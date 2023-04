Life

Τηλεθέαση - “Ράδιο Αρβύλα” και “VINYΛΙΟ” : Έκλεισαν τη σεζόν με πρωτιά

Η μακροβιότερη ελληνική ψυχαγωγική εκπομπή και η πιο ξεχωριστή εκπομπή της τηλεόρασης μίλησαν στην καρδιά των τηλεθεατών και ήταν για άλλη μία χρονιά κυρίαρχες στη μάχη της τηλεθέασης, αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό, με μεγάλη διαφορά.

Για ακόμα μία σεζόν, οι «ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ» ήταν στον ΑΝΤ1 για το καθιερωμένο τους ραντεβού με τη σάτιρα και ήταν καυστικοί, αυθόρμητοι, άμεσοι και σαρωτικοί.

Για ακόμα μία σεζόν, το «VINYΛΙΟ» έστησε αφιερώματα, χειροποίητα πάρτυ-flashback γεμάτα χορό, μουσική, αναμνήσεις και χιούμορ, κερδίζοντας τους τηλεθεατές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen, από τη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2022 μέχρι και την Πέμπτη 6 Απριλίου 2023, το «ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ» ήταν στην κορυφή της τηλεθέασης, στη ζώνη προβολής του, με μέσο όρο 20,8%, στο δυναμικό κοινό 18-54, υπερισχύοντας του ανταγωνισμού κατά 2,1 μονάδες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε όλη τη διάρκεια της σεζόν, γυναίκες και άνδρες όλων των ηλικιών, αλλά και τα παιδιά απολάμβαναν φανατικά την παρέα της Θεσσαλονίκης, ενώ την εκπομπή παρακολούθησαν κατά μέσο όρο 1.336.778 τηλεθεατές έστω και για 1’ στο σύνολο κοινού.

Ενώ, το «VINYΛΙΟ» από την έναρξη της προβολής του στις 4 Νοεμβρίου 2022 μέχρι και τη λήξη του στις 7 Απριλίου 2023, ήταν πρώτο στη ζώνη προβολής του, στο δυναμικό κοινό 18-54, με μέσο όρο 18,9%, αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό κατά 1,9 μονάδες.

Στη συχνότητα του «VINYΛΙΟΥ», συντονίστηκαν κατά μέσο όρο 1.667.000 τηλεθεατές στο σύνολο κοινού, για τουλάχιστον 1’, ενώ η εκπομπή σημείωσε την υψηλότερη κατά μέσο όρο επίδοσή της, στο δυναμικό κοινό 18-54, την Παρασκευή 20.01.2023, αγγίζοντας το 25,3%.

Τα σταθερά ραντεβού με τους «ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ» και το «VINYΛΙΟ» δεν αποτυπώθηκαν, όμως, μόνο στον πίνακα τηλεθέασης, αλλά και μέσα από την καθημερινή επικοινωνία και συμμετοχή του κοινού με την αποστολή χιλιάδων βίντεο και μηνυμάτων. Γιατί… η «ραδιοαρβυλική» αγάπη και ο «vinyλιακός» έρωτας δεν κρύβονται και κρατάνε χρόνια!