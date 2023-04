Κόσμος

Κεντάκι: Ένοπλος άνοιξε πυρ έξω από τράπεζα - πολλά θύματα

Νεκροί και τραυματίες από επεισόδιο με πυροβολισμούς στο Κεντάκι.

Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον έξι τραυματίστηκαν από πυρά ενόπλου σε ένα περιστατικό που σημειώθηκε σήμερα στο κέντρο της Λούιβιλ, στο Κεντάκι, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία, αναφέροντας ότι ο δράστης έχει εξουδετερωθεί.

Σύμφωνα με προηγούμενη ενημέρωση της αστυνομίας, το συμβάν συνέβη στο οικοδομικό τετράγωνο 300 του Ιστ Μέιν. Το FBI τόνισε ότι μέλη του έχουν φτάσει στο σημείο.

Ο δήμαρχος της πόλης, Κρέγκ Γκρίντμπεργκ, κάλεσε επίσης τους κατοίκους να αποφεύγουν την περιοχή γύρω από το γήπεδο μπέιζμπολ Σλάγκερ Φιλντ μέχρι νεωτέρας, μετέδωσε το Fox News.

Σύμφωνα με τον Independent, το περιστατικό σημειώθηκε σε τράπεζα.

Έντονη αστυνομική παρουσία ανέφερε και το Reuters κοντά σε κτίριο μιας τράπεζας στο κέντρο αυτής της πόλης των 625.000 κατοίκων.

«Βρισκόμουν στο φανάρι και το πρώτο πράγμα που είδα ήταν ένας άνδρας στην απέναντι μεριά του δρόμου σε μια διασταύρωση ο οποίος είχε ξαπλώσει στο έδαφος στην είσοδο ενός ξενοδοχείου», είπε ένας αυτόπτης μάρτυρας στο δίκτυο WDRB.

Ο κυβερνήτης του Κεντάκι, ο Άντι Μπεσίρ δήλωσε ότι κατευθύνεται στην πόλη, αφού έμαθε για το συμβάν.

