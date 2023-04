Πολιτική

Εκλογές 2023 - ΝΔ: Ο Γιούρκας Σεϊταρίδης υποψήφιος

Σε ποιο νομό θα είναι υποψήφιος ο Γιούρκας Σεϊταρίδης. Η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας και το "ευχαριστώ" στον Σταύρο Καλογιάννη.



Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΝΔ, με απόφαση του πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκου Μητσοτάκη, ο πρωταθλητής Ευρώπης με την Εθνική ομάδα το 2004, Γιούρκας Σεϊταρίδης, θα συστρατευτεί στην κοινή προσπάθεια για μια Ελλάδα σύγχρονη και ευρωπαϊκή, δίνοντας τη μάχη των εθνικών εκλογών της 21ης Μαΐου από το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στο νομό Ιωαννίνων.

Ο Γιούρκας Σεϊταρίδης μεγάλωσε στα Ιωάννινα, όπου και τελείωσε το σχολείο. Ως ποδοσφαιριστής, κατέχει σειρά σπουδαίων αθλητικών διακρίσεων, με κορυφαία την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 2004 με την Εθνική Ελλάδας, όπου και αναδείχθηκε μέλος της καλύτερης ενδεκάδας της διοργάνωσης, ενώ έχει ψηφιστεί ως μέλος της καλύτερης ενδεκάδας όλων των εποχών του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Ο Γιούρκας Σεϊταρίδης τίμησε για πολλά χρόνια τη φανέλα με το εθνόσημο, ενώ σε συλλογικό επίπεδο ξεκίνησε την καριέρα του στον Κατσικά Ιωαννίνων και στη συνέχεια αγωνίστηκε στον ΠΑΣ Γιάννινα, τον Παναθηναϊκό, με τον οποίο κατέκτησε δύο πρωταθλήματα και δύο Κύπελλα Ελλάδας, αλλά και στο εξωτερικό, στην Πόρτο, όπου κατέκτησε εγχώριους τίτλους και το Διηπειρωτικό Κύπελλο, στην Ντιναμό Μόσχας και στην Ατλέτικο Μαδρίτης.

Tο 2019 εξελέγη δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Αθηναίων και είναι εν ενεργεία Αντιπρόεδρος του ΟΠΑΝΔΑ (Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων). Μιλάει τέσσερις ξένες γλώσσες και είναι κάτοχος διπλωμάτων προπονητικής UEFA A, UEFA B και UEFA C. Είναι παντρεμένος και έχει μία κόρη.

Αποσύρεται ο Σταύρος Καλογιάννης

Την ίδια ώρα, η Νέα Δημοκρατία, με ανακοίνωσή της, ευχαρίστησε τον έως τώρα βουλευτή Ιωαννίνων Σταύρο Καλογιάννη για την προσφορά του στην παράταξη και τον κοινοβουλευτισμό, τονίζοντας ότι παραμένει ενεργός στον αγώνα για ένα καλύτερο μέλλον δίπλα στη ΝΔ και τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Η Νέα Δημοκρατία ευχαριστεί θερμά τον Σταύρο Καλογιάννη για τη μακρά και πολύτιμη προσφορά του στον κοινοβουλευτισμό και την παράταξη. Μία πολιτική διαδρομή που υπήρξε άρρηκτα συνδεδεμένη με ηθικές αξίες και ιδεολογικές αρχές, τις οποίες και θα συνεχίσει να τιμά», επισημαίνει η ΝΔ και προσθέτει:

«Ο Σταύρος Καλογιάννης διετέλεσε Βουλευτής από το 2000 έως το 2015, αλλά και κατά την τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο. Από το 2004 ως το 2009 υπήρξε Υφυπουργός ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με αρμοδιότητα τη Χωροταξία και το Περιβάλλον, ενώ από το 2012 έως το 2013 υπήρξε Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

«Ο κ. Καλογιάννης τίμησε καθ' όλη την κοινοβουλευτική του πορεία τους πολίτες των Ιωαννίνων που τον εμπιστεύτηκαν και παραμένει ενεργός στον αγώνα για ένα καλύτερο μέλλον για τα Ιωάννινα και για την Ελλάδα, με αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία και Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη», καταλήγει η ανακοίνωση του κυβερνώντος κόμματος.