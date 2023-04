Υγεία - Περιβάλλον

Μητσοτάκης: Η Θεσσαλονίκη αποκτά νέο αντικαρκινικό νοσοκομείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο σημείο όπου θα κατασκευαστεί το νέο αντικαρκινικό νοσοκομείο και το νέο πάρκο βρέθηκε ο Πρωθυπουργός. Επίσκεψη σε κέντρο προστασίας Γυναικών και στο Μοδιάνο.

Το πρώην στρατόπεδο «Καρατάσιου», όπου θα ανεγερθεί το νέο αντικαρκινικό νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης και αποτελεί μέρος ενός πλέγματος δράσεων για τη ριζική αναβάθμιση των υποδομών και της ποιότητας ζωής στο Δυτικο τμήμα της πόλης, επισκέφτηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Δική μας ευθύνη -και για αυτό βρίσκομαι σήμερα εδώ, δίνοντας έμφαση στους Δήμους της Δυτικής Θεσσαλονίκης- είναι να στηρίξουμε την περιοχή η οποία δεν έτυχε πάντα της απαραίτητης προσοχής από την πολιτεία. Και σε αγαστή συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, με τον Περιφερειάρχη και με Δημάρχους να εκπονήσουμε ένα πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα σημαντικών παρεμβάσεων σε πολλά επίπεδα.

Από τον καινούργιο αντικαρκινικό νοσοκομείο το οποίο θα κατασκευαστεί στο στρατόπεδο "Καρατάσιου", μέχρι την αξιοποίηση του στρατοπέδου "Ζιάκα" για να μπορέσουμε να κάνουμε εκεί μια πρόσθετη ανάπτυξη με κοινωνικές κατοικίες για να δώσουμε κυρίως φτηνή στέγη, κυρίως στα νέα παιδιά αυτής της περιοχής. Θυμίζω ότι είναι η πιο γρήγορα πληθυσμιακά αναπτυσσόμενη περιοχή ολόκληρης της χώρας. Τα καινούργια σχολεία τα οποία κατασκευάζονται, το στρατόπεδο "Παύλου Μελά", το έχουμε επισκεφτεί πολλές φορές μαζί, το οποίο αρχίζει και παίρνει πάλι μια νέα ζωή.

Σημαντικές παρεμβάσεις στις υποδομές με πιο σημαντική από όλες την τελική επέκταση του Μετρό και προς τη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη, ένα έργο το οποίο θα χρειαστεί χρόνια για να υλοποιηθεί, αλλά κάποιοι πρέπει να το ξεκινήσουν διότι μέχρι σήμερα είχε εμφανώς παραμεληθεί.

Όλα αυτά λοιπόν, και πολλά άλλα, σηματοδοτούν το ενδιαφέρον το προσωπικό το δικό μου, αλλά και της κυβέρνησής μας για εκείνες τις περιοχές που έχουν κάθε λόγο να αισθάνονται αδικημένες. Δεν διορθώνονται αστοχίες δεκαετιών από τη μια στιγμή στην άλλη. Αυτό το οποίο μπορώ να σας εγγυηθώ, είναι ότι θα συνεχίσουμε πάντα με την ίδια ενέργεια, την ίδια αποφασιστικότητα, να προσπαθούμε για το καλύτερο και να στρέφουμε, όπως το κάνετε πάντα και εσείς και όπως έχει υποχρέωση να το κάνει πρώτα και πάνω απ’ όλα η Εκκλησία μας, να στρέφουμε το βλέμμα μας στους πιο κατατρεγμένους, αυτούς που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη. Και μάλιστα, τώρα, καθώς ξεκινάει η Μεγάλη Εβδομάδα, σε μία δύσκολη συγκυρία και για ολόκληρη τη χώρα, για την οποία η εθνική τραγωδία των Τεμπών, είμαι απολύτως σίγουρος ότι ειδικά σε αυτή την συγκυρία, φέτος το Άγιο Πάσχα θα έχει έναν δικό του ξεχωριστό θεραπευτικό ρόλο για όλες τις Ελληνίδες, για όλους τους Έλληνες για όλους τους Χριστιανούς πιστούς. Και πάλι σας ευχαριστώ για τη θερμή σας υποδοχή. Σας ευχαριστώ για το σπουδαίο έργο το οποίο επιτελείτε, καθώς έχετε ταυτιστεί με αυτήν την περιοχή και διεκδικείτε πάντα με τρόπο ο οποίος προσομοιάζει, θα έλεγα, στο δυναμισμό σας. Τα καλύτερα για την Μητρόπολή σας και για όσες και όσους διακονείτε», τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση που είχε στη συνέχεια με τον Μητροπολίτη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβα, ο οποίος του δώρισε ένα αντίγραφο «Χερνιβόξεστου» του δοχείου «νιπτήρα» που έφεραν μαζί τους οι μικρασιάτες που εγκαταστάθηκαν στην περιοχή.

«Δίνουμε αυτό για να σημαδέψουμε τη μνήμη και τη θύμηση, την παρουσία σας και να σας πω δημόσια ευχαριστώ. Γι’ αυτά που ονειρευόμαστε, μπήκατε κι εσείς δίπλα στα όνειρά μας, συνέκδημος και συνοδοιπόρος στον ίδιο δρόμο.

Εκ μέρους λοιπόν της τοπικής εκκλησίας, των πρεσβυτέρων, του λαού του Θεού, κρατήστε το αυτό για να θυμάστε πως πρέπει να διακονήσετε τους ανθρώπους με ταπείνωση και αγάπη, πρέπει να σκουπίσετε τον ιδρώτα τους γιατί εδώ αυτοί οι "ολυμπιονίκες της καθημερινότητας" με τον αγιασμό, τον ιδρώτα τους ποτίζουν τον τόπο και να είστε υπηρέτης και διάκονος.

Θέλω ακόμη να σας ευχαριστήσω. Ένα χρόνιο πρόβλημα, αυτό των οργανικών θέσεων των κληρικών μας, έληξε με τον πιο καλό τρόπο και να το ξέρετε είναι μνημόσυνο, είναι ευλογία, είναι αγάπη. Καλώς ορίσατε, κ. Πρόεδρε, στο σπίτι σας», σημείωσε ο κ. Βαρνάβας.

Η Θεσσαλονίκη αποκτά ένα καινούριο, υπερσύγχρονο αντικαρκινικό νοσοκομείο

Νωρίτερα ο Πρωθυπουργός, επισκεπτόμενος το πρώην στρατόπεδο «Καρατάσιου» ενημερώθηκε για το σχέδιο ανέγερσης του νέου αντικαρκινικού νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης στο σημείο και μετεγκατάστασης των υπηρεσιών που στεγάζονται σήμερα στο παλαιό κτήριο του «Θεαγένειου».

«Θυμάμαι όταν μου πρωτοετέθη το ζήτημα του "Θεαγενείου" και της ανάγκης η Θεσσαλονίκη να αποκτήσει ένα καινούριο αντικαρκινικό νοσοκομείο, υπερσύγχρονο, το οποίο θα είναι το καλύτερο νοσοκομείο της Ελλάδος, τολμώ να πω και των Βαλκανίων έτσι όπως το σχεδιάζουμε, ξεκίνησε αυτή η συζήτηση για το πού πρέπει να γίνει και δεν νομίζω ότι χρειάστηκε να πειστώ ιδιαίτερα για την ανάγκη να έρθει εδώ σε αυτόν εδώ τον χώρο.

Οι συνέργειες, όπως είπε και ο Περιφερειάρχης, με τα υφιστάμενα νοσοκομεία είναι κάτι παραπάνω από προφανείς κι επειδή η έκταση είναι πολύ μεγάλη, αυτή τη στιγμή δεσμεύουμε 150 στρέμματα για τη δημιουργία του νέου Θεαγενείου Αντικαρκινικού Νοσοκομείου, αλλά θα υπάρχει πάντα η δυνατότητα να σκεφτούμε και άλλες δυνητικές χρήσεις. Και καταλαβαίνει κανείς τις πολύ μεγάλες προοπτικές που αποκτά όλη αυτή η περιοχή να μετατραπεί σε κάτι που ουσιαστικά δεν υπάρχει στη χώρα: Ένα τέτοιο ολοκληρωμένο πάρκο υγείας δεν υπάρχει ούτε στην Αθήνα, ούτε σε οποιοδήποτε άλλο σημείο.

Η δική μου δέσμευση είναι τώρα από τη στιγμή που θα ολοκληρωθούν τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη διαχείριση του χώρου να προχωρήσουμε πολύ γρήγορα, να σκεφτούμε φυσικά και τη δυνατότητα του πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε τον υφιστάμενο χώρο, διότι μία από τις μεγάλες ομορφιές αυτών των project είναι ότι μετακινώντας δομές οι οποίες βρίσκονται στο κέντρο της πόλης αποδεσμεύεις και πολύτιμη ακίνητη περιουσία που μπορεί ενδεχομένως να αξιοποιηθεί με εμπορικό τρόπο και να χρηματοδοτήσει εν μέρει και την προσπάθεια αυτή την οποία κάνουμε. Οπότε χαίρομαι για την πρόοδο η οποία έχει επιτευχθεί», τόνισε ο Πρωθυπουργός.

Το νέο, «πράσινο» νοσοκομειακό συγκρότημα θα είναι το πιο σύγχρονο του είδους του στα Βαλκάνια και θα βρίσκεται σε πολύ μικρή απόσταση από το «Παπαγεωργίου» και το 424 ΓΣΝ, καλλιεργώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο συνέργειες στο χώρο της υγείας και αποσυμφορώντας το κέντρο της πόλης, όπου βρίσκεται το «Θεαγένειο».

Βάσει σχεδίου η νέα δομή υγείας θα καταλάβει έκταση περίπου 150 στρεμμάτων και, πέραν των παθολογικών, χειρουργικών και διαγνωστικών μονάδων, θα περιλαμβάνει υποδομές για την ψυχολογική υποστήριξη ασθενών, την αποκατάστασή τους, την παροχή παρηγορητικής φροντίδας σε μη ιάσιμες περιπτώσεις και τη φιλοξενία συνοδών. Αναμένεται να διαθέτει περίπου 400 κλίνες, με διευρυμένες μονάδες εντατικής θεραπείας και αυξημένης φροντίδας.

Η οικονομοτεχνική μελέτη για το έργο, που θα υλοποιηθεί μέσω ΣΔΙΤ, είναι σε εξέλιξη. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται και οι επιλογές για την καλύτερη δυνατή χρήση των υφιστάμενων δομών του «Θεαγενείου».

Πνεύμονες πρασίνου και προσιτή στέγη για τη Δυτική Θεσσαλονίκη

Στην αρχή της επίσκεψής του στη Δυτική Θεσσαλονίκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιηγήθηκε στον δίλοφο, έκτασης περίπου 3.000 στρεμμάτων, όπου θα φυτευτεί περιαστικό δάσος αναψυχής στον Δήμο Παύλου Μελά, χάρη σε δωρεά του επιχειρηματία Σταύρου Ανδρεάδη.

Σε συνδυασμό με το υπό διαμόρφωση μητροπολιτικό πάρκο στο πρώην στρατόπεδο «Παύλου Μελά», όπου οι εργασίες είναι σε εξέλιξη, η Δυτική Θεσσαλονίκη θα αποκτήσει δύο μεγάλους «πνεύμονες» πρασίνου, που θα προσφέρουν παράλληλα χώρους άθλησης και εστίες πολιτισμού.

Ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε για την πορεία του σχεδίου, το οποίο προβλέπει τη φύτευση 300.000 δένδρων μέσω του θεσμού του αναδόχου αναδάσωσης. Η δωρεά θα καλύψει επίσης τη χάραξη και διάνοιξη μονοπατιών-διαδρομών για πεζούς και ποδηλάτες, χώρους ανάπαυσης, δασικό μουσείο και υποδομές για το πότισμα των φυτών.

Μία ακόμα παρέμβαση για τη Δυτική Θεσσαλονίκη θα υλοποιηθεί στο πρώην στρατόπεδο «Ζιάκα», όπου σχεδιάζεται η ανέγερση σύγχρονων κατοικιών μέσω του νεότευκτου θεσμού της Κοινωνικής Αντιπαροχής, που αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής της κυβέρνησης για το ζήτημα της στέγης.

Το οικιστικό συγκρότημα θα περιλαμβάνει εκτεταμένους χώρους πρασίνου και σπίτια υψηλής ενεργειακής απόδοσης, μέρος των οποίων θα διατεθεί έναντι πολύ χαμηλού ενοικίου σε νέους, νεαρά ζευγάρια και κοινωνικά ευαίσθητες ομάδες, όπως τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες.

Με το “Panic Button” η γυναίκα που απειλείται θα έχει άμεση υποστήριξη από το κράτος

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφτηκε επίσης το Συμβουλευτικό Κέντρο - Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας και των Παιδιών τους, όπου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με το εξειδικευμένο προσωπικό που είναι υπεύθυνο για την υποδοχή και την υποστήριξη θυμάτων ενδοοικογενειακής ή έμφυλης βίας και ζητούν προστασία.

«Αυτό το αποκούμπι, ειδικά για γυναίκες που έχουν δυσκολία να μιλήσουν γι’ αυτά τα θέματα, που κρατάνε πολύ συχνά τον πόνο μέσα τους, που έχουν υποστεί βία κάθε μορφής και μερικές φορές και μόνο να τολμήσουν να έρθουν εδώ και να μιλήσουν για πρώτη φορά είναι ένα πολύ σημαντικό πρώτο βήμα. Και φαντάζομαι ότι κι εσείς αισθάνεστε μεγάλη ικανοποίηση όταν κάποιοι κύκλοι κλείνουν, έτσι δεν είναι; Οι γυναίκες καταφέρνουν κάνουν τις επιλογές που οι ίδιες κρίνουν ότι πρέπει να κάνουν και μπορούν να προχωρήσουν τη ζωή τους μακριά από τέτοια περιβάλλοντα», σημείωσε ο Πρωθυπουργός.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης επισημάνθηκε η σημασία της νέας εφαρμογής «Panic Button», η οποία έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή πιλοτικά στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη μέσω των γραφείων ενδοοικογενειακής βίας της Ελληνικής Αστυνομίας και των Συμβουλευτικών Κέντρων της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων. Η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα σε γυναίκες που διατρέχουν κίνδυνο να καλέσουν σιωπηλά σε βοήθεια, με το πάτημα ενός κουμπιού στο κινητό τους τηλέφωνο, ειδοποιώντας την Αστυνομία για την άμεση παρέμβασή της.

«Αυτό που θέλουμε να αποφύγουμε είναι τη διαιώνιση μιας κακοποιητικής συμπεριφοράς. Και να αισθάνεται η κάθε γυναίκα η οποία είναι σε ένα περιβάλλον που μπορεί να νιώθει ότι απειλείται με οποιονδήποτε τρόπο, ότι μπορεί να επικοινωνήσει γρήγορα με την Αστυνομία και με τις υπόλοιπες Υπηρεσίες του κράτους, ώστε να έχει μία άμεση υποστήριξη, να αισθάνεται δηλαδή όσο το δυνατόν πιο ασφαλής», επεσήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Το «Panic Button» εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο πρωτοβουλιών για την αποτροπή και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Σε αυτό ανήκουν ένα ευρύ δίκτυο δομών υποστήριξης, που αποτελείται από 44 Συμβουλευτικά Κέντρα και 19 Ξενώνες Φιλοξενίας, τα εξειδικευμένα γραφεία της Αστυνομίας και η συνεχούς λειτουργίας τηλεφωνική γραμμή SOS 15900.

Το μεσημέρι, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε την ιστορική και ανακαινισμένη πλέον Στοά Μοδιάνο, όπου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με καταστηματάρχες και περαστικούς.

Στο πλαίσιο της παρουσίας του στη Θεσσαλονίκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε και το Πολιτιστικό Κέντρο Μονής Λαζαριστών, όπου στεγάζεται νέο Μουσείο το οποίο φιλοξενεί εκθέματα προσφύγων από την Ανατολή (Πόντος, Καππαδοκία, Ιωνία). Τον Πρωθυπουργό ξενάγησε ο Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβας.