Λευκό τιγράκι: Ευθανασία για την μικρή “Χασίγια”

Δυστυχώς, τα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε η μικρή Χασίγια αποδείχτηκαν αξεπέραστα. Η ανακοίνωση του Αττικού Ζωολογικού Πάρκου.

Το Αττικό Πάρκο αποχαιρέτησε το μεσημέρι της Μεγάλης Δευτέρας με μια συγκινητική ανάρτηση στην σελίδα του στο Facebook, την μικρή "Χασίγια" το λευκό τιγράκι που βρέθηκε στα σκουπίδια του πάρκου από άγνωστο στις 28 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με την ανάρτηση στην λευκή τίγρη έγινε ευθανασία καθώς τα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε η μικρή Χασίγια αποδείχτηκαν αξεπέραστα.

«Από τις 28/2 που εγκαταλείφθηκε έξω από τον χώρο του Αττικού Ζωολογικού Πάρκου, κατ’ εντολή των αρμόδιων αρχών, η μικρή Xασίγια παρέμεινε για φιλοξενία φροντίδα και περίθαλψη στις εγκαταστάσεις μας. Από την πρώτη στιγμή έγιναν αντιληπτά τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετώπιζε.

Οι άνθρωποί μας, κτηνίατροι και φροντιστές, ήταν δίπλα της κάθε στιγμή με πολύ αγάπη.

Αναζητώντας την όποια ελπίδα για ανάρρωση και ποιοτική ζωή, όπως αυτή αρμόζει σε μία τίγρη, υποβλήθηκε σε εξειδικευμένες εξετάσεις. Τα αποτελέσματα των απεικονιστικών εξετάσεων, οι αιματολογικές αναλύσεις καθώς και το ιστορικό στάλθηκαν αμέσως στις αρμόδιες αρχές και σε συνέχεια σε εξειδικευμένα κέντρα στην Ευρώπη, στην Αμερική καθώς και στη Αφρική (AAP, Born Free, Panthera Africa, The Wildcat Sanctuary, 4Paws). Σκοπός των επαφών με τα προαναφερθέντα κέντρα (με παράλληλη αποστολή του συνόλου των εξετάσεων) ήταν η διερεύνηση της πιθανότητας μεταφοράς του ζώου σε κάποιο από αυτά για την περαιτέρω διαχείριση και περίθαλψη. Οι απαντήσεις που ελήφθησαν από τα κέντρα αυτά απέκλεισαν το ενδεχόμενο αυτό.

Συστήθηκε δε 12μελής επιτροπή Ελλήνων κτηνιάτρων από το Υπουργείο Περιβάλλοντος η οποία και γνωμοδότησε βασισμένη πάνω στα ιατρικά δεδομένα του νεαρού ζώου.

Δυστυχώς τα σοβαρά ανίατα επίπονα γενετικά προβλήματά του, ασύμβατα με μια στοιχειωδώς ποιοτική ζωή και τους κανόνες ευζωίας, οδήγησαν τόσο τους Έλληνες κτηνιάτρους που αποτελούσαν μέλη της επιτροπής, αλλά και τους ξένους ειδικούς, στο να εισηγηθούν ομόφωνα στις αρμόδιες αρχές πως η ευθανασία ήταν η μόνη επιλογή, όπως συμβαίνει συχνά σε περιπτώσεις που κάποιο ζώο υποφέρει χωρίς να υπάρχει ελπίδα βελτίωσης.

Ακολουθώντας την τελική εντολή των αρχών, παρουσία κτηνιάτρων από την Περιφέρεια Ανατολικής Αττικής, η μικρή Χασίγια έφυγε σήμερα ανώδυνα, στο χώρο όπου διέμεινε όλο αυτό το διάστημα και ανάμεσα στους ανθρώπους που την φρόντισαν, την αγάπησαν και δέθηκαν πολύ μαζί της αυτές τις 6 εβδομάδες. Το ζώο στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο εργαστήριο παθολογικής ανατομικής της Κτηνιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Ευχή όλων με αφορμή την θλιβερή ιστορία να ευαισθητοποιηθούν όλοι περισσότερο για την αναγκαιότητα καταπολέμησης του λαθρεμπορίου άγριων ζώων στη χώρα μας και να υπάρξει μεγαλύτερη εντατικοποίηση των προσπαθειών των αρμόδιων αρχών στην κατεύθυνση αυτή».