Αθλητικά

Ιωάννινα - Οπαδική βία: Ελεύθεροι με όρους οι κατηγορούμενοι

Η κατάσταση της υγείας του σοβαρά τραυματία από το περιστατικό οπαδικής βίας.

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν δύο νεαροί που είχαν εμπλακεί στο οπαδικό, βίαιο επεισόδιο, την περασμένη Παρασκευή στα Σεισμόπληκτα Ιωαννίνων, μετά την απολογία τους σήμερα στον ανακριτή.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο τους Δημήτρη Μπούκα, αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης. Οι περιοριστικοί όροι αφορούν την απαγόρευση της οπαδικής συμπεριφοράς, δηλαδή να μην παρακολουθούν αγώνες της ομάδας τους, την απαγόρευση εξόδου από την χώρα και την εμφάνισή τους μία φορά τον μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα.

Αύριο αναμένεται να απολογηθούν στον ανακριτή οι τέσσερις συλληφθέντες οι οποίοι, όπως κατέγραψε κάμερα ασφαλείας, ξυλοκόπησαν τους τέσσερις οπαδούς της τοπικής ομάδας και κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Η κατάσταση της υγείας του 30χρονου ο οποίος νοσηλεύεται στην ΜΕΘ είναι σταθερή αλλά κρίσιμη, ενώ εξιτήριο πήρε το μεσημέρι ο 29χρονος ο οποίος έφερε τραύματα στο κεφάλι.

Για τους τρείς νεαρούς που διαφεύγουν της σύλληψης, έληξε η αυτόφωρη διαδικασία και αναμένονται σήμερα εντάλματα σύλληψης καθώς έχουν ταυτοποιηθεί.