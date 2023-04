Πολιτική

Δένδιας: Εγκληματικό λάθος το να αγνοήσουμε τη χείρα φιλίας που τείνει η Τουρκία

Για την προοπτική επανέναρξης του ελληνοτουρκικού διαλόγου μετά τις εκλογές στις δυο χώρες, μίλησε ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, σε τηλεοπτική συνέντευξή του.

«Οφείλουμε να είμαστε αισιόδοξοι, όμως προσεκτικοί και όχι αφελείς» σε ό,τι αφορά τις eλληνοτουρκικές σχέσεις, τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό «Σκάι» νωρίτερα σήμερα.

«Είναι λάθος η Ελλάδα να μην τείνει χείρα ανάλογη με αυτήν που αυτήν τη στιγμή τείνει η Τουρκία, θα ήταν εγκληματικό να το αγνοήσουμε», ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών και σημείωσε πως είναι λίγες οι πιθανότητες να τα καταφέρουμε, αλλά είναι εθνική υποχρέωση να το επιχειρήσουμε.

«Από εκεί και πέρα, οποιοσδήποτε διεθνής παράγοντας θα πει "τι άλλο περιμένεις; Εσύ δεν ήθελες να μην σε απειλούν και να μην σε προκαλούν;"», πρόσθεσε.

«Τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της Τουρκίας συγκλίνουν με τα συμφέροντα της Ελλάδας. Αν η ηγεσία πλέον έχει καταλήξει στο ίδιο συμπέρασμα θα ήταν θετικό», επεσήμανε ο κ. Δένδιας και συμπλήρωσε: «Πιστεύω ότι στην παρούσα συγκυρία είναι πιθανό και καθόλου βέβαιο να έχει δει η Τουρκία τα γεωπολιτικά της συμφέροντα με διαφορετικό μάτι. Εμείς έχουμε θέσει ως προϋπόθεση διαλόγου τα ήρεμα νερά, όχι απειλές. Αυτό συμβαίνει σήμερα. Οι βασικές μας γραμμές είναι σταθερές, Διεθνές Δίκαιο, Δίκαιο της Θάλασσας. Αυτά δεν αλλάζουν».

«Όλα θα φανούν μετά τις εκλογές», υπογράμμισε τονίζοντας πως η Ελλάδα δεν αφίστανται των πάγιων θέσεών της στην εξωτερική πολιτική. Εμείς είχαμε θέσει, όπως υπενθύμισε, ως προϋπόθεση ήρεμα νερά, μη απειλές.

Ο κ. Δένδιας ανέφερε ότι «υπάρχει μία άτυπη κατανόηση μεταξύ των δύο πλευρών που μπορεί μετεκλογικά να οδηγήσει σε προσπάθεια επανέναρξης σοβαρού διαλόγου για να βρούμε λύση στη διαφορά μας».

Πριν τους σεισμούς, όπως σημείωσε, υπήρχε απλώς προσπάθεια να αντιμετωπίσουμε ακραία ενδεχόμενα κατά την προεκλογική περίοδο, καθώς υπήρχε κίνδυνος ατυχήματος στην προεκλογική περίοδο, ο οποίος θα έμπαινε στο επίπεδο του δημοσίου διαλόγου και θα μπορούσε να οδηγήσει σε οτιδήποτε. Δεν υπήρχε κλίμα για σοβαρό διάλογο γιατί είχαμε θέσει ως όρο να σταματήσει η τουρκική προκλητικότητα.

Δεν σημαίνει, διευκρίνισε, ότι η Τουρκία υπέκυψε στον όρο μας, έδειξε μόνη της μετά τη συγκεκριμένη επίσκεψη μία πλήρη αλλαγή υποδείγματος.

Για την προσφυγή στη Χάγη, ο υπουργός Εξωτερικών σχολίασε ότι προϋποθέτει συνεννοήσεις και κατανοήσεις.

«Δεν έχω κάτι δει κάτι χειρότερο στη ζωή μου στην Αντιόχεια… Μετά την τραγική επίσκεψη είναι γεγονός ότι πράγματι άλλαξαν όλα, η Τουρκία όχι μόνο δεν παραβιάζει στο Αιγαίο ή δεν κάνει υπερπτήσεις, δεν έχει πτητική δραστηριότητα στο Αιγαίο», επεσήμανε για την περίοδο μετά τους σεισμούς.

Η απόφαση προέρχεται από την τουρκική κορυφή, σύμφωνα με τον κ. Δένδια, ο οποίος υπογράμμισε πως απέναντι σε αυτήν τη συμπεριφορά η Ελλάδα έχει υποχρέωση να δείξει ότι την αντιλαμβάνεται και ότι είναι και η ίδια έτοιμη να προσέλθει σε μία έντιμη συζήτηση.

Ο υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε και στην προσωπική σχέση που έχει με τον Τούρκο ομόλογό του, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, τον οποίο γνωρίζει 17 χρόνια.

«Είχα και έχω πάντα την άνεση να τον καλέσω στο κινητό του», ανέφερε σημειώνοντας πως υπήρξε μία τεράστια δυσκολία τη στιγμή που ο Τούρκος Πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, απαγόρευσε κάθε επαφή μετά την ομιλία του Έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στο Κογκρέσο.

«Μου διέκοψε την πάγια αίσθηση που είχα ότι μπορώ με ένα τηλεφώνημα, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το τυχαίο», τόνισε χαρακτηριστικά.

- «Η Κύπρος δεν κείται μακράν»

Όσον αφορά την Κύπρο, ο κ. Δένδιας επεσήμανε ότι «θα ήταν ευχής έργον να μην υπάρξει κάποια συμπεριφορά από την τουρκική πλευρά στην Κύπρο που να αναιρεί το εξαιρετικό κλίμα που έχει δημιουργηθεί στα ελληνοτουρκικά». «Η Κύπρος δεν κείται μακράν, αν συμβεί κάτι στην Κύπρο είναι προφανές ότι θα δηλητηριάσει και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς σχετικά με τις επικείμενες τουρκικές εκλογές, απάντησε: «Η Ελλάδα, όπως και η Τουρκία φαντάζομαι, συζητά πάντα με τη νόμιμη κυβέρνηση της χώρας. Η Ελλάδα θα είναι έτοιμη να συζητήσει με την τουρκική πλευρά με όποια κυβέρνηση επιλέξει η τουρκική κοινωνία. Εμείς πιστεύουμε θα κερδίσουμε τις εκλογές, θα έχουμε κυβέρνηση με τον ίδιο πρωθυπουργό και με όποιον επιλέξει υπουργό Εξωτερικών θα έχει στόχο να συζητήσει με την τουρκική πλευρά».

Επίσης, ξεκαθάρισε ότι συζήτηση για τον ενεργειακό πλούτο της Ανατολικής Μεσογείου δεν μπορεί να γίνει ερήμην της Κύπρου.

Ο υπουργός Εξωτερικών ανέφερε πως τη Μεγάλη Παρασκευή θα βρεθεί στην Ίμβρο. «Ο Οικουμενικός Πατριάρχης πηγαίνει κάθε 10 χρόνια στην Ίμβρο. Θα ήθελα να είμαστε μαζί στον Επιτάφιο», υπογράμμισε.

Όπως σημείωσε, είναι άξια σπουδής η περίπτωση της Ίμβρου, ο ελληνισμός Ίμβρου, καθώς έχει διπλασιαστεί από 300 σε σχεδόν 600 άτομα, με σχεδόν 60 παιδιά στο σχολείο. «Πρέπει να ενθαρρύνουμε τον Πατριάρχη στο έργο του», τόνισε. «Είχαμε αμέριστη διευκόλυνση των τουρκικών Αρχών για να πάω. Η Τουρκία θέλησε να βοηθήσει, όχι να εμποδίσει το ταξίδι μου», διευκρίνισε.

Ακόμη, ο κ. Δένδιας είπε πως αύριο πρόκειται να επισκεφθεί την Αθήνα ο υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου, Σάμεχ Σούκρι, προκειμένου να συζητήσουν για τη συνεργασία των δύο χωρών σε μία ευρύτερη σειρά θεμάτων.

Αναφερόμενος στις επικείμενες βουλευτικές εκλογές, επεσήμανε: «Η άποψή μας δεν είναι η απλή αναλογική, προτιμάμε κυβερνήσεις αυτοδύναμες και προτείνουμε ως πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτή είναι η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Η πρότασή μας είναι συνολική».

Σχολιάζοντας την τροπολογία για τον αποκλεισμό του κόμματος Κασιδιάρη, ο υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε πως θα ήθελε να υπάρχει «συλλογική απάντηση του ελληνικού πολιτικού συστήματος στην απειλή».

«Καταλαβαίνω ότι παραμονές εκλογών οτιδήποτε μπαίνει στην προκρούστεια κλίνη των κομμάτων της αντιπολίτευσης», σημείωσε και κατέληξε: «Δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί το νεοναζιστικό ιδεολόγημα με κοινά μέσα».