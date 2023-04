Οικονομία

Ηλεκτρονικές απάτες: Χιλιάδες ευρώ έκαναν φτερά από τραπεζικούς λογαριασμούς

Ηλεκτρονικές απάτες με "χρυσή" λεία. Πως εξαπατούσαν ανυποψίαστους πολίτες και επιχειρηματίες.

Σπείρα, τα μέλη της οποίας κατηγορούνται για απάτες μέσω διαδικτύου και αποδοχή - διάθεση προϊόντων εγκλήματος, εξαρθρώθηκε από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Ειδικότερα, σε αστυνομική επιχείρηση, που πραγματοποιήθηκε το πρωί του περασμένου Σαββάτου, 8/4, στην περιοχή των Αχαρνών, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, τρία άτομα. Σε βάρος των συλληφθέντων, καθώς και για ακόμα τρία άτομα, που έχουν ταυτοποιηθεί, σχηματίστηκε δικογραφία για τα κατά περίπτωση αδικήματα της απάτης, της απάτης με υπολογιστή, της παράνομης απόκτησης άυλων μέσων πληρωμής, της αποδοχής και διάθεσης παρανόμως αποκτηθέντων άυλων μέσων πληρωμής, της αποδοχής και διάθεσης προϊόντων εγκλήματος, της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της νομοθεσίας για τα όπλα.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, τα μέλη της εγκληματικής ομάδας, από τις 28 Ιανουαρίου 2023 έως και τις 6 Απριλίου 2023, προχώρησαν σε 14 περιπτώσεις απάτης με υπολογιστή, με το οικονομικό όφελος από αυτές να ανέρχεται στο ποσό των 60.000 ευρώ. Η πιο πρόσφατη περίπτωση απάτης φέρεται να ήταν αυτή της περασμένης Παρασκευής, σε βάρος κατοίκου της ευρύτερης περιοχής της Καβάλας, του οποίου η χρεωστική κάρτα χρησιμοποιήθηκε από τους κατηγορούμενους για αγορές σε κατάστημα της Αττικής.

Ο τρόπος δράσης της σπείρας ήταν ο εξής, σύμφωνα πάντα με την ΕΛΑΣ: Αρχικά, τα μέλη της τηλεφωνούσαν σε επιχειρήσεις, καταστήματα, ελεύθερους επαγγελματίες και φυσικά πρόσωπα και παρουσιάζονταν είτε ως υπάλληλοι λογιστηρίων, δημοσίων υπηρεσιών είτε ως ενδιαφερόμενοι αγοραστές για αγγελίες, με σκοπό δήθεν την εξόφληση χρέους, καταβολή επιδόματος ή αποστολή προκαταβολής αγοράς.

Στη συνέχεια, αποκτούσαν πρόσβαση στον τραπεζικό λογαριασμό των θυμάτων, αφού προηγουμένως τους έπειθαν να καταχωρήσουν τα διαπιστευτήρια εισόδου τους, με μεθόδους χειραγώγησης ή μέσω απατηλών υπερσυνδέσμων (phishing links), που τους έστελναν μέσω email ή sms και οδηγούσαν σε απατηλές ιστοσελίδες τραπεζών. Οι κατηγορούμενοι ενεργοποιούσαν τις χρεωστικές κάρτες των παθόντων σε άυλη μορφή, στα ψηφιακά πορτοφόλια (e-wallets) των κινητών τηλεφώνων τους, με τα οποία στη συνέχεια προχωρούσαν σε αγορές μέσω ανέπαφων συναλλαγών, από καταστήματα πώλησης προϊόντων τεχνολογίας και συγκεκριμένα σε συσκευές κινητών τηλεφώνων μεγάλης αξίας.

Αργότερα, μεταπωλούσαν τις συγκεκριμένες συσκευές σε καταστήματα κινητών τηλεφώνων στην περιοχή των Αχαρνών, ιδιοκτησίας δύο μελών της εγκληματικής ομάδας, ενώ αμέσως μετά τα πωλούσαν σε ιδιαίτερα δελεαστικές τιμές.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε δύο σπίτια και σε ισάριθμα καταστήματα προϊόντων κινητής τηλεφωνίας, στις Αχαρνές εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων: Εννέα σφραγισμένες συσκευές κινητής τηλεφωνίας μεγάλης αξίας, 2 τηλεοράσεις προερχόμενες από την εγκληματική δραστηριότητα, κυνηγετικό όπλο, 25 φυσίγγια, και μαχαίρι, 1.850 ευρώ, 147 σφραγισμένα πακέτα σύνδεσης εταιρειών κινητής τηλεφωνίας, ενεργοποιημένα σε αλλοδαπούς υπηκόους (ghostnumbers) και πλήθος εγγράφων σχετιζόμενα με την εγκληματική δραστηριότητα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ συνεχίζεται η αστυνομική έρευνα.