κλείνει.

«Αποδείξαμε ότι θέλουμε και μπορούμε να επιστρέφουμε το πλεόνασμα της ανάπτυξης ως κεκτημένο στην ελληνική κοινωνία», υπογράμμισε ο κ. Οικονόμου.

Ανέφερε στη συνέχεια ότι στον αντίποδα όλων αυτών ο κ. Τσίπρας μιλώντας χθες στην ΚΕ του κόμματός του «κατάφερε να επιτύχει μια πρωτοφανή για τον ίδιο συμμετρία: κάθε φράση και ένα ψέμα. Συνόψισε τα πιο χοντρά ψέματα όλης αυτής της περιόδου και προσέθεσε και καινούργια. Επειδή η σύγκριση ανάμεσα στο επαχθές χθες του 2019 και στην Ελλάδα του 2023 είναι καταλυτικά σε βάρος του κ. Τσίπρα προσπαθεί να καλύψει το έλλειμμα αυτό με ψέματα», τόνισε. «Ο κ. Τσίπρας καταγγέλλει άλλους για όσα ο ίδιος πράττει» είπε με αναφορά στον πολακισμό που όπως ανέφερε «είναι η επιτομή του τραμπισμού αλά γκρέκα».





